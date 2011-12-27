Lenovo bu çeyrekte 300,000 ultrabook satabilir

Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi Lenovo, pazara sunduğu Ultrabook modeli U300s ile bu çeyrekte 300,000 adetlik satış rakamına ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam bizzat Lenovo tarafından U300s'nin Çin'deki lansmanı esnasında açıklanmıştı. Ultrabook pazarına büyük önem veren ve bu alandaki yatırımlarını hızlandıran Lenovo'nun, Nisan-Mayıs döneminde Intel'in 22nm Ivy Bride platformunu kullanan ThinkPad ve IdeaPad serisi yeni ultrabook modellerini de pazara sunması bekleniyor.

Lenovo'nun 300,000 adet satacağını öngördüğü ultrabook modeli IdeaPad U300s, farklı konfigürasyon seçenekleri ile bazı pazarlarda kullanıma sunulmuş durumda. Kendi sınıfındaki en iyi ultrabook modellerinden biri olarak gösterilen cihaz, Intel'in standart olarak 1.8GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 2.9GHz'e kadar çıkabilen Core i7-2677M işlemcisinden güç alıyor. 4GB sistem belleğine ve 256GB SSD sürücüye sahip olan sistemde ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 entegre grafik birimine yer verilirken, 13.3-inç boyutunda olan ekranın çözünürlüğü ise 1366 x 768 piksel.

HDMI, USB 3.0 ve kablosuz görüntü aktarım teknolojisi Intel WiDi gibi özellikleri de bünyesinde barındıran U300s'de AccuType tipi klavye tasarımına yer veriliyor. Turuncu renkli kapak tasarımı ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan sistem, Amerika'da Newegg tarafından kısa bir süre önce satışa sunulmuştu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi farklı konfigürasyon seçenekleri ile sunulan IdeaPad U300s'nin hacimli üretimini ise Wistron firması yapıyor.