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Lenovo Yoga 3 11 ortaya çıktı: 11-inç ekran ve Core M işlemci bir arada

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo Yoga 3 11 ortaya çıktı: 11-inç ekran ve Core M işlemci bir arada
Lenovo'nun henüz duyurmadığı yeni dizüstü bilgisayar modeli Yoga 3 11, Amazon Almanya tarafından detaylandırıldı. Şu an satışta olan Yoga 3 Pro'dan farklı olarak, ekran ve gövde arasında yeni nesil gelişmiş menteşe sisteminin kullanılmadığı Yoga 3 11, serinin daha önceki modellerinden aşina olduğumu üzere 360 derece döndürülebilir dokunmatik ekranı sayesinde tablet gibi farklı kullanım modlarına olanak tanıyor. 
Teknik özellik detaylarına göre 15mm kalınlığında ve 1.17 Kg ağırlığında olan Yonga 3 11, en az üç farklı konfigürasyon seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu seçeneklerden ilkinde, Intel'in yeni nesil 14nm Core M-5Y10C işlemcisine, 4GB DDR3 belleğe ve 128GB SSD depolama sürücüsüne yer verilirken, ikinci seçenek ise aynı işlemci ancak farklı olarak 8GB RAM ve 256GB SSD ile gelecek. Yoga 3 11'in üçüncü ve en güçlü seçeneğinde ise kullanıcılar, standart olarak 1.2GHz'de çalışan ancak Turbo Boost ile 2.9GHz'e kadar çıkabilen Core M-5Y71 işlemcisinden istifade edecek ve aynı çatı altında 8GB RAM ile 256GB SSD sahibi olacaklar. Söz işlemcilerden açılmışken, tüm seçeneklerin çift çekirdek ve dört izlek desteğini de ifade etmiş olayım.
11-inç büyüklüğündeki ekranı, Full HD çözünürlük desteği sunan bilgisayarda, 2 adet USB 3.0 portu ile birlikte microHDMI konnektörü, SD kart okuyucusu, 802.11ac WiFİ ve Bluetooth gibi özelliklere yer veriliyor. Windows 8.1 işletim sistemini kullanan ikisi bir arada formundaki yeni nesil bilgisayarın, 34 Watt/Saat kapasiteli pil ile 6.5 saat çalıştığı ifade ediliyor. Yoga 3 11'in Avrupa fiyatı, şu an bilgilere göre 599 Avro ile 1220 Avro arasında değişiklik gösterecek. 
Lenovo Yoga 3 11 ortaya çıktı: 11-inç ekran ve Core M işlemci bir arada

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darkhair 4 yıl
Bunlarda Core M ile 6.5 saat pil gidiyorsa, MacBook Air ın Core M lileri pil konusunda ipad air i geride çok rahat bırakırlar.
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DH Misafiri 4 yıl
macbook air in pil süresi birazda işletim sisteminden kaynaklanıyor ama apple şu an ki piyasanın 2 yıl önünde gidiyor gibi.
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Fenomenon 4 yıl
600 avro çok fazla geldi bana. Ayrıca batarya da çok iyi değilmiş.
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Umutcan 4 yıl
6.5 saat sunuyorsa Core M platformunun ne özelliği kaldı ki... Anlaşılan çok kötü bir bataryaya sahip.
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smart1978 4 yıl
FULL HD düşük kalmış.
En az 2K ekran olmalıydı. Yurtdışı modellerinde kesin 3200x1800 gibi çözünürlükler çıkacaktır önceki Yoga 2 Pro da olduğu gibi ...
Türkiye ye düşün ekran kalitesi gelecek gibi ki tuhaf.
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Uacellat_62 4 yıl
Umarım Türkiye de fiyatlar çok şişmez avrupa da 600 avroluk ürün Türkiye de 1700 tl falan olursa alınır.
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kesbi 4 yıl
@Fire_67 nerde 1300 lira yahu. Varsa o fiyata almak isterim. Tabi atom değilse işlemcisi.
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darkhair 4 yıl
Şu ultrabook segmentinde MacBook Air 13" in pil ömrünü yakalayabilen bi model göremedim. Herşey iyi güzel ama pil? :(
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1BilimAdamı 4 yıl
1300 liraya asus t300 var canavar gibi.Bunlar 600 avro diyor??'^!
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