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Lenovo, 2014 için vites yükseltiyor

5 yıl
3,7b
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17
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Lenovo, 2014 için vites yükseltiyor

Elektronik dünyasının önde gelen firmalarından Lenovo, son yıllardaki büyümesini 2014'de de sürdürmek için harekete geçti.

Firmaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Lenovo, 2014'ün ilk çeyreğinde üç önemli pazarda; dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon, sunacağı çözümlerle pazar payını arttırmayı hedefliyor. Lenovo'nın bu doğrultuda iş ortaklarına daha yüksek sayıda üretim emri verdiği öğrenildi.

Diğer taraftan Lenovo, Çin'in yaklaşan yeni yılı için özel olarak hazırlık yaptığı belirtilirken; aralarında ülkemizin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde tüketicilere daha fazla seçenek sunacağı ifade edildi.


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General. 5 yıl en beğenilen
La 50 senedir gelişmekte olan ülkeler arasındayız bi türlü gelişemedik gelen yir giden yir
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okan_cehapelioglu 5 yıl
biz ilkokulda okuyoduk gelişmekte olan ülkeler kısmındayız diye 30 yaşına geldik hala gelişmekte olanlar kısmındayız
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DaRKFoRCeS 5 yıl
bu markanın cihazlarına pek rastlamadım
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Duratorq_ 5 yıl
Lenovo ülkemizde servis kalitesini iyileştirmeden, çoğu arkadaşın tabiriyle çöptür. Bi Z500 maceram geçti servisle allahtan istanbulda değilim yoksa ciddi manada katil olacaktım. Allah evlerden uzak eylesin.
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lj94 5 yıl
lenovonun simge arayışına girmesi lazım bence. böyle daha cool bişeyler. :D
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LilTunechi 5 yıl
Bekliyoruz hayırlısıyla
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Memko35 5 yıl
İncelik dediğin budur işte kağıt gibi telefon(6,9 mm)..
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isyanimvar 5 yıl
Bildiğim kadarı ile japonya, kore gibi ülkeler zaten lenovo telefon kullanıyomuş, ülkemize ne zaman gelir acaba
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TECHTRONİC 5 yıl
Şu telefonu her gördüğümde içim gidiyor arkadaş.



Telefonu yeni sanan arkadaşlar bu telefon 1 senenin üzerinde piyasada ama maalesef Türkiye ye gelmedi sadece çinde satışta isteyen Ebay den alabilir satanlar var.

Bu resmi sitesi ; shop.lenovo.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Stanislas Xavier 5 yıl
Fotoğraftaki telefon Lenovo'nun K910 modeli,yeni değil yani.
Tasarımı gerçekten çok güzel,yeni yılda bu modeli daha güncel donanımla ve Arm işlemci ile yenilese çok iyi olabilir.

Düzeltme: K910 değil K900 olacaktı,yanlış kalmış aklımda.Uyarı için ecs_elite_group'a teşekkürler.
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Sirkadyen 5 yıl
Türkiye'de smartphone satmıyor ve garanti de sunmuyor Lenovo. Telefonları gayet güzel aslında.


@TECHTRONİC Hocam şu resmi simage yap.
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ecs_elite_group 5 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Fotoğraftaki telefon Lenovo'nun K910 modeli,yeni değil yani.
Tasarımı gerçekten çok güzel,yeni yılda bu modeli daha güncel donanımla ve Arm işlemci ile yenilese çok iyi olabilir.

''Fotoğraftaki telefon Lenovo'nun K910 modeli'' değil lenovo nun K900 modelidir ve güncellenmiş versiyonu K910 (vibe z) zaten sizinden temenni ettiğiniz gibi qualcomm snapdragon 800 ile güncellenmiştir.
teknik özellikler için tıkla

lenovo resmi video için tıkla
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canguler917 5 yıl
çin gerekli olan patlamayi yapip gelismis ulkeler arasina girdi.belki halkin yasam standartlari dusuktur ama ulkemizdede cok yuksek degil.telefona gelirsek tasarim sert gibi duruyor.ben begendim.fakat intel islemci nasil olur bilinmez
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General. 5 yıl en beğenilen
La 50 senedir gelişmekte olan ülkeler arasındayız bi türlü gelişemedik gelen yir giden yir
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