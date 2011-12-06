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Lenovo öğrenciler için hazırladığı ThinkPad X130e'yi satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo öğrenciler için hazırladığı ThinkPad X130e'yi satışa sunuyor
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Lenovo yeni dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X130e'yi kullanıma sunuyor. 11.6-inç boyutunda olan ve ağırlıklı olarak eğitim dünyasını hedef alan yeni model, güçlendirilmiş gövde ve diğer detaylar ile Edge serisine kıyasla %33 daha güçlü bir yapı sunuyor.
Lenovo'dan güncel pek çok dizüstü bilgisayarında gördüğümüz üzere eğimli butonlardan oluşan ciklet klavye tasarımına sahip olan sistem, ThinkPad serisinin geleneksel özellikleri olarak iztopu ve entegre fare butonlarına sahip ClickPad ile birlikte geliyor.
Hem AMD hem de Intel tabanlı konfigürasyonları hazırlanan ThinkPad X130e'yi kullanıcılar, tamamı çift çekirdekli olmak üzere Intel platformunda Core i3-2367U, AMD tarafında  ise Fusion E-300 ve Fusion E-450 işlemcileriyle konfigüre edebiliyorlar. 
500GB'a kadar farklı kapasitelerde sabit disk seçenekleri ile gelen dizüstü bilgisayar, Lenovo'nun RapidBoost teknolojisi ile 20 saniyenin altında bir sürede açılabiliyor. ThinkPad X130e üzerinde yer alan standart pil ile 8,5 saate kadar da pil ömrü sunuyor.
Yurt dışında 20 Aralık'ta satışa sunulacak ThinkPad X130e'nin fiyatı ise 469$'dan başlıyor.
Lenovo öğrenciler için hazırladığı ThinkPad X130e'yi satışa sunuyor
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Lenovo öğrenciler için hazırladığı ThinkPad X130e'yi satışa sunuyor
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greenk 7 yıl
Öğrenci bunu napsın gider masaüstü alır üstüne buna vereceği para ile adam gibi masa üstü alır.
Firmalar reklamlar ile milleti nasıl kandırır nasıl daha fazla kazanç sağlarız düşüncesine devam etsin.
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Silver Eagle 7 yıl
469 Doların neresi öğrenciye göre :D
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bratishka 7 yıl
buraya gelinceye kadar fiyatı artmaz ise çok hoş gerçektende :D okul için tam
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ALTINBAŞAK 7 yıl
fiyati fena degil.11.6" e birde dvd writer varsa dadindan yenmez
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Eğer fiyatı yolda artmazsa neyim
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MxFxOx 7 yıl
bunun tasarımına hastayım 10 yıl önceki tasarımın yeni versiyonu ama çok hoş görünüyor klavyesi de çok kullanışlı
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ghan87 7 yıl
ekran kartı ne peki??6320 den aşağı olmasa iyi olurdu.
kasanın ve ekranın mat olması gerçekten iyi :)
Sabırsızlıkla bekliyoruz ;)
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asaral1903 7 yıl
efsane model keşke uygun fiyata burda piyasaya çıksa
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darkwanderer 7 yıl
Türkiye'ye gelecek laptopların tanıtımını yapsanız daha iyi olacak !?
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artenis 7 yıl
öğrenci en kötüsüyle idare edebilir mi? demek...
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