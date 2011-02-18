Lenovo'da bekleyiş sona eriyor; LePad tablet Mart ayında satışa sunuluyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, uzun süredir merakla beklenen tableti LePad'i sonunda pazara sunuyor. İlk defa geçtiğimiz sene düzenlenen CES 2010 fuarında lanse edilen LePad için bazı ertelemeler gündeme gelmiş hatta hangi platformu kullanacağı noktasında belirsizlikler yaşanmıştı. Ancak geçtiğimiz yılın sonuna doğru netleşen detaylarıyla LePad, önümüzdeki aydan itibaren anavatanı Çin'de satışa suunlacak. Android 2.2 işletim sisteminin modifiye edilmiş bir versiyonu olan LeOS işletim sistemiyle gelecek olan tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak ve Qualcomm'un 1.3GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alacak.

Lenovo tarafından açıklanan bilgilere göre LePad, 1GB bellek ve modeline göre 16GB veya 32GB depolama kapasitesi sunacak. Diğer özellikleri arasında WiFi, Bluetooth, 3G ve 2MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylara yer verilen tablet bilgisayar için Android 3.0 güncellemesinin sunulacağı da belirtiliyor. Kendi ülkesinde 399$ ile 449$ arasında değişen fiyatlarla pazara sunulması beklenen Lenovo LePad'in global satışı ise Haziran ayında yapılacak Computex 2011 fuarını takiben başlayacak.