Lenovo Vibe Z2 Pro video inceleme "Üst seviye telefon pazarının yeni ve güçlü üyesi testte"

Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bu defa konuğumuz Lenovo'nun iddialı akıllı telefon modeli Vibe Z2 Pro. Hadi gelin şimdi hep birlikte yeni telefonu, teknik özelliklerini ve neler yapabildiğini yakından görmeye başlayalım.

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan Lenovo, son birkaç yıldır akıllı telfon pazarında da agresif bir yükseliş içerisinde. Hatta şu anda dünyanın en büyük üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olduğunu söylesem, bu belki kimilerinize tuhaf gelebilir ama durum tam olarak bu. Hemen altta görebileceğiniz tabloda, Lenovo'nun yükselişini görmektesiniz.

2013'ten geçtiğimiz yıla geçiş sürecinde, önemli bir sıçrama gerçekleştiren Çin merkezli şirket, Motorola'nın mobil cihaz bölümünü satın aldıktan sonra hem pazar payı hem de adet anlamında satış rakamlarını arttırarak, sadece tek bir yılda 30 milyon adetlik bir yükseliş yapmayı başardı. İşte böylesi bir süreçten geçen Lenovo'nun güncel telefon gamında bulunan en iddialı modeli, inceleme konuğumuz olan Vibe Z2 Pro.

6-inç büyüklüğündeki IPS ekranı, 2560 x 1440 piksel çözünürlük desteği sunan telefon, ihtiyaç duyduğu hesaplama gücünü Qualcomm'un 2.46GHz hızında çalışan Snapdragon 801AC ya da popüler kod adıyla 8974AC'den alıyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin bildiği üzere, aynı işlemciyi daha önce Samsung Galaxy S5, LG G3 ve Sony Xperia Z3 gibi telefonlarda da görmüştük. 578MHz hızında çalışan Adreno 330 grafik birimiyle gelen telefona, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Samsung üretimi ISOCELL kamera sensörü 16MP çözünürlüğünde olan Vibe Z2 Pro, Ultra HD yani 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilirken, özçekim kamerası ise 5MP çözünürlüğünde.

Oldukça uzun bir donanım listesine sahip olan Lenovo Vibe Z2 Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri de sahip olduğu büyük pili. 7.7mm kalınlığında ve 179 Gram ağırlığında olan telefon, 4000mAh kapasiteli Lityum-Polimer pilden güç alıyor. Android 4.4.2 işletim sistemi üzerinde Lenovo'nun kendi özel arayüzü ile çalışan telefon, çok doğru bir hamleyle kullanıcılarına standart Android arayüzüne geçiş imkanı da tanıyor. İncelememizin ilerleyen kısımlarında bu detayı daha fazla değineceğim ancak şimdi isterseniz kutu içeriği ile Vibe Z2 Pro'yu tanımaya devam edelim.

Şık bir kutulamaya sahip olan telefon ile birlikte, 2.0A gücünde sarj adaptörü, kulaklık ve dökümanlara yer veriliyor. Pek çok üretici gibi Lenovo da dökümanları ayrı bir zarf içerisinde toplamış. Ve pek çok kullanıcı gibi muhtemelen siz de büyük bir heyecanla telefonu çalıştırmak isteyeceğinizden dökümanları içeren zarfı sadece ilk tanışma anında değil belki hiç bir zaman açmayacaksanız. Ancak burayı açanları bir sürpriz bekliyor zira Vibe Z2 Pro ile birlikte Lenovo, kullanıcılara bir de ekran koruyucu hediye ediyor. Hassas bir şekilde telefonun ekranına uyguladığınız an itibariyle zaten mukavemeti oldukça yüksek olan ekran, cebinizde ya da çantanızda çizilir mi endişesine asla kapılmıyorsunuz.

Vibe Z2 Pro'nun beraberinde gelen kulakiçi kulaklık, genel görünüm ve malzeme kalitesi olarak fena değil. Lakin beraberinde farklı boyutlarda padlerin olmaması önemli bir eksiklik zira tek boyutlu kulaklıklar, herkeste aynı kullanım konforunu sağlamayabilir. Ses kalitesine gelecek olursak eğer, bu kulaklık asli işlevini yerine getirmiyor ama ara sesler ve basslar konusunda geride kalıyor. Yani anlayacağınız, büyük beklenti içerisine girmemek gerekiyor. Eğer müzik tutkunuz had safhada ise zaten iyi bir kulaklığa sahipsinizdir, yok ben bu telefonla yüksek kaliteli müzik deneyimine adım atmak istiyorum diyorsanız eğer, telefon ile birlikte iyi bir de kulaklık satın almanız gerekiyor, söylemedi demeyin sonra.

Lenovo Vibe Z2 Pro'nun beni en çok heyecanlandıran yanı, iddialı tasarımı oldu. 6-inç ekranı ile aslen oldukça büyük bir telefon olmasına karşın, Lenovo tasarımcıları LG'yi hedef almış olacak ki azaltılan çerçeveler sayesinde hem görünüm hem de kullanım deneyimi olarak sanki çok daha küçük bir cihaza sahipmiş gibi hissediyorsunuz. Özellikle kenar çerçevelerin bu derece az tutulması, estetik kaygılar açısından da telefonun tasarımını güçlendiriyor bence. 6-inç boyutunda ekrana sahip olan Lenovo Vibe Z2 Pro, 5.5-inç ekranlı iPhone 6 Plus'dan daha ergonomik duruyor. Özellikle daha kısa boylu olması, tasarım konusunda yapılan geliştirmeleri net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Huawei Ascend Mate 7 ile kıyasladığımızda ise iki Çinli'nin de aslen benzer tasarım ve benzer donanım ile geldiğini görüyoruz. İnce çerçeveler ve 4000mAh civarı pil, iki cihazın da ortan noktası.

Lenovo Vibe Z2 Pro, iPhone 6 Plus ve Huawei Ascend Mate 7'ye karşı.

Yekpare bir kasaya sahip olan dolayısıyla arka kapağı çıkartılamayan ve pili değiştirilemeyen telefonda, sağ yan tarafta bulunan kapaklar vasıtasıyla SIM kart slotlarına erişmek mümkün. Çift SIM kart desteği ile dikkat çeken cihazda, ses kontrol butonları ise sola yerleştirilmiş. Açıkçası bu butonlar zaman zaman içeride takılı kaldığında belli anlarda ufak sorunlar yaşamadım değil. Özellikle ses arttırma düğmesi, tepeden bastığınızda içeriye oturabiliyor ki bu istemediğimiz bir durum. Konuyu Lenovo'ya ilettim, onlar ise teknik servise intikal etmiş böyle bir konu olmadığını söylediler. Açıkçası böyle bir hatanın ne derece olduğunu, firmanın ürünleri piyasada yaygınlaştıkça tüketicilerden gelecek tepki ile ölçebileceğiz.

4000mAh pile sahip olan Vibe Z2 Pro'nun kalınlığı 7.7mm.

Metal kasanın arka tarafında dikkat çeken bir başka ilginç detay ise, dokulu yüzey. Görünümde fark yaratan bu kalıbın yanında Lenovo'nun kendi logosu da dışa çıkıntı yapıyor ki bu da kimi zaman işaret parmağınızı rahatsız edebiliyor. Telefonun tasarımsal en büyük dezavantajı ise kamera bölümünde karşımıza çıkıyor. Son olarak Samsung Galaxy S6 ailesinde gördüğümüz gibi, Vibe Z2 Pro'nun kamerası da dışa çıktın yapıyor. Farklı bir şekilde kamera bölümünü siyah ber şerit içerisine alan ve lens çerçevesini kırmızı renk ile kaplayan Lenovo, endüstriyel seviyede güçlü bir dizayn yaratmış olsa da kamera kısmı daha iyi olabilirdi zira masanın üzerine koyduğunuzda sol üst kısım dışa çıkıntı yapan kameradan ötürü havada kalarak istenmeyen bir görüntünün çıkmasına vesile oluyor.

Tasarım konusunda dikkat çeken sıkıntı, iPhone 6 ve Galaxy S6 serisi gibi dışa çıkıntı yapan kamera.

Tasarım konusunda iki önemli husustan daha bahsetmek istiyorum. Cihazın alt kısmında USB 2.0 portuna ek olarak mikrofon ve hoparlörümüz de bulunuyor. Mikrofon konumu itibariyle telefon görüşmesi esnasında serçe parmak ile kapatılmaya müsait. Özellikle uzun telefon görüşmelerinde kimi zaman istem dışı olarak mikrofonu kapattığınızdan karşı taraf sizi duymakta zorluk çekebiliyor. Alışınca bu sorun ortadan kalksa da, ilk zamanlarda kendisini belli ediyor.

Diğer problem ise yatay modda cihazla oyun oynarken ya da film izlerken, avuç içerinize denk gelen hoparlörün ciddi performans kaybı yaşaması. Özellikle oyunlarda kendini belli eden bu sorunu aşmak için en kolay ve temiz yol, kulaklık kullanmak.Kısaca özetlemek gerekirse, Lenovo Vibe Z2 Pro bazı eksiklerine rağmen tasarım seviyesinde beni son dönemde en çok heyecanlandıran telefonlardan biri oldu. Yazılım kısmına göz atalım o zaman.

Diğer Çinli arayüz tasarımlarında olduğu gibi Lenovo'nun kendi arayüzünde de App Drawer yani uygulama alt listesi bulunmuyor. Aynı IOS'te olduğu gibi, siz uygulamaları kurdukça ana ekranlara dağılıyorlar. Kendisine has bir takım özellikleri olan bu arayüzde, özelleştirilen bildirim ekranı ve ayarlar menüsünde cihaza özel fonksiyonları yönetebileceğiniz kısım öne çıkıyor. Bu özellikler vasıtasıyla örneğin ekrana dokunmadan fotoğraflar arasında gezebilir ya da tek elle kullanım modunu açabilirsiniz. Ama unutmayın, diğer firmaların da sunduğu bu veya buna benzer özellikler, ister istemez cihazın performansını bir miktar aşağı çekiyor dolayısıyla eğer kullanmıyorsanız bu gibi özellikleri kapatın derim.

Lenovo'yu arayüz seviyesinde farklı kılan ise zekice verilmiş bir karar ile, Google'ın standart Android arayüzüne geçiş imkanı tanıması. Geliştirici ayarları bölümündeki bir seçenek ile isterseniz özel Lenovo arayüzü yerine standart Android arayüzünü kullanabiliyorsunuz. Bu geçiş esnasında kişisel verilerini kaybolmuyor ama bir kereye mahsus cihazı yeniden başlatmanız gerekiyor. Örnek olabilecek bir özellik, umarız diğer büyük telefon üreticileri de böylesi seçenekler ile kullanıcılara yeni fırsatlar sunarlar.

Yazılım seviyesinde örnek olacak hamle: İsterseniz Lenovo'nun özel arayüzünden standart Google Android arayüzüne geçebiliyorsunuz. Dilerim bu özellik, diğer büyük üreticilere de örnek olur.

Lenvo'nun özel arayüzü çerçevesinde telefon ve mesajlar gibi alt menüler hafif kozmetik düzenlemeler ile karşımıza çıkıyor. Çağrı kaydı isimli bir uygulama ile gelen aramaları ve kısa mesajları tek bir ekran üzerinde de takip edebiliyorsunuz. Cihazın sunduğu internet performansı ise muazzam. Snapdragon 801AC işlemci ve 3GB RAM'in katkıları sayesinde Chrome internet tarayıcısı bu cihaz üzerinde uçuyor. Farklı bir deneyim arzulayanlar için kutudan çıktığı gibi telefon içerisinde UC Browser internet tarayıcısı önyüklü olarak geliyor. Arzu ederseniz onu da kullanabilirsiniz. Bu arada klavyeye de değinelim isterseniz. Standart Android klavyemiz var. Genel olarak işlevsel, Swype desteği de kolay kullanımı güçlendiriyor. Ancak ilginç bir şekilde bu klavye zaman zaman şişme yapabiliyor. Sanırım yazılım tarafında klavye optimizasyonu üzerine Lenovo'nun biraz daha çalışması gerekiyor.

Vibe Z2 Pro'da, standart Android klavyesi bulunuyor.

Çoklu ortam uygulamaları arasında en güzeli video oynatıcısı. Şık bir arayüzü var ve ekranı küçültürek farklı bir uygulama çalışırken de video izlemenize olanak tanıyor. Gelişmiş alt özellikleri çok fazla olmasa da genel olarak estetik ve fonksiyonel. Müzik tarafında ise Android'in standart müzik çalarını tercih etmiş Lenovo. Bu da yeterli düzeyde. Galeri tarafında ise kullanılan albüm yazılımının arayüzünü karışık buldum. Alışması zaman alıyor ve ana ekranında resimler ile ekran kaydı gibi diğer görseller karmaşık bir biçimde sunuluyor. Umarım Lenovo, tez vakitte bu konuya el atar. Çok sorun yaşayan ya da problemli bulanlar, resimler arasında gezinti işlemi cihazın dosya gezgini üzerinden de yapabilirler. Lenovo Vibe Z2 Pro üzerinde bir de sistemin geneline işleyen bir güvenlik yazılımı bulunuyor. Bu sayede cihazı çeşitli tehditlerin yanında reklam amaçlı SMS'lere karşı da koruyabiliyorsunuz.

Telefonun video oynatıcısı genel olarak başarılı.

