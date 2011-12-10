Lazer Ağ Yazıcılarında büyük açık ile yangın çıkarmak mümkün

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Columbia Üniversitesindeki araştırmacılar HP yazıcılarının güncelleştirmelerinde dijital imzanın olmaması açığını kullanarak büyük bir güvenlik açığını keşfettiler.
Gömülü sistemlerdeki standartizasyon eksiği ve güvenlik üzerine yoğunlaşılmaması herkesin böyle bir sorunu şimdiye kadar fark etmesini engellemiş. Uzaktan ele geçirilen yazıcı tekrar programlanarak virüs dağıtmaya hatta gelen dosyaların kopyalarını uzaktaki programlayıcısına göndermeye ayarlanabiliyorlar.
Ancak esas bomba araştırmacıların yazıcıların ısıtma modunda takılı kalarak mürekkebin kurumasını ve aşırı ısınmasını sağladıktan sonra kağıt ile temas ettiği anda yangın çıkartabilme ihtimalinin olması.Araştırmacılar tüm bu senaryoları denerken yazıcının temostadı kendini kapatmasını sağlamış. Bu otomatik güvenlik önlemi yazılım ilede kırılamıyor.
Hp'nin açıklamasına göre 2009 yılından sonra üretilen tüm yazıcılarında bu güvenlik önlemi mevcut fakat eski modellerde bu bulunmuyor. Araştırmacılar ise ilginç bir şekilde eylül ayında bir mağzada yeni satılan bir yazıcı üzerinde bile bu işlemi yapabildiklerini iletiyorlar.Saldırının en kötü yanı yazıcılara bir kere bulaşan virüsü tespit etmeninde yazılımsal olarak bir imkanı olmaması. Araştırmacılar çiplerin sökülmesi ve taranması ile mümkün olacağını düşünüyorlar.
http://redtape.msnbc.msn.com/_news/2011/11/29/9076395-exclusive-millions-of-printers-open-to-devastating-hack-attack-researchers-say Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat HP gibi bir üretici nasıl olur da böyle bir açık yapabilir bu çok önemli bir konu falan dersen. Konuyu biraz daha abartıp bu toplumun kanayan yarası falan da diyebilirsin. Yani sonuçta eprint denen bi sistem de var. Yazıcının bir e-mail adresi oluyo tabi destekleyen modellerde. Tabi kısıtlama getirebiliosun. Şu şu adresler haricindekiler eposta atamasın diye. Adam girer HP Eprint Center'dan hesabını hack ler ve yazdırma modunu "herkes" düzeyine alır. Sonra gece paso eposta gönderir ve kartuşun ya da tonerin bitene kadar. Örnek uzar uzar uzar uzar... Herşey olabilir.. Dert edilecek şeyler değil hiçbiri :)
cumleye butun olarak baktıgımızda "c" kullanılması gereken yerlerde "ç" harfı kullanılmıs klavyenın tuslarında sorunda olabılır
Bir olay zamanında yayınlanmazsa haber niteliğini kaybeder. Fakat burdaki haberden çok bilgi içerdiğinden biraz zamanda esneme olmasında sakınca en yok.
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