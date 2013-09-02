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Lenovo tepe yöneticisi, bonus gelirini çalışanlarına dağıttı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo tepe yöneticisi, bonus gelirini çalışanlarına dağıttı
Rakibi HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo'da, şirketin bir numaralı ismi olan CEO Yang Yuanqing, gösterdiği üstün yönetim başarısına bağlı olarak hak kazandığı 3.25 milyon dolarlık bonusunu, şirketin 20 ülkedekli 10.000 çalışanına dağıtma kararı aldı. 
Geçen finansal yılını 34 milyar dolar gelir ile kapatan Lenovo, şirket tarihinin en parlak finansal performansını göstermiş ve 653 milyon dolar net kar elde etmişti. Son dönemde yeniden yapılanma içerisine giren Lenovo, ağırlığı mobil cihazlara vermeye başlamış, henüz global bir oyuncu olamasa da hazırladığı akıllı telefonlar ile anavatanı Çin'de Apple'ı geride bırakmayı başarmıştı. 

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Menow 5 yıl
Biraz kaba bir tabir olacak ama, CEO'lar adam görsün!!!
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AERN 5 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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itachi237 5 yıl
Adam bu kadar zengin işte
dağıttıpu bahşişe bak
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Baller Lifestyle 5 yıl
Gariban edebiyatı yapmış herkes, görende lenovo dakiler açlık sınırında çalışıyor sancak, abim lenovoda mühendis, 9000tl net geçiyor eline ayda. Efendim, Türkiyede niye yapılmıyormuş? Sorunun saçmalığına bakarmısınız, ali doğramacı'nın her sene 70 milyon lira burs bağışı yaptığını söylesem şaşırırdınız demi? Tek farkı reklamını yapmyıor.
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DemirAtlı 5 yıl
böyle delikanlı paylaşımcı hümanist insanlar neden bizim ülkemizden çıkmıyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
helal olsun örnek alsın bizim gözü doymaz ac gözlü patronlar
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ecs_elite_group 5 yıl
gerçekten müthiş bir davranış.
bu resmen bu başarı sadece benim değil bütün çalışanların başarısı demektir.
yaratacağı motivasyon kuşkusuz büyük olacaktır.
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fatihburak95 5 yıl
3250000 / 10000
325 dolar adam başı. Çinli dostlar için hiç de azınsanmayacak miktar:)
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Foxbat 5 yıl
Akıllıca bir hamle. Hem çalışanların sevgisini kazanıyorsun hem de iyi reklam yapıyorsun. Darısı bizim ülkedeki iş adamlarının başına ama nerdee? Bizde işçi kaşık düşmanıdır.
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Meakka 5 yıl fatihburak95
fatihburak95

3250000 / 10000

325 dolar adam başı. Çinli dostlar için hiç de azınsanmayacak miktar:)

325$ X 6,12467 (Yuan dolar kuru) ~~ 1990 Yuan. 1 yuan harcanabilir bir para ise (1 Tl ye ekmek almak gibi) adamlara ciddi ciddi bir maaştan fazlasını veriyorlar (asgari ücret 800 küsür yuan alırsak).
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JoeyBane 5 yıl
Adama helal olsun. Lenovo'da hala IBM ruhu görüyorum.
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Okisht 5 yıl
tebrik etmek lazım, örnek bir davranış.
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