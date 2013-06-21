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Lenovo, dizüstü bilgisayarlarını Haswell işlemcilerle güncelledi ve yeni modeller duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lenovo, dizüstü bilgisayarlarını Haswell işlemcilerle güncelledi ve yeni modeller duyurdu
Lenovo, dizüstü bilgisayarlarını Haswell işlemcilerle güncelledi ve yeni modeller duyurdu
Hali hazırda piyasada satılan dizüstü bilgisayarlarını Intel'in yeni Haswell işlemcileri ile güçlendiren Lenovo, ayrıca hazırladığı yeni modellerle de ürün gamını arttırmaya devam ediyor.
Firma tarafında yapılan güncellemeler sonrasında IdeaPad U310 Touch ve U410 Touch modellerinin yerini dokunmatik ekranşı U330 Touch ve U430 Touch almış ve bu dizüstü bilgisayarlar 4. jenerasyon Intel Core i7 işlemci, opsiyonel SSD ve maksimum 8GB RAM seçeneklerine kavuşmuş durumda. U330 Touch 13-inç ekran boyutu ve 1,366 x 768 ya da 1,920 x 1,080 piksel çözünürlük değerleriyle tercih edilebilirken, U430 Touch modeli 14-inç ekran boyutu ve 1,600 x 900 piksel çözünürlük değeri ile satın alınabiliyor. U430'da 2GB Nvidia 730M grafik birimi kullanan Lenovo'nun, bu cihazları 2013'ün üçüncü çeyreğinde 799$ ve 899$ fiyat etiketleriyle piyasaya sunması bekleniyor.
Firmanın Y510 modelinin yanına konumlandırdığı 14-inç ekran boyutuna sahip Y410p dizüstü bilgisayarı ise, Intel Core i7 işlemciye, 16GB'a kadar RAM miktarına, 1TB depolama birimine, SLI konfigürasyonunda hazırlanmış çift 2GB Nvidia GeFoce 750M grafik birimine ve 1,366 x 768 ya da 1,600 x 900 piksel ekran çözünürlük seçeneklerine sahip olacak. Model 799$ fiyat etiketiyle yurt dışından satın alınabiliyor.
Lenovo ayrıca Intel Ivy Bridge işlemciler ile donattığı giriş seviyesi dokunmatik S210 Touch (11.6-inç), S400 Touch(14-inç) ve S500 Touch(15.6-inç) modellerini de kullanıcılar karşısına çıkarttı. Intel Core i3 ya da i5 işlemci seçenekleri, 8GB'a kadar RAM, 1,366 x 768 piksel ekran çözünürlüğü ile hazırlanan dizüstü bilgisayarlardan, S400 ve S500 modelleri içerisinde AMD ve Nvidia tarafından hazırlanmış grafik birimleri yer alıyor. 2013 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sunulacak modellerin sırasıyla 220$, 449$ ve 579$ fiyat etiketlerine sahip olması bekleniyor.


http://www.engadget.com/2013/06/20/lenovo-u330-touch-u440-touch-y410p-s200-touch-s400-touch/?utm_medium=feed&utm_source=feedly Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Konyahmet 6 yıl
Facebooktan lenovo turkiyeye y510 ne zaman gelir diye aoru sormustum telimi istediler verdim, birkac gun sonra aradilar eylul sonu ekim gibi gelcek dediler
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farukopat 6 yıl Konyahmet
Konyahmet
Facebooktan lenovo turkiyeye y510 ne zaman gelir diye aoru sormustum telimi istediler verdim, birkac gun sonra aradilar eylul sonu ekim gibi gelcek dediler

Ozaman kasim sonu aralik gibi gelir
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Canother 6 yıl
Y580'in yerini ne alacak acaba
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killnOd 6 yıl Canother
Canother

Y580'in yerini ne alacak acaba

Buyuk ihtimal y580p alir.GTX765 ekran kartina sahip olur.Umarim GTX770 versiyonunuda yaparlar bu sene.Tabi islemcide yeni nesil haswell olacaktir.
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Muhibbi- 6 yıl
Lenovoyu çok iyi çok güzel diye öven bir insan tanırsanız ondan direkman uzaklaşın irtibatı kesin
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Gukama 6 yıl Muhibbi-
md_42

Lenovoyu çok iyi çok güzel diye öven bir insan tanırsanız ondan direkman uzaklaşın irtibatı kesin

Neden?
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Efe S. 6 yıl Muhibbi-
md_42

Lenovoyu çok iyi çok güzel diye öven bir insan tanırsanız ondan direkman uzaklaşın irtibatı kesin

Lenovo çok iyi çok güzel. Fütursuzca koşarak uzaklaşabilirsin.
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TempleJoker 6 yıl
Y510 kesinlikle f/p ürünü laptop alıcakların bakması gerekir
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Wirm 6 yıl
Seneye anca gelir. Olsa yarin direk alirim
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1997utku 6 yıl
bn z500 için biraz bekliyim o zmn yeni modelleri duyrulur yakında
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fun777 6 yıl
allahın bir kuluda sormuyor arkadaş ivy bridge ve haswell'deki termal macun ve sıcaklık sorunları notebook modellerindede varmı hic merak eden varmı yada arastıran bu konuyu dunyanın parasını verip avrupa ve amerikadakı fiyatının 3 misli fahis fiyatlarla notebook alacaksın aylarca yıllarca para biriktirip ama gel gelelim işlemciler cehennem atesi gibi yanıp 1 yıl icinde çöp yeni notebook alacak arkadaslar mutlaka bunu dikkate alsın ve acele etmesinler
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