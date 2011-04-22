Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, ThinkPad T420s'de ekran kartı güncellemesine gitti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, ThinkPad ailesinin çok satan modellerinden T420s'de konfigürasyon güncellemesine gitti. Intel platformunu temel alan ve isteğe bağlı olarak Core i3, Core i5 veya Core i7 serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayara 2GB DDR3 bellek, 250GB kapasiteli sabit disk ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde 14-inç LED backlit ekran eşlik ediyor.

Yapılan güncelleme kapsamında Nvidia'nın profesyonel ihtiyaçlar için geliştirdiği mobil grafik çözümlerinden Quadro NVS 4200M ile desteklenen dizüstü bilgisayar aynı zamanda Nvidia'nın Optimus teknolojisini destekliyor. Bilindiği üzere bu teknoloji sayesinde 3D uygulamalar ve HD videolarda harici ekran kartı, internet ve masaüst uygulamalarında ise işlemciye entegre grafik birimi devreye giriyor.

Diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, ExpressCard slotu, çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 ve opsiyonel mobil genişbant desteği gibi detaylara yer veriliyor. Standart olarak 6 hücreli pil ile gelen ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle sunulan güncellenmiş ThinkPad T420s, yurt dışında 1425 dolar civarı bir fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
İsmailGUNDOGDU 8 yıl
Network artık ülkemizde de çok rahat yapılabilir bir meslek haline geliyor.İnsanları ikna etmek veya onlara satış yapmak zorunda kalmayacağınız, pazarlamacı gözü ile görülmeyeceğiniz, toplantılara misafir getirmekle uğraşmayacağınız ve sadece internet ve facebook kullanarak aylık 500 lira ve üzeri kazanabileceğimiz bu çok katlı kazanç sistemine bir göz atın DETAYLI BİLGİ İÇİN : is.gd/... yada is0_gun@hotmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
timramon 8 yıl
VideOyun
Beş para etmezbir mobile kart,bari güncelledin adam gibi bir mobile kart kullansa idin.

İş bilgisayarı olmuş. Sonuçta Quadro var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VideOyun 8 yıl
Beş para etmezbir mobile kart,bari güncelledin adam gibi bir mobile kart kullansa idin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Exper EasyPAD video inceleme 8 yıl Nokia C7 video inceleme "İnce ve Şık" 8 yıl A4Tech G9-500F kablosuz fare "Kürk üstünde dahi yüksek hassasiyet" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim