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    Lenovo Legion Go S konsolu SteamOS ile satışa çıkıyor

    Lenovo Legion Go S oyun konsolu SteamOS işletim sistemi ile birlikte Mayıs sonunda satışa sunuluyor. Oldukça iddialı bir donanımla gelen konsolun fiyatı da biraz tuzlu.   
    Lenovo Legion Go S Tam Boyutta Gör
    SteamOS işletim sistemli ilk üçüncü taraf oyun konsolu unvanına sahip olan Lenovo Legion Go S modelinin ön siparişi başladı ve oyun konsolunun satışa çıkacağı tarih belli oldu. Perakende satış platformları Mayıs ayı sonuna hazırlanıyor. 

    Lenovo Legion Go S neler sunuyor?

    Lenovo Legion Go S oyun konsolu 8 inçlik 120Hz OLED ekran, 8 çekirdekli AMD Ryzen Z2 Go yongası, 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB PCIe SSD depolama, 55.5Whr kapasiteli batarya, hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 

    Konsolun baz versiyonu 550$ fiyat etiketine sahip. 32GB RAM ve 1TB depolama seçeneği ise 750$ olarak belirlenmiş. Best Buy üzerinde sevkiyatların 25 Mayıs tarihinde başlayacağı belirtiliyor. 

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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 18 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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