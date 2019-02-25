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Microsoft HoloLens 2 duyuruldu

Microsoft’un kurumlara yönelik olarak geliştirdiği HoloLens karma gerçeklik gözlüğü yenilendi. İkinci nesil daha yoğun bir tecrübe sunacak. HoloLens 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
5,8b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un sanal gerçeklik trendi yükselmeye başladığı dönemlerde yeni bir bakış açısı kazandırma amacıyla geliştirdiği HoloLens karma gerçeklik gözlüğü ikinci nesliyle karşımızda. HoloLens 2 daha yoğun ve daha rahat bir tecrübe sunuyor.

HoloLens 2 özellikleri ve fiyatı

Zengin gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramlarını harmanlayan karma gerçeklik konsepti ağırlıklı olarak Microsoft tarafından geliştiriliyor. HoloLens gözlükleri de bunun en büyük örneği. Microsoft gözlüğü daha çok kurumsal müşterilere yönelik olarak geliştiriyor.

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HoloLens 2 ile ilgili teknik detaylar paylaşılmamış. Daha estetik bir görünüme kavuştuğu görülen gözlüğün her göze 2K çözünürlük verdiği ifade ediliyor. Görüş açısı başına 47 piksel sağlayan gözlüğün ilk nesle göre görüş alanını ikiye katladığı belirtiliyor.

HoloLens 2 ayrıca son dönemin popüler 3D ToF sensörüne yer vermiş. Daha gelişmiş derinlik algılayabilen sensör ellerinizi kontrolcü olmadan karma gerçeklik alanına dahil etmenizi sağlıyor. Karbon fiber malzeme sayesinde gözlük daha konforlu hale gelmiş ve daha iyi ısı yönetimine kavuşmuş.

HoloLens 2 modeli kurumsal müşteriler için özelleştirme imkânı sunacak. Satın almadan önce örneğin riskli ortamlar için sertleştirilmiş malzemeden baret tasarımında imal ettirilebiliyor. Üreticiler buna farklı bir isim vererek satışa sunabilecek.

HoloLens 2 için 3500$ fiyat etiketi belirlenmiş. Yıl içerisinde satışlar başlayacak. Teknisyenler için uzaktan problem çözme odaklı Dynamics 365 Remote Assist yazılımına aylık 125$ üye olursanız kask hediye edilecek.

 

https://www.engadget.com/2019/02/24/microsoft-hololens-2-announced/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yalnizlik007 2 ay
gözlük teknolojisi ucuzlaması ve yayılması bir kaç yıla mümkün olur, o zaman güzel olur, klasik websitelerine değil ücboyutlu websitelerine bağlanacagız
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Statistik 2 ay
Ürün daha çok değil, tamamen kurumsal firmaları hedef alıyor ve normal müşterilere satılmayacak.
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maximus01982 2 ay
İşte gerçek sanal gerçeklik gözlüğü bu diğerleri bildiğin 360 derece TV
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ozakin70 2 ay
İyi de neden?
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