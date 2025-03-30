Lenovo Legion Go S konsolu SteamOS ile satışa çıkıyor

Lenovo Legion Go S neler sunuyor?
Lenovo Legion Go S oyun konsolu 8 inçlik 120Hz OLED ekran, 8 çekirdekli AMD Ryzen Z2 Go yongası, 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB PCIe SSD depolama, 55.5Whr kapasiteli batarya, hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.
Konsolun baz versiyonu 550$ fiyat etiketine sahip. 32GB RAM ve 1TB depolama seçeneği ise 750$ olarak belirlenmiş. Best Buy üzerinde sevkiyatların 25 Mayıs tarihinde başlayacağı belirtiliyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/
Joe bidenden iyi yürüyo