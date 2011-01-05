Lenovo'dan Atom N570 ve Fusion E-350 işlemcili iki yeni netbook

Çin merkezli lider bilgisayar üreticilerinden birisi olan Lenovo, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle gündemde kalmayı başarıyor. Firma yaptığı açıklamayla, IdeaPad S serisi netbook ailesine, iki farklı platformu kullanan iki yeni model eklediğini açıkladı. Bu modellerin ilki olan S100, Intel Atom platformunu kullanıyor ve henüz Intel tarafından resmi duyurusu yapılmayan çift çekirdekli Atom N570 işlemcisinden güç alıyor. Tam bir klavyenin %98'ini karşılayabilen AccuType tuş takımına sahip olan netbook, 10.1-inç büyüklüğünde LED-backlit ekrana sahip. 2GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan mini-bilgisayar, 320GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle alınabilecek.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA3150 çözümüyle gelen sistemde, 2MP çözünürlüğünde entegre internet kamerasına yer veriliyor. Çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi, stereo hoparlörler ve Windows 7 Home Basic işletim sistemi gibi detaylara yer verilen IdeaPad S100 modelinin, Mart ayında satışa sunulması bekleniyor. Lenovo'nun ikinci yeni modeli olan S205 ise AMD'nin Brazos platformunu kullanıyor. Fusion APU ile desteklenen bu platform kapsamında Lenovo, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisini kullanmış. DirecttX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı video hızlandırabilen Radeon HD 6310 iGPU ile gelen sistem, 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 8GB'a kadar DDR3 bellek ve 750GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle alınabilen sistem, WiFi ve Bleutooth ile birlikte opsiyonel 3G alternatifine de sahip.

Her ikisi de Mart ayında satışa sunulacak yeni netbook'ların, 330 dolar seviyesindeki yurt dışı başlangıç fiyatına sahip olacaklar.