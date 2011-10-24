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Lenovo'dan AMD Fusion tabanlı hepsi bir arada bilgisayar

7 yıl
13,9b
1
14
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan AMD Fusion tabanlı hepsi bir arada bilgisayar
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Son çeyrek raporlarına göre dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan Lenovo, AMD'nin Fusion platformunu kullanan hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarını duyurdu. Daha çok ev kullanımı için hazırlanan ve kendi segmentinde maliyetiyle öne çıkan bir sistem olmasına önem verildiği belirtilen C325 isimli bilgisayar, AMD'nin Fusion E-450 işlemcisinden güç alıyor. Bobcat mimarisini temel alan ve 1.65GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci aynı zamanda Radeon HD 6320 entegre grafik birimi ile sistemin grafik yükünü de üstleniyor.
591 x 310 x 520 mm boyutlarında olan sistem, 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde 20-inç ekrana sahip. 8GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar sabit disk desteği sunan sistem aynı zamanda Gigabit Ethernet, çok formatlı kart okuyucusui 802.11n WiFi, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3 Watt kapasiteli hoparlör ve USB 3.0 bağlantısı gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile gelen Lenovo C325, yurt dışında 699$ olarak belirlenen satış fiyatıyla Kasım ayında kullanıma sunulacak.  
Lenovo'dan AMD Fusion tabanlı hepsi bir arada bilgisayar
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Python 7 yıl en beğenilen
DemonicMajesty

699$'a Phenom 2 x4 işlemcili, sağlam bir ekran kartı olan canavar bir sistem kurulup micro atx kasaya koyulur, buna hiç gerek yok...

Örn;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ozaman kimse notebooklara boşuna para vermesin daha güçlü konfigürasyonlu masaüstü bilgisayar toplamak varken sanada göre hiç gerek yok hani nasılsa adam notebook'da masasında kullanıyor hani kasa döşer lcd alır daha büyük klavye mouse takar bakar işine gücüne değilmi ne gerek var.
DemonicMajesty699$'a Phenom 2 x4 işlemcili, sağlam bir ekran kartı olan canavar bir sistem kurulup micro atx kasaya koyulur, buna hiç g...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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gorkem0707 7 yıl
Adamların amacı Kablo Stresinden kullanıcı kurtarmak kanımca ve çok başarılı! Masaüstü bilgisayar almak istiyorum fakat şu kablo KALAbalığı beni en çok strese sokan olay Fusion işlemcili bu şekilde yapılmış HD6550 E.kartı PCler yapsınlar çok satılır 6550 ler cidden güzel e.kartları o.board olmalarına rağmen Örn: MSI A75 Modelinde bulunmakda :)
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xpity 7 yıl
Bir kere olsun bu forumdaki konularda sidik yarışı yapılmadan konu okuyamıcaz mı arkadaş? İşeye işeye bitiremediniz..
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kurtay 7 yıl xpity
xpity

Bir kere olsun bu forumdaki konularda sidik yarışı yapılmadan konu okuyamıcaz mı arkadaş? İşeye işeye bitiremediniz..

