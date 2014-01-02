Lenovo, 2014 için vites yükseltiyor

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Elektronik dünyasının önde gelen firmalarından Lenovo, son yıllardaki büyümesini 2014'de de sürdürmek için harekete geçti.
Firmaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Lenovo, 2014'ün ilk çeyreğinde üç önemli pazarda; dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon, sunacağı çözümlerle pazar payını arttırmayı hedefliyor. Lenovo'nın bu doğrultuda iş ortaklarına daha yüksek sayıda üretim emri verdiği öğrenildi.
Diğer taraftan Lenovo, Çin'in yaklaşan yeni yılı için özel olarak hazırlık yaptığı belirtilirken; aralarında ülkemizin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde tüketicilere daha fazla seçenek sunacağı ifade edildi.
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Telefonu yeni sanan arkadaşlar bu telefon 1 senenin üzerinde piyasada ama maalesef Türkiye ye gelmedi sadece çinde satışta isteyen Ebay den alabilir satanlar var.
Bu resmi sitesi ; shop.lenovo.com/...
Tasarımı gerçekten çok güzel,yeni yılda bu modeli daha güncel donanımla ve Arm işlemci ile yenilese çok iyi olabilir.
Düzeltme: K910 değil K900 olacaktı,yanlış kalmış aklımda.Uyarı için ecs_elite_group'a teşekkürler.
@TECHTRONİC Hocam şu resmi simage yap.
''Fotoğraftaki telefon Lenovo'nun K910 modeli'' değil lenovo nun K900 modelidir ve güncellenmiş versiyonu K910 (vibe z) zaten sizinden temenni ettiğiniz gibi qualcomm snapdragon 800 ile güncellenmiştir.
teknik özellikler için tıkla
lenovo resmi video için tıkla
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