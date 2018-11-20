Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lada Vesta SW Cross, 2019'da Türkiye'ye gelebilir

Son dönemde Avrupa'da yıldızı parlayan Rus üretici Lada, yeni model sürprizi ile Türkiye'deki müşteri kitlesini sevindirmeye hazırlanıyor. Lada Vesta SW Cross 2019'da Türkiye yolunda.
6 ay
38,4b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lada Vesta SW Cross, 2019'da Türkiye'ye gelebilir
Tam Boyutta Gör
 

Son dönemde gerçekleştirdiği büyük atılımlarla Avrupa’da en çok satılan markalardan biri haline gelen Lada, yeni model sürpriziyle Türkiye’deki hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. 2018 Ocak ayı itibariyle Sever Oto Group çatısı altında ülkemize resmi dönüş yapan Rus markanın Vesta SW Cross modelini 2019’da Türkiye’ye getirmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sever Oto Group Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sever, gelen talepleri analiz ettiklerini belirterek “Lada ile 30 yıllık bir geçmişe sahibiz. Kullanıcı profilini, müşteri kitlesini iyi tanıyoruz. Ürünlerimiz zaten yıllar içinde kendini kanıtlamış modeller. Vesta modelimiz de markamızın fiyat performans denklemine ayak uyduracak, rakiplerine göre servis ve yedek parça maliyetlerinde öne çıkacak bir araç.” şeklinde konuştu.

"Ruble ile alışveriş fiyat avantajı sağlıyor" 

Müşterilerden ve bayilerden olumlu yanıtlar aldıklarını dile getiren Sever, “Ön hazırlıklarımız tamam. 2019 için Vesta SW Cross modelimizin çalışmalarının sonuna geldik. Biz Rusya ile ticaretimizi dolar değil ruble üzerinden yapıyoruz. Bu durum hem bize hem de Lada kullanıcılarına fiyat avantajı sağlıyor. Vesta SW Cross da bu avantajı sonuna kadar kullanacak iddialı bir model.” açıklamasında bulundu.

Rus üreticinin Türkiye’ye geri dönüşüyle birlikte bayilerdeki yerini alan yeni Lada Niva (4x4), 89.155 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Lada Vesta SW ve SW Cross modellerinin Avrupa fiyatları ise 11 bin 990 euro’dan başlıyor. Aşağıdaki galeriden Lada Vesta SW ve SW Cross modellerini inceleyebilirsiniz.


http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/587337.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
manisa_tr 5 ay
lada dan türkiyeye yeni bir model falan geleceğini pek sanmıyorum. çünkü lada ağı türkiyede çok zayıf. yok desen yeri var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bytradm 5 ay
reno ladanın %50 sini ve avrupanın enbüyüğü&büyüklerinden olan fabrikasını almıştı.
bu saatten sonra 60.000 e bile gelse düşünürüm alıp almamayı ciddi lada tecrubesi
olan bir eski ladacı olarak. o paraya cillop gibi suv ler alırım 10 yaş olur ararım
ama sonuçta suv karalı crv, rav4 mümkün.
bu arada haberde avrupanın en çok satanlarından demek cidddi hata olur.
yldan yıla satış adeti ciddi artsada listenin en sonlarında olduğu kesin.
niva dünyada çok satmış çok ülkeye girmiş efsaneleşmiştir. onu yeni bir
lada geçemez artık sovyet kafası & halk aracı üretme dertleride yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerd Miner 5 ay
1.7 motoru var bunlarin nasil olacak ucuz otv den mtvden haberi yok yazanin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imperio_o 5 ay
Google amca 1ruble 0,078 tl diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 5 ay
2008 de 20binden sunulacak araba. zaten iç makan da 2008 in ucuz arabası gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbul_540 5 ay

70 bin tl de başlar.Niva gibi 1.7 olmadığı için alınabilir ve mantıklı araç olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crow in cornfield 5 ay
Başlık yanlış açılmış doğrusu 11.000 TL lik arabaya 80.000 TL vermek olacak.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirrüs 5 ay
Direksiyon direk Accent Blue’dan araklama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pro-black 5 ay
Renonun 1.5 dizel 90 bg lik motoruyla Taksici esnafinin göz bebeği olur bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 5 ay
Ruble ile gelince 50bin tl olacak sanki kim yapıyor bu haberleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
38383 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lada türkiye, lada vesta sw cross ve
8 etiket daha lada modelleri lada vesta sever oto group Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Volkswagen CEO'su itiraf etti: Waymo'nun birkaç yıl gerisindeyiz 6 ay Lexus'un son reklam filminin senaryosunu yapay zeka yazdı 6 ay LG Q9 sızmaya devam ediyor 6 ay Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor 6 ay Steam Link üretimi sona erdi 6 ay Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s işte böyle görünecek 6 ay OnePlus Roaming ile SIM kart gerektirmeden internet kullanımı 6 ay Çinli üreticiden Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan: Aion S 6 ay Tumblr uygulamasının App Store üzerinden neden kaldırıldığı belli oldu 6 ay Bu oyun yuttuğunuz sensörlerle oynanıyor 6 ay Google, Takvim uygulamasındaki SMS bildirimlerini kaldırıyor 6 ay AOC ve G2 ortaklığında G2590PX G2 Esports Signature Edition oyuncu monitörü 6 ay Samsung Galaxy S10'un renk seçenekleri sızdı 6 ay Çekte sahteciliğe kesin çözüm: Elektronik çek 6 ay LG ilk Google Asistan destekli akıllı ekranını piyasaya sürüyor 6 ay Uzaya roket fırlatması planlanan uçak ilk test uçuşunu gerçekleştirdi 6 ay Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor 6 ay Moto Z4, Snapdragon 8150 işlemci ve 5G MotoMod ile gelecek 6 ay Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti nasıl alınır? 6 ay Ethereum'un kurucusu:"Türkiye'de iletişime geçmediğimiz büyük bir topluluğumuz mu var?" 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Lada Vesta SW Cross, 2019'da Türkiye'ye gelebilir Sonraki Google Fotoğraflar portre özelliklerini iOS’a getirdi 6 ay Anakart, işlemci ve ekran kartı fiyatları artacak 6 ay Nvidia hisselerinde büyük çöküş 6 ay Mürekkep tanklı, düşük maliyetli yazıcı "Canon PIXMA G3411 incelemesi" 6 ay Pixel 3’te şimdi de kamera sorunu baş gösterdi 6 ay Xiaomi son çeyreği artışla kapattı 6 ay Çentikli tasarıma sahip Asus ZenFone Max Pro M2 göründü 6 ay Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı 6 ay Instagram sahte beğeni ve takipçileri silecek 6 ay Global Grad Show 2018'de sergilenen en inovatif projeler 6 ay Satışlar düşük: Apple yeni iPhone'ların üretimini azalttı 6 ay Snapchat, yeni AR Lens programını duyurdu 6 ay Xiaomi, Meitu marka telefonların üretiminden sorumlu olacak 6 ay Samsung, 2019'da satışa sunacağı Galaxy S10 ve katlanabilir telefondan umutlu 6 ay Google, glikoz seviyesi ölçen lensini geliştirmeyi durdurdu 6 ay Bu da DOS oyun konsolu 6 ay Google arama sonuçlarına yorum yapma özelliği geliyor 6 ay Almanya Ekonomi Bakanı: "Ne zaman Tesla kadar seksi bir otomobil yapacaksınız?" 6 ay Razer’dan motivasyon odaklı BlackWidow Lite mekanik klavye 6 ay Kripto para piyasasında kritik eşik de kırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim