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Larry Page : Google+ kullanıcı sayısı resmi olarak 10 milyonu geçti

7 yıl
2,4b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ikinci çeyrek mali raporlarını açıkladığı basın toplantısında yeni sosyal ağı Google+ için de güzel haberler verdi.

Geçtiğimiz ay yayına başlayan Google’ın sosyal ağı Google+ sadece davetiye usulü ile üye kabul ediyor ve henüz yaygın kullanıma açılmadı. Buna rağmen ilk günden bu yana artarak devam eden bir kullanıcı ilgisi var. Hem üye anlamında hem paylaşım anlamında Google+ hergün büyüyor.

Bu çeyrekteki 9 milyar dolarlık gelirin açıklamasını yapan Google CEO’su Larry Page ardından Google+ ile ilgili istatistikleri paylaştı.

Page, sadece iki haftalık bir periyot içerisinde Google+’ın 10 milyondan fazla üye kazandığını açıkladı. Üstelik bu sayı davetiye usulü ile gerçekleşti. Daha önce sizlere Google+’ın 9.5 milyon üye sayısı tahmini yapılan analizleri duyurmuştuk. Tahminler hemen hemen tutuyor.

Page bu 10 milyon üyenin bir gün içerisinde yaptığı paylaşımın ise 1 milyar civarında olduğunu belirtti. Facebook ile karşılaştırılacak olursa 2010 yılında 600 milyon kullanıcı 360 milyar içerik paylaşmıştı. Gün bazında 1 milyar içeriğe tekabül eden bu sayı ile Google+’ın paylaşım sayısı biribirine çok yakın. Üstelik Google+ bu sayıyı 10 milyon davetiyeli üye ile başardı.

Page Google+’ı insanların diş fırçası kullanma gibi, alışkanlıklarından biri haline getirmek istediklerini belirtti. Bunu başarmak için de devamlı yenilikler geliştiriliyor.

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northernlights 7 yıl
Bence gayet iyi bir rakam.
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Recharged 7 yıl
Kısa sürede bu kadar kişiye ulaşması güzel ve başarılı olduğunu gösterir bence.Fakat yinede uzun zamana yayıldığında Facebook karşısında ne kadar dayanır bilemem.İleride Facebook ve Twitter yanında yer alabilecek üçüncü bir dev sosyal ağ konumunda durmuyor şuan için.
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emregök 7 yıl
Arkadas 7 senelik gmail uyelerini neden ugrastiriyon
Hec ya açılsın bakicam sonra.
Bu arada hec fakebook a üye olmamış tim
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eriten 7 yıl
Bende üye olmaya çalışıyorum ama davetiye bulamıyorum :(
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loneliness61 7 yıl
eğer davetiye sistemi açıksa üye olanlardan biri bana özel mesaj atarsa sevinirim... bi denemek lazım :)
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Bl00dyHell 7 yıl
Bu hızla giderse gayet başarılı olur bu hizmet
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Mühendis Kafası 7 yıl
üyelik sistemi açılsın, çökeriz bi ara
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Börü 7 yıl
Facebook gibi Sayfalar ve Gruplarda olmadı Google+'da.
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