Lada Vesta SW Cross, 2019'da Türkiye'ye gelebilir

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Son dönemde gerçekleştirdiği büyük atılımlarla Avrupa’da en çok satılan markalardan biri haline gelen Lada, yeni model sürpriziyle Türkiye’deki hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. 2018 Ocak ayı itibariyle Sever Oto Group çatısı altında ülkemize resmi dönüş yapan Rus markanın Vesta SW Cross modelini 2019’da Türkiye’ye getirmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sever Oto Group Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sever, gelen talepleri analiz ettiklerini belirterek “Lada ile 30 yıllık bir geçmişe sahibiz. Kullanıcı profilini, müşteri kitlesini iyi tanıyoruz. Ürünlerimiz zaten yıllar içinde kendini kanıtlamış modeller. Vesta modelimiz de markamızın fiyat performans denklemine ayak uyduracak, rakiplerine göre servis ve yedek parça maliyetlerinde öne çıkacak bir araç.” şeklinde konuştu.

"Ruble ile alışveriş fiyat avantajı sağlıyor"

Müşterilerden ve bayilerden olumlu yanıtlar aldıklarını dile getiren Sever, “Ön hazırlıklarımız tamam. 2019 için Vesta SW Cross modelimizin çalışmalarının sonuna geldik. Biz Rusya ile ticaretimizi dolar değil ruble üzerinden yapıyoruz. Bu durum hem bize hem de Lada kullanıcılarına fiyat avantajı sağlıyor. Vesta SW Cross da bu avantajı sonuna kadar kullanacak iddialı bir model.” açıklamasında bulundu.

Rus üreticinin Türkiye’ye geri dönüşüyle birlikte bayilerdeki yerini alan yeni Lada Niva (4x4), 89.155 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Lada Vesta SW ve SW Cross modellerinin Avrupa fiyatları ise 11 bin 990 euro’dan başlıyor. Aşağıdaki galeriden Lada Vesta SW ve SW Cross modellerini inceleyebilirsiniz.

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/587337.aspx