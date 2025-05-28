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    Samsung, One UI 8 Beta programını başlattı: Galaxy S25 kullanıcıları için hazır

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 Beta programını başlattı. Beta sürümü şu anda ABD, İngiltere, Almanya ve Güney Kore'deki Galaxy S25 serisi kullanıcılarına açılmış durumda.

    Samsung, One UI 8 Beta programını başlattı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 Beta programını başlattı. Beta sürümü şu anda ABD, İngiltere, Almanya ve Güney Kore'deki Galaxy S25 serisi kullanıcılarına açılmış durumda.

    One UI 8 neler getiriyor?

    Yeni güncelleme, One UI 7 gibi büyük tasarım değişiklikleri getirmiyor, yine de birçok yeni özellik kullanıcılara sunuluyor. Bunlar arasında, geliştirilmiş Galaxy AI, daha iyi gizlilik ve güvenlik özellikleri, daha kolay dosya paylaşımı ve Auracast'e daha kolay erişim gibi değişiklikler yer alıyor. One UI 8 ayrıca tabletler ve katlanabilir cihazlar için kullanıcı deneyimin iyileştiren değişiklikler getiriyor. One UI 7 ile birlikte tanıtılan Now Bar ve Now Brief ise One UI 8'de daha özelleştirilmiş içgörüler ve öneriler sunuyor.

    One UI 8.0 Beta programına nasıl kayıt olunur?

    One UI 8.0 Beta programına kaydolmak için cihazı uygun olan kullanıcıların Samsung Members uygulamasını indirmeleri, Samsung Hesaplarını kullanarak uygulamada oturum açmaları ve ana sayfadaki One UI 8.0 Beta Programı başlığına gitmeleri gerekiyor. Kayıt tamamlandıktan sonra Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle adımlarını takip ederek yeni güncellemeye erişim sağlanabiliyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s25-one-ui-8-beta-update-released-korea/ https://www.sammobile.com/news/one-ui-8-improved-galaxy-ai-features-now-bar-brief/
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