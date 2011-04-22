Lenovo, ThinkPad T420s'de ekran kartı güncellemesine gitti

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, ThinkPad ailesinin çok satan modellerinden T420s'de konfigürasyon güncellemesine gitti. Intel platformunu temel alan ve isteğe bağlı olarak Core i3, Core i5 veya Core i7 serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayara 2GB DDR3 bellek, 250GB kapasiteli sabit disk ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde 14-inç LED backlit ekran eşlik ediyor.

Yapılan güncelleme kapsamında Nvidia'nın profesyonel ihtiyaçlar için geliştirdiği mobil grafik çözümlerinden Quadro NVS 4200M ile desteklenen dizüstü bilgisayar aynı zamanda Nvidia'nın Optimus teknolojisini destekliyor. Bilindiği üzere bu teknoloji sayesinde 3D uygulamalar ve HD videolarda harici ekran kartı, internet ve masaüst uygulamalarında ise işlemciye entegre grafik birimi devreye giriyor.

Diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, ExpressCard slotu, çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 ve opsiyonel mobil genişbant desteği gibi detaylara yer veriliyor. Standart olarak 6 hücreli pil ile gelen ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle sunulan güncellenmiş ThinkPad T420s, yurt dışında 1425 dolar civarı bir fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.