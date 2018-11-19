Almanya Ekonomi Bakanı: "Ne zaman Tesla kadar seksi bir otomobil yapacaksınız?"

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Alman üreticilerin elektrikli araç pazarına adım atmakta geciktiği çoğu zaman dile getiriliyor. Volkswagen Grubu ve Daimler gibi köklü şirketler bu konu üzerine yoğun mesai harcasa da, şu anki aşama bazı yetkilileri pek de memnun etmiyor. Zira Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’ın yöneticilere yönelttiği soru tam da bunu gösteriyor.

Yapay zeka konulu bir etkinliğe katılan Ekonomi Bakanı, Alman otomotiv sektörünün geleceğini tartıştıkları esnada Daimler, Volkswagen ve BMW’nin yöneticilerini hedef aldı. Sözlerini sakınmadığı görülen Altmaier’ın “Çok merak ediyorum, Tesla’nın sadece yarısı kadar seksi bir elektrikli otomobil ne zaman üretebileceksiniz.” cümlesi yöneticileri şaşırttı.

Porsche Taycan

"Daha iyisini yapabilirsiniz"

BMW yöneticisi Harald Krüger’ın bulunmadığı etkinlikte Diess (VW) ve Zetsche’den (Daimler) bu soruya net bir yanıt gelmedi. Ekonomi Bakanı ise sözlerine “Elektrikli araçlarınızın cazibesi tartışılır. Doğrusunu söylemek gerekirse daha iyi çalışmalar ortaya koyabilirsiniz.” şeklinde devam ederek yöneticilere serzenişte bulundu.

Elektrikli araç pazarına giriş yapan otomobillerin Tesla modelleriyle karşılaştırılmasına çoğu zaman şahit oluyoruz. Fakat Ekonomi Bakanı’nın bu sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazıları Altmaier’in eleştirisini haklı bulurken, bir diğer kesim de Audi e-tron, Porsche Taycan ve Mercedes EQC modellerini örnek göstererek karşı çıktı.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/peter-altmaier-ruegt-volkswagen-daimler-bmw-nicht-halb-so-sexy-wie-tesla-a-1239104.html