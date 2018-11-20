Lada Vesta SW Cross, 2019'da Türkiye'ye gelebilir

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sever Oto Group Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sever, gelen talepleri analiz ettiklerini belirterek “Lada ile 30 yıllık bir geçmişe sahibiz. Kullanıcı profilini, müşteri kitlesini iyi tanıyoruz. Ürünlerimiz zaten yıllar içinde kendini kanıtlamış modeller. Vesta modelimiz de markamızın fiyat performans denklemine ayak uyduracak, rakiplerine göre servis ve yedek parça maliyetlerinde öne çıkacak bir araç.” şeklinde konuştu.
"Ruble ile alışveriş fiyat avantajı sağlıyor"
Müşterilerden ve bayilerden olumlu yanıtlar aldıklarını dile getiren Sever, “Ön hazırlıklarımız tamam. 2019 için Vesta SW Cross modelimizin çalışmalarının sonuna geldik. Biz Rusya ile ticaretimizi dolar değil ruble üzerinden yapıyoruz. Bu durum hem bize hem de Lada kullanıcılarına fiyat avantajı sağlıyor. Vesta SW Cross da bu avantajı sonuna kadar kullanacak iddialı bir model.” açıklamasında bulundu.
Rus üreticinin Türkiye’ye geri dönüşüyle birlikte bayilerdeki yerini alan yeni Lada Niva (4x4), 89.155 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Lada Vesta SW ve SW Cross modellerinin Avrupa fiyatları ise 11 bin 990 euro’dan başlıyor. Aşağıdaki galeriden Lada Vesta SW ve SW Cross modellerini inceleyebilirsiniz.
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/587337.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu saatten sonra 60.000 e bile gelse düşünürüm alıp almamayı ciddi lada tecrubesi
olan bir eski ladacı olarak. o paraya cillop gibi suv ler alırım 10 yaş olur ararım
ama sonuçta suv karalı crv, rav4 mümkün.
bu arada haberde avrupanın en çok satanlarından demek cidddi hata olur.
yldan yıla satış adeti ciddi artsada listenin en sonlarında olduğu kesin.
niva dünyada çok satmış çok ülkeye girmiş efsaneleşmiştir. onu yeni bir
lada geçemez artık sovyet kafası & halk aracı üretme dertleride yok.
70 bin tl de başlar.Niva gibi 1.7 olmadığı için alınabilir ve mantıklı araç olacak.