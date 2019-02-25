Lenovo iki yeni kulaklık duyurdu

Bilgisayar sektörünün lideriyken aynı zamanda mobil dünyada da başarılı işler yapan Lenovo, kulaklık tarafında da iddialı. Firma MWC 2019 fuarında bilgisayarları ile uyumlu iki kulaklık modeli duyurdu.

Lenovo Yoga ve X1

Lenovo Yoga ve X1 adlarını taşıyan yeni kulaklıklar firmanın iki popüler ürün gamına referans veriyor. 3.5mm girişini tercih etmeyen yeni modeller USB Tip-C üzerinden veya imkân yoksa Bluetooth 5.0 üzerinden cihazlara bağlanıyor.

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Aktif gürültü engelleme ve çevresel gürültü engelleme teknolojilerine sahip olan kulaklıklar bu sayede çağrı yaparken veya müzik dinlerken mümkün olan en sessiz ortamı sunuyor. Mikrofon ile akıllı telefon üzerinden sesli komutlar vermeniz mümkün. Kulaklıklar 15 saate kadar kullanım süresi sunarken Tip-C üzerinden iki saatte şarj olabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Ses kalitesi Dolby tarafından optimize edilen kulaklıklar konforlu bir tasarıma sahip. Ayrıca kulaklıkların üzerinde mikrofonu kapatma, sesi ayarlama ve güç için fiziksel tuşlar yer alıyor.

Farklılıklara gelecek olursak; Lenovo Yoga beyaz renk temasına sahip ve fiyatı 160$ olarak açıklandı. Lenovo ANC X1 ise siyah renk temasına sahip ve 150$ seviyesinden satılacak. Modeller yaz aylarında piyasada.