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Almanya Ekonomi Bakanı: "Ne zaman Tesla kadar seksi bir otomobil yapacaksınız?"

Yapay zekanın konuşulduğu bir toplantıda Alman otomobil üreticilerine serzenişte bulunan Bakan Altmaier, Daimler, Volkswagen ve BMW'nin bundan daha iyisini yapabileceğini dile getirdi.
6 ay
17,4b
1
59
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Almanya Ekonomi Bakanı:
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Alman üreticilerin elektrikli araç pazarına adım atmakta geciktiği çoğu zaman dile getiriliyor. Volkswagen Grubu ve Daimler gibi köklü şirketler bu konu üzerine yoğun mesai harcasa da, şu anki aşama bazı yetkilileri pek de memnun etmiyor. Zira Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’ın yöneticilere yönelttiği soru tam da bunu gösteriyor.

Yapay zeka konulu bir etkinliğe katılan Ekonomi Bakanı, Alman otomotiv sektörünün geleceğini tartıştıkları esnada Daimler, Volkswagen ve BMW’nin yöneticilerini hedef aldı. Sözlerini sakınmadığı görülen Altmaier’ın “Çok merak ediyorum, Tesla’nın sadece yarısı kadar seksi bir elektrikli otomobil ne zaman üretebileceksiniz.” cümlesi yöneticileri şaşırttı.

Porsche Taycan 

"Daha iyisini yapabilirsiniz" 

BMW yöneticisi Harald Krüger’ın bulunmadığı etkinlikte Diess (VW) ve Zetsche’den (Daimler) bu soruya net bir yanıt gelmedi. Ekonomi Bakanı ise sözlerine “Elektrikli araçlarınızın cazibesi tartışılır. Doğrusunu söylemek gerekirse daha iyi çalışmalar ortaya koyabilirsiniz.” şeklinde devam ederek yöneticilere serzenişte bulundu.

Elektrikli araç pazarına giriş yapan otomobillerin Tesla modelleriyle karşılaştırılmasına çoğu zaman şahit oluyoruz. Fakat Ekonomi Bakanı’nın bu sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazıları Altmaier’in eleştirisini haklı bulurken, bir diğer kesim de Audi e-tron, Porsche Taycan ve Mercedes EQC modellerini örnek göstererek karşı çıktı.


http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/peter-altmaier-ruegt-volkswagen-daimler-bmw-nicht-halb-so-sexy-wie-tesla-a-1239104.html Yorum Yaz
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alprkrkmz 6 ay en beğenilen
Elektrikli araba deyince nedense abidik gubidik tasarım yapıyorlar. Tesla ise gerek iç gerekse de dış tasarım olarak normal otomobil tasarımında bir araç. Orasından burasından ışık fışkırmıyor, led yanmıyor, dışında bilim kurgu arabaları gibi değişik tasarım öğeleri yok..
Elektrikli araba deyince nedense abidik gubidik tasarım yapıyorlar. Tesla ise gerek iç gerekse de dış tasarım olarak normal otomobil tasarımında bir araç. Orası...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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ffnet 6 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