Şimdi isterseniz cihazın kamera özellikleri ile videomuza devam edelim. Kamera arayüzü olarka iki farklı moda sahip olan telefon, akıllı mode çerçevesinde kullanım kolay ve menüsü yapısı basit olan bir arayüzle tüm kontrolleri hızlı bir şekilde ekranlarınıza getiriyor. Detay menüsünün yapısı biraz Lumia Camera uygulamasını da akılla getirmiyor değil. Belli sayıda çekim modu ve efektli görüntü kaydı da burada sunulanlar arasında. Ancak asıl sihir, profesyonel moda geçtiğinizde karşınıza çıkıyor. Ekranda beliren değişken parametreler ile ortam ışık durumunu, beyaz dengesini ve renk sıcaklığını görebilmek mümkün. Üstelik bu mod çerçevesinde daha fazla çekim modu da aktif oluyor. Sunduğu detaylar itibariyle gerçekten çok eğlenceli bir arayüze sahip Vibe Z2 Pro. Peki bu telefon genel kamera performansı olarak bizlere neler sunuyor, şimdi hep birlikte Samsung sensörlü kamerayı değerlendirelim.

Profesyonel kamera modu, önemli bilgileri sürekli ekranda tutuyor.

Aslına bakılırsa genel olarak kamera performans keyif verici. Özellikle renk üretiminde aynı seri sensör kullanan Samsung Galaxy S5'e kıyasla bir miktar daha soluk kalsa da, ortaya çıkan gün ışığı ve düşük ışık ortam sonuçları gayet başarılı. Bu telefonu alıp kamera konusunda sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum kullanıcılar. Video yetenekleri daha da iyi. 4K video çekebilen telefon, OIS özelliğinin de katkısı ile akıcı v keskinliği güzel videolar çekebiliyor. Üstelik videoda sunduğu ses kayıt kalitesi de keyif verici düzeyde. Dolayısıyla bu Vibe Z2 Pro'nun genel kamera performansı ortalamanın üzerinde ve eğlenceli. Peki Lenovo Vibe Z2 Pro'nun performansı ne düzeyde. Bu kadar detay sonrasında incelemimize sentetik testler ve oyunlarda ortaya konan deneyim ile devam ediyoruz.

Snapdragon 801 işlemcili diğer cihazlar gibi, Vibe Z2 Pro'da 4K içerikleri göstermede sıkıntılar yaşıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 801AC işlemcisiyle gelen cihaz, işlemci odaklı sentetik testlerde yüksek sonuçlar alırken, sistemin genelini ölçen bazı test yazılımlarında ise kısmen biraz daha düşük değerlere imza attı. Bu durumda özellikle, 2K çözünürlüğündeki ekranın neden olduğu daha düşük 3D performansının toplam skoru aşağı çekmesinin etkisi var. Ancak genel olarak skorlar, bir üst seviye cihaz ile uyumlu düzeyde sadece benchmark şampiyonu bir cihaz beklememelisiniz Vibe Z2 Pro'dan. Kasa büyük ve metal olduğundan, bu durum işlemcinin ısı karakteristiğini yükselterek termal throttling sorunun çıkmasına da engel oluyor. Oyunlara geçtiğimizde ise yaptığım pek çok testte akıcı oyun deneyimi elde ettim. Bunda, pek çok oyunun 1080p'de çalışmasının etkisi büyük. Zaman 2K oyunlar çıkarsa bu cihaz güncelleğini yitirmeden, o vakit performansı yetersiz kalır zira Adreno 330 GPU'su 2K ekranlar için tasarlanmış bir grafik birimi olmadığından sadece Vibe Z2 Pro değil, aynı işlemci ve ekran çözünürlüğüne sahip LG G3 gibi cihazlar da benzer makus talihi paylaşacaklar. Ama günümüz koşullarında oyun performansı güzel, yapımların çoğu genel olarak akıcı.

Oyunlar genel olarak akıcı. Yukarıda, MC5 için FPS dağılımına ait bilgiler.

