Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo’nun Slim 3 2025 modeli, hafif tasarımı ve yeni donanımıyla tanıtıldı

    Lenovo, 2025 yılına özel yenilenen IdeaPad Slim 3 serisini görücüye çıkardı. Yeni model, daha ince bir tasarım, metal gövde seçeneği ve güçlü donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Lenovo’nun Slim 3 2025 modeli, hafif tasarımıyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Lenovo, IdeaPad Slim 3 serisinin 2025 modelini tanıttı. Yenilenen seride, özellikle hibrit çalışanlara, öğrencilere ve içerik üreticilere hitap eden daha ince ve şık bir tasarım sunuluyor. Metal gövde seçeneğiyle gelen model, taşınabilirliği artıran hafif yapısıyla da dikkat çekiyor.

    Kullanıcılar, 14, 15.3 ve 16 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutu arasından seçim yapabiliyor. Tüm modellerde WUXGA çözünürlüklü IPS paneller ve 16:10 en-boy oranı bulunuyor. Geniş dokunmatik yüzey ve rahat yazım sağlayan yeni nesil klavye de kullanım konforunu artırıyor.

    İşlemci tarafında ise Intel’in Raptor Lake H ve AMD’nin HawkPoint serileri tercih edilebiliyor. Bu işlemciler, 25W'a kadar çıkan performansları ve akıllı güç yönetimiyle öne çıkıyor. Cihazda ayrıca tam boy USB-C bağlantısı, iki SSD yuvası ve DDR5 RAM desteği mevcut. İsteyen kullanıcılar için ek RAM yuvası da düşünülmüş.

    Gizliliğe önem verenler için IR destekli Full HD kamera, fiziksel kamera kapağı ve çift mikrofon sistemi gibi detaylar da atlanmamış. Pil tarafında ise 60 Wh’ye kadar seçenekler sunuluyor ve hızlı şarj desteğiyle cihaz kısa sürede yeniden kullanılabilir hale geliyor.

    IdeaPad Slim 3 2025 modeli, 765 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Ürün, Lenovo’nun resmi kanallarının yanı sıra çevrim içi platformlar ve fiziksel mağazalar üzerinden de temin edilebiliyor. Kullanıcılara bir yıllık garantiyle birlikte, aynı süre boyunca kazara hasarlara karşı koruma paketi de sunuluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    S
    simyacı35 2 saat önce

    TOGG varken heee

    Profil resmi
    gladiator08 21 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

    Profil resmi
    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

    Profil resmi
    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

    Profil resmi
    TheJudgé 1 gün önce

    ÇÖP

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en hızlı 125 cc motor msü yara izi engel mi gta 5 franklin silah dükkanı görevi yaratıcı eczane isimleri tecili bozdursam ne zaman askere giderim 2025

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG STRIX G18
    ASUS ROG STRIX G18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum