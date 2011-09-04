Lenovo yeni tableti IdeaPad A1'in global lansmanını gerçekleştirdi

Lenovo anavatanı Çin'de kısa bir süre önce kullanıma sunduğu yeni tableti IdeaPad A1'in global lansmanını yaptı. 7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Texas Instruments tarafından geliştirilen 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli OMAP 3622 işlemcisinden güç alıyor.

Lenovo tarafından açıklanan bilgilere göre 512MB RAM ile gelen IdeaPad A1 başta 8GB olmak üzere 16GB ve 32GB'lık üst versiyonlarıyla birlikte üç farklı seçenekten oluşacak. Diğer özellikleri arasında microSD kart slotu, 3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, VGA çözünürlüğünde ön kamera, WiFi, Bluetooth ve GPS gibi detaylara yer veriliyor.

Üzerinde microUSB portu da bulunan Lenovo IdeaPad A1'in tam şarj ile 7 saate kadar çalışabildiği belirtiliyor. Lenovo tarafından bu ayın sonuna doğru global satışa sunulacak olan Android 2.3 (Gingerbread) işletim sistemli IdeaPad A1'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise tercih edilecek depolama kapasitesine göre 199$, 249$ ve 299$ olacak.