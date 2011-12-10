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Lazer Ağ Yazıcılarında büyük açık ile yangın çıkarmak mümkün

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
32b
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Anti Virus
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Columbia Üniversitesindeki araştırmacılar HP yazıcılarının güncelleştirmelerinde dijital imzanın olmaması açığını kullanarak büyük bir güvenlik açığını keşfettiler. 
Gömülü sistemlerdeki standartizasyon eksiği ve güvenlik üzerine yoğunlaşılmaması herkesin böyle bir sorunu şimdiye kadar fark etmesini engellemiş. Uzaktan ele geçirilen yazıcı tekrar programlanarak virüs dağıtmaya hatta gelen dosyaların kopyalarını uzaktaki programlayıcısına göndermeye ayarlanabiliyorlar. 
Ancak esas bomba araştırmacıların yazıcıların ısıtma modunda takılı kalarak mürekkebin kurumasını ve aşırı ısınmasını sağladıktan sonra kağıt ile temas ettiği anda yangın çıkartabilme ihtimalinin olması.
Araştırmacılar tüm bu senaryoları denerken yazıcının temostadı kendini kapatmasını sağlamış. Bu otomatik güvenlik önlemi yazılım ilede kırılamıyor. 

Hp'nin açıklamasına göre 2009 yılından sonra üretilen tüm yazıcılarında bu güvenlik önlemi mevcut fakat eski modellerde bu bulunmuyor. Araştırmacılar ise ilginç bir şekilde eylül ayında bir mağzada yeni satılan bir yazıcı üzerinde bile bu işlemi yapabildiklerini iletiyorlar. 
Saldırının en kötü yanı yazıcılara bir kere bulaşan virüsü tespit etmeninde yazılımsal olarak bir imkanı olmaması. Araştırmacılar çiplerin sökülmesi ve taranması ile mümkün olacağını düşünüyorlar.  
http://redtape.msnbc.msn.com/_news/2011/11/29/9076395-exclusive-millions-of-printers-open-to-devastating-hack-attack-researchers-say Yorum Yaz
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Sunbuloglu 7 yıl en beğenilen
Bu durum uzun süredir mevcut. Başka sitelerde okuduğum bir çok haber DH'de epey gecikmeli yayınlanıyor. Hatta bazları yeralmıyor bile. DH son zamanlarda eski DH değil.
Bu durum uzun süredir mevcut. Başka sitelerde okuduğum bir çok haber DH'de epey gecikmeli yayınlanıyor. Hatta bazları yeralmıyor bile. DH son zamanlarda eski DH...
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niuchiamaoui 7 yıl
DH son zamanlarda eski DH değil.
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Amsterdamm 7 yıl
Çok eskiden bir haber okumuştum. Kevin Mitnick benzeri bi hacker. Kore'deki Hyundai fabrikasının tam bir ay üretim yapamamasına neden olmuş. Bilgisayarlarına saldırarak. Yani biri ağa girecek ve yazıcınıza virüs gönderecek ve fuser üniteniz sürekli çalışacak. Zaten çok uzun süre çalışırsa, yazıcıların dış kısmı plastik olduğu için yanar alev alır zaten ama böyle şeyler dert edilecek şeyler değil. Eğer işi çok iyi bilen birisi rastgele sana saldırdı ve böyle bi olay yazıcında olduysa. Başıma gelecek bir iş var demekmiş diceksin geçeceksin.

Fakat HP gibi bir üretici nasıl olur da böyle bir açık yapabilir bu çok önemli bir konu falan dersen. Konuyu biraz daha abartıp bu toplumun kanayan yarası falan da diyebilirsin. Yani sonuçta eprint denen bi sistem de var. Yazıcının bir e-mail adresi oluyo tabi destekleyen modellerde. Tabi kısıtlama getirebiliosun. Şu şu adresler haricindekiler eposta atamasın diye. Adam girer HP Eprint Center'dan hesabını hack ler ve yazdırma modunu "herkes" düzeyine alır. Sonra gece paso eposta gönderir ve kartuşun ya da tonerin bitene kadar. Örnek uzar uzar uzar uzar... Herşey olabilir.. Dert edilecek şeyler değil hiçbiri :)
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E_Aydin35 7 yıl
Hp den nasıl boyle bır olay olduğu ilginç bir konu.
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EstergoN_2308 7 yıl
Hp kadar lider bir markanın bu şekilde güvenlik açığı oluşu büyük bir talihsizlik
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alpa07 7 yıl
Sigarada yakar.
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Virinom 7 yıl
İlk önce sıcaklık kelimesinin doğru yazılışını öğren ona sıçaklık denmez.
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daywalker12345 7 yıl Virinom
xxxartistxxx

İlk önce sıcaklık kelimesinin doğru yazılışını öğren ona sıçaklık denmez.

cumleye butun olarak baktıgımızda "c" kullanılması gereken yerlerde "ç" harfı kullanılmıs klavyenın tuslarında sorunda olabılır
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venom88 7 yıl
Açık ile sanırım kendi yazdıklarını firmware olarak update ederlerse lazer yazıçılardaki fusing yani yazıları kurutan kısımdaki sıçaklığı arttırabilirler zate 180 dereçe çivarında bir ısıyla çalışan fusing kısmındaki sıçaklığı artarsa erime başlıçaktır bazı printer modellerinde thermal fuse koruması vardır belirli bir sıçaklık üstüne çıkarsa koruma olarak bunlar sigorta görevi görür ama yeni çıkan modellerde genelde artık olmuyor :D
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Sunbuloglu 7 yıl en beğenilen
Bu durum uzun süredir mevcut. Başka sitelerde okuduğum bir çok haber DH'de epey gecikmeli yayınlanıyor. Hatta bazları yeralmıyor bile. DH son zamanlarda eski DH değil.
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Arcatera 7 yıl Sunbuloglu
Sunbuloglu

Bu durum uzun süredir mevcut. Başka sitelerde okuduğum bir çok haber DH'de epey gecikmeli yayınlanıyor. Hatta bazları yeralmıyor bile. DH son zamanlarda eski DH değil.

Bir olay zamanında yayınlanmazsa haber niteliğini kaybeder. Fakat burdaki haberden çok bilgi içerdiğinden biraz zamanda esneme olmasında sakınca en yok.
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ShafakCool 7 yıl
DonanımHaber'de son günlerde bir yavaşlık var sanki haberlerin çoğunu birkaç gün önce başka sitelerde okumuş oluyorum genelde.
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umutarslan.com 7 yıl
hadi biriniz çıkarında görsel caydırıcılık olsun :D yakında yazıcılar bizi istila da eder :))
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icg 7 yıl
Dijital güvenlikte şaşmayan tek unsurun beklenemeyen bir güvenlik açığı ihitiva etmesi. Pazarda belki de en çok satan marka ve müşterileri için ise zor bir durum.
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