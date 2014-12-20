Lenovo Yoga 3 11 ortaya çıktı: 11-inç ekran ve Core M işlemci bir arada

Lenovo'nun henüz duyurmadığı yeni dizüstü bilgisayar modeli Yoga 3 11, Amazon Almanya tarafından detaylandırıldı. Şu an satışta olan Yoga 3 Pro'dan farklı olarak, ekran ve gövde arasında yeni nesil gelişmiş menteşe sisteminin kullanılmadığı Yoga 3 11, serinin daha önceki modellerinden aşina olduğumu üzere 360 derece döndürülebilir dokunmatik ekranı sayesinde tablet gibi farklı kullanım modlarına olanak tanıyor.

Teknik özellik detaylarına göre 15mm kalınlığında ve 1.17 Kg ağırlığında olan Yonga 3 11, en az üç farklı konfigürasyon seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu seçeneklerden ilkinde, Intel'in yeni nesil 14nm Core M-5Y10C işlemcisine, 4GB DDR3 belleğe ve 128GB SSD depolama sürücüsüne yer verilirken, ikinci seçenek ise aynı işlemci ancak farklı olarak 8GB RAM ve 256GB SSD ile gelecek. Yoga 3 11'in üçüncü ve en güçlü seçeneğinde ise kullanıcılar, standart olarak 1.2GHz'de çalışan ancak Turbo Boost ile 2.9GHz'e kadar çıkabilen Core M-5Y71 işlemcisinden istifade edecek ve aynı çatı altında 8GB RAM ile 256GB SSD sahibi olacaklar. Söz işlemcilerden açılmışken, tüm seçeneklerin çift çekirdek ve dört izlek desteğini de ifade etmiş olayım.

11-inç büyüklüğündeki ekranı, Full HD çözünürlük desteği sunan bilgisayarda, 2 adet USB 3.0 portu ile birlikte microHDMI konnektörü, SD kart okuyucusu, 802.11ac WiFİ ve Bluetooth gibi özelliklere yer veriliyor. Windows 8.1 işletim sistemini kullanan ikisi bir arada formundaki yeni nesil bilgisayarın, 34 Watt/Saat kapasiteli pil ile 6.5 saat çalıştığı ifade ediliyor. Yoga 3 11'in Avrupa fiyatı, şu an bilgilere göre 599 Avro ile 1220 Avro arasında değişiklik gösterecek.