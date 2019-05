Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tasarım odaklı depolama çözümleriyle tanınan ve hazırladığı ürünler ülkemiz pazarında da satılan LaCie, Rikiki Go adını verdiği yeni taşınabilir sabit disklerini satışa sunuyor. LaCie'nin 75mm x 109.7mm x 13.4mm ölçülere sahip olan taşınabilir sabit diski, şık bit tasarıma sahip. USB 2.0 arabirimine yer verilen sabit diskte USB 2.0 kablosu sabit diskin kasasına sabitlenmiş durumda yer alıyor. LaCie Rikiki Go serisi sabit diskler 500 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip olacak. Rikiki Go serisi sabit disklerde kullanıcılar için Wuala'dan 10 GB kapasiteli çevrimiçi depolama alanı da ücretsiz olara sunulacak.