He valla
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janparey 7 yıl
NIKEmRe
DemonicMajesty
NIKEmRe
DemonicMajesty
NIKEmRe
DemonicMajesty 699$a Phenom 2 x4 işlemcili, sağlam bir ekran kartı olan canavar bir sistem kurulup micro atx kasaya koyulur, buna hiç gerek yok...
Örn; Ozaman kimse notebooklara boşuna para vermesin daha güçlü konfigürasyonlu masaüstü bilgisayar toplamak varken sanada göre hiç gerek yok hani nasılsa adam notebookda masasında kullanıyor hani kasa döşer lcd alır daha büyük klavye mouse takar bakar işine gücüne değilmi ne gerek var.
Arkadaşım notebookun asıl özelliği taşınabilir olması, belli bir yerde masanın üzerinde kullanıyorsan evet ona da gerek yok. Slim tower diye tabir edilen kasalardan alıp buna benzer bir sistem çok daha ucuza kurulabilir. Klavye, mouseda kablosuz olduktan sonra kablo karmaşası da olmaz. 700$a çok daha iyi bir konfigürasyonu olan bir notebook da alınabiliyor. Ama bende para bol diyorsan ya da maksat birilerine laf koymak diyorsan tartışmaya gerek yok.
Olaya bakış açın yanlış dostum hani kimse kimseye laf koymaya çalışmıyor notebook olayı zaten olayın en uç noktası ordaki ironiyi anlayabilseydin gereksiz yere laf koyma olayına girmezdin
Notebook örneği alakasız. İlk mesajındaki konuşma tarzından amacın belli oluyor. AMDnin Fusion E-450 işlemcisi Pentium 4ten bile daha yavaş bir işlemci. Tek avantajı düşük güç tüketimi, bunun da masaüstünde çok fazla bir önemi yok. Daha iyi bir konfigürasyon daha ucuza notebook içine sığdırılabiliyorsa bu sistemin fiyatı yüksektir.
Belki başka biryerlerede çekmek istersin lafı pentium işlemcisinde dahili grafik birimi varda bizmi bilmiyoruz ? daha az güç tüketiyorda bizmi bilmiyoruz ? daha az ısınıyorda bizmi bilmiyoruz ? tartışmayı hala boşuna uzatıyorsun başından dediğin gibi laf koymaya çabalaman amacını zaten belli ediyor öyle değilmi ? kalkıp boşyere konuyu tartışmaya çevirmenin alemi yok illaki uzatıcaksan pm atabilirsin

Adam tamamen haklı bu işlemci içindeki dahili grafik birimi direct x 11 teknolojilerinden yararlanıyor(hemen oyun aklınıza gelmesin),1080p çözümünde işlemci yükünü paylaşıyor tarayıcadaki flash çözerken yük paylaşıyor,harici ekran kartı takılınca yük paylaşıyor,birde pentium 4 ten bile daha kötü diyerek sıvazlamayın,bu işlemci passmarkta pentiumun eline veriyor pentium 4 3.02ghz 472 alırken bu işlemci 765 alıyor,kaldı ki atomda bu kulvarda harikalar yaratıyor değil.
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DemonicMajesty 7 yıl
veleciraptor
AIO bir sistemle dizüstü ya da standart masaüstü karşılaştırması yapmak doğru bir karşılaştırma değil.


Notebook'un klavyesiyle monitorü ayrılabilse All In One PC'den bir fakı kalmıyor, neden karşılaştırmayayım ki? Bu AIO'ların görüntüsü benim de hoşuma gidiyor ama gereksiz yere uçuk fiyat koyuyorlar.
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veleciraptor 7 yıl DemonicMajesty
DemonicMajesty

veleciraptor
AIO bir sistemle dizüstü ya da standart masaüstü karşılaştırması yapmak doğru bir karşılaştırma değil.


Notebook'un klavyesiyle monitorü ayrılabilse All In One PC'den bir fakı kalmıyor, neden karşılaştırmayayım ki? Bu AIO'ların görüntüsü benim de hoşuma gidiyor ama gereksiz yere uçuk fiyat koyuyorlar.

Mesele de orada işte. Ayrılmıyor. Ayrılanı yapılsa bile 20" bir dizüstünün sadece ekranı bile 699 dolardan pahalı olur
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veleciraptor 7 yıl
AIO bir sistemle dizüstü ya da standart masaüstü karşılaştırması yapmak doğru bir karşılaştırma değil.
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KANUNI61 7 yıl
699$ cok iyi fiyat neredeyse yok yok sorun burda kac $ olur
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DemonicMajesty 7 yıl
699$'a Phenom 2 x4 işlemcili, sağlam bir ekran kartı olan canavar bir sistem kurulup micro atx kasaya koyulur, buna hiç gerek yok...
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Python 7 yıl
DemonicMajesty

699$'a Phenom 2 x4 işlemcili, sağlam bir ekran kartı olan canavar bir sistem kurulup micro atx kasaya koyulur, buna hiç gerek yok...

Örn;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ozaman kimse notebooklara boşuna para vermesin daha güçlü konfigürasyonlu masaüstü bilgisayar toplamak varken sanada göre hiç gerek yok hani nasılsa adam notebook'da masasında kullanıyor hani kasa döşer lcd alır daha büyük klavye mouse takar bakar işine gücüne değilmi ne gerek var.
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