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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, 14-inç ekran boyutuna ve Haswell işlemciye sahip yeni Ultrabook modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Önemli donanım üreticilerinden Lenovo, iş hayatı hedef alınarak hazırladığı T440s isimli yeni ultrabook modelini tanıttı.
180 derece yatabilen 1920 x 1080 piksel Full HD ISP 14-inç ekranla gelen Lenovo T440s, gücünü dördüncü jenerasyon Intel Haswell işlemciden alıyor. Tüm teknik detayları tam anlamıyla açıklanmayan model, Windows 8 işletim sistemine, dahili 720p HD kameraya, NFC kablosuz bağlantı desteğine, 3 adet USB 3.0, VGA ve Mini DisplayPort portları yanında Dolby Speakers Home Theater v4 ses teknolojisine sahip.
3 hücreli batarya ile hazırlanan Lenovo T440s, 21mm kalınlık ve 1,5 KG ağırlık değeri ile oldukça taşınabilir bir yapı ile hazırlanmış durumda. Diğer özelliklerinin yakında belli olacağı belirtilen modelin, piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı da henüz açıklanmış değil.

http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/t-series/t440s#features Yorum Yaz
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free4200 6 yıl
14 inç derken 14.4'' mü ?
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yc#1 6 yıl
Bataryadaki her işlevsel üniteye hücre denir. Sayısı arttıkça ağırlığıyla beraber kullanım süresi de artar.
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swat882 6 yıl
lenovo şu 1980 lerden kalma tasarım anlayışını bir değiştirse
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arman atilgan 6 yıl
Arkadaşlar bu 3 hücreli 4 hücreli 6 hücreli batarya ne demek? Bilen varsa açıklayabilir mi
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lawness 6 yıl arman atilgan
arman atilgan

Arkadaşlar bu 3 hücreli 4 hücreli 6 hücreli batarya ne demek? Bilen varsa açıklayabilir mi

aynen ya bende tam bilmiyorum ama notebok u alırken 8 cell battery diye hayvan gibi yazmışlar
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Jacobıan 6 yıl arman atilgan
arman atilgan

Arkadaşlar bu 3 hücreli 4 hücreli 6 hücreli batarya ne demek? Bilen varsa açıklayabilir mi

ne kadar çok olursa pil ömrü o kadar uzun ve sağlıklı olur diye biliyorum
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