Lenovo, 14-inç ekran boyutuna ve Haswell işlemciye sahip yeni Ultrabook modelini tanıttı

Önemli donanım üreticilerinden Lenovo, iş hayatı hedef alınarak hazırladığı T440s isimli yeni ultrabook modelini tanıttı.

180 derece yatabilen 1920 x 1080 piksel Full HD ISP 14-inç ekranla gelen Lenovo T440s, gücünü dördüncü jenerasyon Intel Haswell işlemciden alıyor. Tüm teknik detayları tam anlamıyla açıklanmayan model, Windows 8 işletim sistemine, dahili 720p HD kameraya, NFC kablosuz bağlantı desteğine, 3 adet USB 3.0, VGA ve Mini DisplayPort portları yanında Dolby Speakers Home Theater v4 ses teknolojisine sahip.

3 hücreli batarya ile hazırlanan Lenovo T440s, 21mm kalınlık ve 1,5 KG ağırlık değeri ile oldukça taşınabilir bir yapı ile hazırlanmış durumda. Diğer özelliklerinin yakında belli olacağı belirtilen modelin, piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı da henüz açıklanmış değil.

http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/t-series/t440s#features