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    Lenovo’nun oyunculara özel Xiaoxin GT Pro tableti tanıtıldı

    Lenovo, mobil oyun tutkunlarını hedef alan Xiaoxin GT Pro adlı yeni tabletini resmi olarak duyurdu. Yüksek yenileme hızına sahip 11.1 inçlik ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile de dikkat çekiyor.

    Lenovo’nun oyunculara özel Xiaoxin GT Pro tableti tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Mobil oyunculara özel olarak geliştirilen Lenovo’nun yeni tableti Xiaoxin GT Pro, yüksek performanslı donanımı ve ince yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Lenovo’nun paylaştığı yeni tanıtım posteri, cihazın güçlü özelliklerini gözler önüne serdi. Bu model, sadece bir tablet değil; aynı zamanda oyun odaklı deneyim sunan taşınabilir bir güç merkezi.

    Xiaoxin GT Pro’nun en çarpıcı özelliklerinden biri, 11.1 inç büyüklüğündeki LCD ekranı. Yüksek yenileme hızına sahip olan bu ekran, 3.2K çözünürlükle geliyor. Bu seviye, genellikle üst düzey dizüstü bilgisayarlarda görülüyor ve görsel kalite açısından ciddi bir üstünlük sağlıyor. Performans tarafında ise amiral gemisi sınıfındaki Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye yer verilmiş. Yani oyunlarda akıcılık, uygulamalarda hız ve çoklu görevlerde verimlilik konusunda iddialı bir modelle karşı karşıyayız.

    Tüm bu güçlü bileşenler sadece 5.99 mm kalınlığında ve yaklaşık 458 gram ağırlığındaki şık bir kasaya yerleştirilmiş. Bu incelik ve hafiflik, uzun süreli kullanımda konfor sağlıyor ve taşınabilirlik açısından avantaj yaratıyor. Arka kısımda çift kameralı bir kurulum bulunurken, ses tarafında Dolby Atmos destekli hoparlörler ve görüntü tarafında Dolby Vision teknolojisi yer alıyor. Yani hem görsel hem işitsel anlamda üst düzey bir deneyim vaat ediyor.

    Tabletin dikkat çeken bir diğer özelliği ise stylus kalem desteği. Cihazın gövdesinde bu kalem için mıknatıslı bir yuva da bulunuyor. Böylece kalemi yanınızda taşımanız ve gerektiğinde kullanmanız oldukça pratik hale geliyor. Şu an için yalnızca yerel pazarda sunulması planlanan Xiaoxin GT Pro’nun global pazara ne zaman adım atacağı ise belirsizliğini koruyor. Ancak oyuncular için özel olarak geliştirilen bu tabletin, uluslararası arenada da ilgi görmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

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    S
    sonsabah 2 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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