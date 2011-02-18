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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'da bekleyiş sona eriyor; LePad tablet Mart ayında satışa sunuluyor

8 yıl
11,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, uzun süredir merakla beklenen tableti LePad'i sonunda pazara sunuyor. İlk defa geçtiğimiz sene düzenlenen CES 2010 fuarında lanse edilen LePad için bazı ertelemeler gündeme gelmiş hatta hangi platformu kullanacağı noktasında belirsizlikler yaşanmıştı. Ancak geçtiğimiz yılın sonuna doğru netleşen detaylarıyla LePad, önümüzdeki aydan itibaren anavatanı Çin'de satışa suunlacak. Android 2.2 işletim sisteminin modifiye edilmiş bir versiyonu olan LeOS işletim sistemiyle gelecek olan tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak ve Qualcomm'un 1.3GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alacak.

Lenovo tarafından açıklanan bilgilere göre LePad, 1GB bellek ve modeline göre 16GB veya 32GB depolama kapasitesi sunacak. Diğer özellikleri arasında WiFi, Bluetooth, 3G ve 2MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylara yer verilen tablet bilgisayar için Android 3.0 güncellemesinin sunulacağı da belirtiliyor. Kendi ülkesinde 399$ ile 449$ arasında değişen fiyatlarla pazara sunulması beklenen Lenovo LePad'in global satışı ise Haziran ayında yapılacak Computex 2011 fuarını takiben başlayacak.


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DH Misafiri 8 yıl
İsmi lepad değilde ipad olsaydı bak naıl kapış kapış giderdi.Bence tabletlerin kullanım alanı sınırlı ama bu ürün çok farklı bir boyut katmış mükemmel.
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hagi1010 8 yıl
bimpad
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mez 8 yıl
bim e mi kaldı bunu satmak
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ZZ RAT 8 yıl
Haziran çok geç olur,
o zamana kadar samsung, LG, HTC basar giderler,
tabi İpad 2'yi de unutmamak gerek, Hazirana kadar tanıtılırsa
bunun esamesi bile okunmaz.
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theyapici 8 yıl
o fişyata bizde zor ama artık her gün bir tablet çıkıyor artık kabak tadı verdi ama .
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_Max_ 8 yıl
İsim Ipad olsaydı daha iyi olurdu.
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Guest-6B729B06B 8 yıl
Bim Lenovo'yuda dize getirmiş.hadi hayırlısı.
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jay jay justified 8 yıl
Kimse yapmadan ben yapayım;

BİM'de satışına başlanacakmış.


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Volkanbaba 8 yıl

jay jay justified

Kimse yapmadan ben yapayım;

BİM'de satışına başlanacakmış.





Bim in kesinlikle getirmesi gereken bir cihaz
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