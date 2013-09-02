Lenovo tepe yöneticisi, bonus gelirini çalışanlarına dağıttı

Rakibi HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo'da, şirketin bir numaralı ismi olan CEO Yang Yuanqing, gösterdiği üstün yönetim başarısına bağlı olarak hak kazandığı 3.25 milyon dolarlık bonusunu, şirketin 20 ülkedekli 10.000 çalışanına dağıtma kararı aldı.

Geçen finansal yılını 34 milyar dolar gelir ile kapatan Lenovo, şirket tarihinin en parlak finansal performansını göstermiş ve 653 milyon dolar net kar elde etmişti. Son dönemde yeniden yapılanma içerisine giren Lenovo, ağırlığı mobil cihazlara vermeye başlamış, henüz global bir oyuncu olamasa da hazırladığı akıllı telefonlar ile anavatanı Çin'de Apple'ı geride bırakmayı başarmıştı.