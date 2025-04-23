Lenovo’nun Slim 3 2025 modeli, hafif tasarımı ve yeni donanımıyla tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Lenovo, IdeaPad Slim 3 serisinin 2025 modelini tanıttı. Yenilenen seride, özellikle hibrit çalışanlara, öğrencilere ve içerik üreticilere hitap eden daha ince ve şık bir tasarım sunuluyor. Metal gövde seçeneğiyle gelen model, taşınabilirliği artıran hafif yapısıyla da dikkat çekiyor.

Kullanıcılar, 14, 15.3 ve 16 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutu arasından seçim yapabiliyor. Tüm modellerde WUXGA çözünürlüklü IPS paneller ve 16:10 en-boy oranı bulunuyor. Geniş dokunmatik yüzey ve rahat yazım sağlayan yeni nesil klavye de kullanım konforunu artırıyor.

İşlemci tarafında ise Intel’in Raptor Lake H ve AMD’nin HawkPoint serileri tercih edilebiliyor. Bu işlemciler, 25W'a kadar çıkan performansları ve akıllı güç yönetimiyle öne çıkıyor. Cihazda ayrıca tam boy USB-C bağlantısı, iki SSD yuvası ve DDR5 RAM desteği mevcut. İsteyen kullanıcılar için ek RAM yuvası da düşünülmüş.

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Gizliliğe önem verenler için IR destekli Full HD kamera, fiziksel kamera kapağı ve çift mikrofon sistemi gibi detaylar da atlanmamış. Pil tarafında ise 60 Wh’ye kadar seçenekler sunuluyor ve hızlı şarj desteğiyle cihaz kısa sürede yeniden kullanılabilir hale geliyor.

IdeaPad Slim 3 2025 modeli, 765 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Ürün, Lenovo’nun resmi kanallarının yanı sıra çevrim içi platformlar ve fiziksel mağazalar üzerinden de temin edilebiliyor. Kullanıcılara bir yıllık garantiyle birlikte, aynı süre boyunca kazara hasarlara karşı koruma paketi de sunuluyor.

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