sizcede cok iyi degil mi
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Bloodin 6 ay
Herkes i8 atmış, i8 çok güzel görünüşlü evet fakat elektrikli değil hybrid bir araçtır... Ayrıca Alman ekonomi bakanının bu sözle sadece görüntüsel güzelliği değil, görüntüsel güzellik ile beraber yüksek kilometre ve hızlı şarj gibi çekici özellikler ve uygun fiyattan da bahsettiğini düşünüyorum, Audi E-Tron, BMW i8 gibi cihazlar "seksi" diye düşünülebilir fakat fiyatlar?
Herkes i8 atmış, i8 çok güzel görünüşlü evet fakat elektrikli değil hybrid bir araçtır... Ayrıca Alman ekonomi bakanının bu sözle sadece görüntüsel güzelliği de...
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Yanıtla +31
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rallier_61 2 ay
Adamlarin bakanı bile Vag'a giydiriyor; yalnız degiliz
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_turbo_ 2 ay
E Araba=Çöp
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elcas 2 ay
standart arabaya benzeyen elektrikli araç lazım. tüketimler 20 kw ile başladı. 10 kw altına indiklerinde 100 kw batarya 1000 km gidecek. o zaman mantıklı olacak.
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pokezoom 6 ay
Cevabı aslında cok basit. Alman otoları benzin ve dizelde piyasanın hakimi ve söz sahibi. Tesla nin benzinli ve dizel otomobil üretme ve satma gibi derdi yok. Adam elektrikli ile piyasaya girip reklamını bu kulvarda yaptı. Eminolun Almanlar isteseler Tesla gibi elektrikli oto yapabilirler ama bu kimi vurur sizce ? Tabiki kendilerini. Adamların elektrikli otoları zaten hazır. Altyapıları hazır. Sadece halihazırda ekmek yedikleri dizel ve benzinlileri bir müddet daha satıp daha fazla ekmek yeme derdindeler. Eminolun elektrikli araç çağı tam başladığı zaman hepsi aynı anda yeni model elektrikli otoları piyasaya sürüp ekmeğini yemeye devam edecekler. Ekonomi bakanı kendini, Alman oto yöneticileri de kendilerini düşünüyorlar haliyle. Her ikisi de kısmen haklı durumda.
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sml_akyz 2 ay pokezoom
tam zamanını nereden biliyorlar. belki şuan tam zamanı. Türkiye için söyleyeyim; bir çok ilde hızlı şarj istasyonları kurulmaya devam ediyor. şehirler arasında kurulmaya devam ediyor ve bu işlemi 2-3 özel firma yapıyor. bir de devlet teşviki ile hız kazandığını düşünürsek maksimum 2-3 yılda şarj ağı yeterli seviyeye gelebilir. Markalara bakınca renault harici hiç bir marka Türkiye'ye elektirikli aracını getirmiyor. sebebi de kendi ayaklarına sıkmak istemiyorlar. bakım olayı içten yanmalıya göre çok düşük. bu markalar nerede satıyor yaptıkları elektirikli araçları diye sorarsan teşvik veren ülkelerde ve emisyon oranlarında ciddi seviyede dikkat eden ülkelere satıyorlar. 1-2 sene içerisinde Türkiye'ye gelen uygun elektirikli araç olursa pazarı kapıp domine edeceğine inanıyorum.
dünyaya bakınca da bakanın söylediği bu yönde. Almanlar bu devrimi ağırdan alıp yönlendirmeye çalışıyor. Ama Tesla gibi sadece elektirkli model yapan bu markalar devrimi hızlandırıyor. Almanlar bu durumda ya elektirikli otomobil sayısını artırarak içten yanmalı motor pazarını kademeli olarak elektirikliye çevirecek ya da devrim gerçekleştikten sonra pastadan pay kapmaya çalışacaklar.
Almanlar isteseler bu elektrikli devrime öncülük edebilecek kapasite ve birikimleri illaki var ama ayak diretiyor p*ştlar.
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bulentcandan 6 ay
Aslında dokunmatik ekranda kontrol düğmelerine bakmadan basmak biraz zor bir iş. Hatta bu yüzden dikkat dağıtıcı ve güvenliksiz buluyorum ben. Fiziki düğmeye bakmadan, el yordamıyla ulaşıp işlem yapmak daha güvenli.
Tesla bu konuda bir iyileştirme peşinde. Sesli komut deneyecekler. Eskiden bunu birkaç marka denedi ama verim alamamışlardı. Şimdi yeniden gündeme gelmeye başladı.
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Bethesta 6 ay
Aranızda Tesla'ya binen var mı? Ben bindim ve hiç ama hiç beğenmedim. Tesla'nın dış tasarımı güzel, yani kabul edilebilir. Fakat iç mekanı çok konforsuz, ayrıca çok çok basit. 4 tane koltuğu dolmuştaki gibi sandalye usulü sabitlemişler, ortada dev bir ekran var, o kadar... konfora hizmet eden hiçbir donanım yok, yan göz yok, eşya koyacak bölümler yok... yanlarda kol dayama görevi üstlenecek parçalar yok vs.vs. bu yazdıklarım size saçma gelebilir, ama binmeniz gerekiyor bunu anlamak için. Sanki düz bir metal plakaya basit deri kaplı 4 sandalyeyi civatalarla monte edilmiş gibi, başka hiçbir aksesuar, konfor artıran özellik yok iç mekanda...
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Greylights 6 ay
Kim ne derse desin şuan piyasada var olan Tesla modelleri hariç bir tane bile düzgün elektrikli araç yok amerika haricinde. Ne merc ne bmw nede ww iki paket batarya koymakla 50 km elektrik menzili ile hiçbiryere gidemez. Çoğu şu var bu var demiş ama üretim adetine bakın kullanıma bakın. Çoğu alman marka lansman yapıyot ama bak bakalım satış varmı; yok. Yada çok az miktarda.
Bu zamandan sonra hiçbir alman markasının Tesla ya yetişeceğine inanmıyorum. Tesla nın bu zamana kadar yaptığı arge ler, kazandığı bilgi ve becerilere yetişemezler. Adamlar 6-7 yıldır elektrikli araç üretiyor amerikayı geçtim neredeyse tüm dünyada satışını yapıyor.
Bakan çok doğru söylemiş. Benzinliden devşirme araç üretmekle, üç beş led takmakla, futuristik olacak diye tasarıma zıçmakla bu iş olmaz olmayacakta.
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carloska 6 ay
Almanlar mı geç kaldı Tesla mı beklenenden fazla sıçrama yaptı orası tartışılır bence..
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haberelectro 6 ay
Pek otomobil bilgisi yok anlaşılan
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individual 6 ay
Almanların durumu belli iken kendi bakanları “elektrikli araçta geç kaldık” diyor.
Bizim bakanlar ise “geç kalmadık” diyor.
İki ülke arasındaki vizyon farkı belli oluyor mu?
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