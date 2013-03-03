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LaCie'den 3TB kapasiteli d2 Quadra USB 3.0 harici depolama birimi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
Shady
Haber Editörü
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LaCie'den 3TB kapasiteli d2 Quadra USB 3.0 harici depolama birimi

Depolama alanındaki çözümleriyle yakındna tanınan LaCie, tasarımıyla göz dolduran d2 Quadra USB 3.0 harici depolama biriminin 3TB'lık modelini duyurdu.

Hali hazırda 2TB ve 4TB olmak üzere iki farklı model olarak satılan d2 Quadra USB 3.0, rakipleri arasından, %60'a varan oranda daha hızlı ısı transferi sağlayan kanatlı, alüminyum kasasıyla sıyırılmayı başarırken; çapraz platform desteğiyle Windows'ların yanı sıra Mac'lerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Depolama birimi, USB 3.0 portunun yanı sıra iki adet FW800 ve bir adet de eSata portuna ev sahipliği yapıyor.

2TB'lık modeli 199 dolar, 4TB'lık modeli ise 319 dolara satılan d2 Quadra USB 3.0'ın 3TB'lık yeni modelinin satış fiyatı ise 239 dolar olarak belirlenmiş.

LaCie'den 3TB kapasiteli d2 Quadra USB 3.0 harici depolama birimi
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LaCie'den 3TB kapasiteli d2 Quadra USB 3.0 harici depolama birimi

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artenis 6 yıl
E sata ile 75 mb rahat gorursun zaten,
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yc#1 6 yıl
Tek eksiği Thunderbolt.
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