Lenovo'dan AMD Fusion tabanlı hepsi bir arada bilgisayar

Son çeyrek raporlarına göre dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan Lenovo, AMD'nin Fusion platformunu kullanan hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarını duyurdu. Daha çok ev kullanımı için hazırlanan ve kendi segmentinde maliyetiyle öne çıkan bir sistem olmasına önem verildiği belirtilen C325 isimli bilgisayar, AMD'nin Fusion E-450 işlemcisinden güç alıyor. Bobcat mimarisini temel alan ve 1.65GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci aynı zamanda Radeon HD 6320 entegre grafik birimi ile sistemin grafik yükünü de üstleniyor.

591 x 310 x 520 mm boyutlarında olan sistem, 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde 20-inç ekrana sahip. 8GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar sabit disk desteği sunan sistem aynı zamanda Gigabit Ethernet, çok formatlı kart okuyucusui 802.11n WiFi, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3 Watt kapasiteli hoparlör ve USB 3.0 bağlantısı gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile gelen Lenovo C325, yurt dışında 699$ olarak belirlenen satış fiyatıyla Kasım ayında kullanıma sunulacak.