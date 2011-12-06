Lenovo öğrenciler için hazırladığı ThinkPad X130e'yi satışa sunuyor

Lenovo yeni dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X130e'yi kullanıma sunuyor. 11.6-inç boyutunda olan ve ağırlıklı olarak eğitim dünyasını hedef alan yeni model, güçlendirilmiş gövde ve diğer detaylar ile Edge serisine kıyasla %33 daha güçlü bir yapı sunuyor.

Lenovo'dan güncel pek çok dizüstü bilgisayarında gördüğümüz üzere eğimli butonlardan oluşan ciklet klavye tasarımına sahip olan sistem, ThinkPad serisinin geleneksel özellikleri olarak iztopu ve entegre fare butonlarına sahip ClickPad ile birlikte geliyor.

Hem AMD hem de Intel tabanlı konfigürasyonları hazırlanan ThinkPad X130e'yi kullanıcılar, tamamı çift çekirdekli olmak üzere Intel platformunda Core i3-2367U, AMD tarafında ise Fusion E-300 ve Fusion E-450 işlemcileriyle konfigüre edebiliyorlar.

500GB'a kadar farklı kapasitelerde sabit disk seçenekleri ile gelen dizüstü bilgisayar, Lenovo'nun RapidBoost teknolojisi ile 20 saniyenin altında bir sürede açılabiliyor. ThinkPad X130e üzerinde yer alan standart pil ile 8,5 saate kadar da pil ömrü sunuyor.

Yurt dışında 20 Aralık'ta satışa sunulacak ThinkPad X130e'nin fiyatı ise 469$'dan başlıyor.