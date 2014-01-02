Lenovo, 2014 için vites yükseltiyor

Elektronik dünyasının önde gelen firmalarından Lenovo, son yıllardaki büyümesini 2014'de de sürdürmek için harekete geçti.

Firmaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Lenovo, 2014'ün ilk çeyreğinde üç önemli pazarda; dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon, sunacağı çözümlerle pazar payını arttırmayı hedefliyor. Lenovo'nın bu doğrultuda iş ortaklarına daha yüksek sayıda üretim emri verdiği öğrenildi.

Diğer taraftan Lenovo, Çin'in yaklaşan yeni yılı için özel olarak hazırlık yaptığı belirtilirken; aralarında ülkemizin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde tüketicilere daha fazla seçenek sunacağı ifade edildi.