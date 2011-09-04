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Lenovo yeni tableti IdeaPad A1'in global lansmanını gerçekleştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo yeni tableti IdeaPad A1'in global lansmanını gerçekleştirdi
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Lenovo anavatanı Çin'de kısa bir süre önce kullanıma sunduğu yeni tableti IdeaPad A1'in global lansmanını yaptı. 7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Texas Instruments tarafından geliştirilen 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli OMAP 3622 işlemcisinden güç alıyor.
Lenovo tarafından açıklanan bilgilere göre 512MB RAM ile gelen IdeaPad A1 başta 8GB olmak üzere 16GB ve 32GB'lık üst versiyonlarıyla birlikte üç farklı seçenekten oluşacak. Diğer özellikleri arasında microSD kart slotu, 3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, VGA çözünürlüğünde ön kamera, WiFi, Bluetooth ve GPS gibi detaylara yer veriliyor.
Üzerinde microUSB portu da bulunan Lenovo IdeaPad A1'in tam şarj ile 7 saate kadar çalışabildiği belirtiliyor. Lenovo tarafından bu ayın sonuna doğru global satışa sunulacak olan Android 2.3 (Gingerbread) işletim sistemli  IdeaPad A1'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise tercih edilecek depolama kapasitesine göre 199$, 249$ ve 299$ olacak. 
Lenovo yeni tableti IdeaPad A1'in global lansmanını gerçekleştirdi
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Lenovo yeni tableti IdeaPad A1'in global lansmanını gerçekleştirdi
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DH Misafiri 8 yıl
199dolar - 500lira civarında olursa kaliteli ve ucuz bir android tablet olur. İncelemelerde de olumlu yorumlar alırsa iyi bir satış rakamı elde edebilir.
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Gök] 8 yıl
ScAnMaN
Bu saatten sonra çıkacak tablet içinde ekran çözünürlüğü iyi değil,ram iyi değil,kamerası iyi değil ama fiyatına göre idare eder

7"de 1024 x 600 çözünürlüğü mü beğenmedin? Neredeyse Ipad 2 ile aynı
Yanıtla +1
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veto1214 8 yıl
+Lar
renk
F/P
Sarj

-ler
Tek çekirdekliişlemci
Ram boyutu
Kamera
Cozunurluk
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.mert 8 yıl
harika bir fiyatlandırma bence ama omap 3620 ile 3622 arasında ne fark var çözemedim
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KalemKolik 8 yıl
Bu saatten sonra çıkacak tablet içinde ekran çözünürlüğü iyi değil,ram iyi değil,kamerası iyi değil ama fiyatına göre idare eder
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NDS 8 yıl
çin malı tabletlerden 50-100 lira daha pahalı, ucuz tabletler içinde en çok satanı olabilir
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