Kullanılan çipsete bağlı olarak Vibe Z2 Pro'nun genel video oynatma yetenekleri ise yeni teknolojiler söz konusu olduğunda sınırlı. Örneğin bu cihaz üzerinde 4K mkv videoları oynatamıyorsunz ama bu büyük oranda Snapdragon 810 öncesin çipetsetli tüm cihazlarda ortak. İlginç olan ise MediaTek'in MT6595 ve üstü çipsetlerine sahip cihazlarda bununun daha iyi düzeyde olması. Yani Vibe Z2 Pro'dan daha ucuz olan Vibe X2 modeli örneğin, 4K video oynatma konusunda muhtemelen abisinden daha akıcı bir deneyim sağlayacaktır. Çipset üreticileri yeni teknolojiler için sabit fonksiyonlu hızlandırıcı özellikler kullanmadığı sürece bunu donanım ile yapmak zor, yazılımla ise bir yere kadar gelinebiliyor ancak. Peki bu telefon ısınıyor mu, cevabım kısa olacak; hayır. Büyük ve metal olan kasa sayesinde Lenovo Vibe Z2 Pro açıkçası son dönemde kullandığım en serin cihazlardan biri oldu. Bu açıdan Lenovo gerçekten güzel bir iş çıkartarak donanım platformuna da rahat nefes aldırmış.

Telefonun ekranı çok başarılı. Renkler tok, görüş açısı iyi ve görseller keskin.

Telefonun ekranı da beğenimi kazanan noktalar arasında. RGB Matrix alt dizilimine sahip olan IPS panelli ekran, hem geniş görüş açısı hem de renk üretimi ve keskinlik olarak oldulça iyi bir noktada. Oyun oynamak ya da film izlemek bu cihaz üzerinde gerçekten büyük keyif. Tabi çözünürlüğün 2K olması, performansın yanında pil kullanımını da olumsuz etkiliyor ama ekrana bakması genel olarak keyif verici. Aynı şey ses için de geçerli. Vibe Z2 Pro'nun genel ses kalitesi, ses yüksekliği ve sunduğu eğlence üst düzey. Bu konuda özelleşmiş bazı telefonlar kadar olmasa da, Vibe Z2 Pro kullanıcını yarı yolda bırakmaz. GPS performansı da güzel. 6-inç ekranı ile GPS cihazı olmaya aday görünen telefon, sıfırdan başlatıldığında bile çok hızlı şekilde uyduları bulup seri bir şekilde bağlantı kurarak kısa sürede yol tarifi vermeye başlayabiliyor. Son olarak pil performansına değinelik isterseniz. 4000mAh ile büyük bir pile sahip olan Vibe Z2 Pro, hem 6-inç hem de 2K çözünürlüklü ekranından ötürü malesef beklentilerin altında kalıyor. Açıkçası 2,5 gün beklentiyle çıktığım inceleme serüvenimde malesef 1,5 günü görebildim. Tek başına ele aldığımızda 1,5 gün güzel bir değer ama, pili hatırladığınızda daha iyi olması gerekliydi diye düşünüyorsunuz. Belki Android 5.0 Lollipop sonrasında 2 gün seviyesini görebileceğiz ancak bunun için beklememiz gerekiyor.

Genel Başarım üzerine: Performans ve pil kullanım bilgileri.

Toparlamak gerekirse eğer, Lenovo Vibe Z2 Pro pek çok açıdan beğenimi kazanan ama bazı açılardan eleştrilerimi alan bir cihaz. 6-inç boyutundaki bir cihazın böylesine küçük görünmesi önemli bir başarı. Üstelik malzeme kalitesi ve genel görünümü de heyecan verici. Büyük olan pile rağmen sınıfı için makul olan ağırlığını da unutmamak gerekiyor. Üstelik cihazın genel performansı da gayet iyi, hem uygulamalar hem de oyunlar şu an için gayet hızlı çalışıyor. Ancak diğer taraftan ufak işçilik sorunları, bazı yazılım optimizasyon sıkıntıları ve pil performansının çoğu kişi için yeterli ama yine de beklentilerin altında kalması da göze batıyor. Bunların bir kısmı Android 5.0 güncellemesinden sonra belki düzelecektir ama şu an için dikkatimi çeken noktalar oldular. Fiyata gelince bu inceleme zarfında telefon 2000TL'nin biraz altında fiyatla satılıyor. Büyük bir ekran ve farklı bir deneyim isteyenler Lenovo Vibe Z2 Pro'dan genel olarak mutlu kalacaktır diye düşünüyorum, ama ben riske girmeyeyim gibi bir düşünceniz varsa bu segmentte Galaxy Note 4 ile de devam edebilirsiniz. Eğer Vibe Z2 Pro, 1500-1600TL bandından girseydi muazzam bir yere otururdu ama şu anki fiyatı itibariyle de rekabet potasında işi gerçekten zor, en azından rüştünü ispatlamış ve marka kimliğ oturmuş bazı modellere karşı. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu incelememde genel olarak kullanırken büyük keyif aldığım Lenovo Vibe Z2 Pro'yu değerlendirdim, bir sonraki incelemede görüşmek şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.