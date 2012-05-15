Lenovo'dan dünyanın en hafif 14-inç ultrabook'u: ThinkPad X1 Carbon

Intel'in üçüncü nesil Core işlemci ailesini duyurmasıyla birlikte üreticilerin ultrabook yarışı da alevlenmiş durumda. Sandy Bridge platformunu kullanan ilk ultrabook modelleriyle pazarın tepkilerini ölçen üreticiler, gelen tepkiler ve oluşan beklentilere göre şekillendirdikleri yeni ultrabook modelleriyle daha iddialı olmayı hedefliyorlar. IdeaPad U300s modeliyle ultrabook pazarına giriş yapan ve yakın zamanda bu seriyi Intel'in yeni işlemci ailesiyle güncellemeye hazırlanan Lenovo, profesyoneller için geliştirdiği ThinkPad ailesine de ultrabook modeli kazandırdı. Hali hazırda piyasadaki ThinkPad X1 modeliyle incelik konusunda oldukça iddialı olan Lenovo, bu modelin devamı olarak geliştirdiği ThinkPad X1 Carbon modeliyle ultrabook konfigürasyonunu yakalarken aynı zamanda dünyanın en hafif (1.36 Kg) 14-inç ultrabook'unu hazırladığını iddia ediyor.

ThinkPad X1 Carbon, büyüyen ekran boyutuna rağmen piyasadkai X1 modelinden hem daha hafif hem de daha ince bir yapıda. En kalın noktası 18mm olan yeni ultrabook, donanımsal anlamda çok sayıda önemli güncelleme içeriyor. Örneğin ThinkPad X1 ile kıyaslandığında ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel seviyesinden 1600 x 900 piksel seviyesine yükseltilen ThinkPad X1 Carbon'da ekran parlaklığı 300nit olarak açıklanırken, arka aydınlatmada güncellemeler olduğunu da not düşelim. Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan ve 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen üçüncü nesil Core işlemci ailesinin ultrabook odaklı farklı modelleriyle konfigüre edilebilecek ThinkPad X1 Carbon, adından da anlaşılabileceği üzere kasa yapısında kullanılan karbon fiber malzeme ile hem yüksek mukavemet sunuyor hem de bunu sunarken hafiflikten de ödün vermiyor.

Tasarım olarak ThinkPad ailesinin karakteristik çizgilerini taşıyan ve Accutype klavye ile donatılan dizüstü bilgisayarda, depolama için farklı SSD seçeneklerine ve alternatif RAM kapasitelerine yer verilmesi bekleniyor. Ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre HD 4000 grafik birimi ile gelen ve bu sayede DirectX 11 API uyumlu uygulamarda donanımsal hızlandırma da sağlayabilen ThinkPad X1 Carbon, bu sayede belli ayar ve çözünürlük seviyelerinde temel oyun deneyimini geliştirirken, diğer taraftan vPro gibi özelliklerle profesyonellerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu yönetim özelliklerine de sahip. İnce kasa yapısına rağmen bağlantı özellikleri açısından pek çok kullanıcıyı tatmin edecek düzeyde olan sistemde bir adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, görüntü aktarımı için bir adet Mini DisplayPort ve 3.5mm kulaklık girişine yer veriliyor. Entegre kart okuyucusu da bulunan ThinkPad X1 Carbon'da, kurumların güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak adına parmakizi okuyucusuna da yer veriliyor. Buna ek olarak üçüncü parti yazılımlarla yüz tanıma ile sistem açma yeteneği için entegre kamera da unutulmamış. Bu kamera ile aynı zamanda SkyPe ve Google Talk gibi uygulamalar üzerinden görüntülü iletişim kurabilmek te mümkün.

Söz konusu olan taşınabilir bir sistem olduğu için pil ömrü de büyük önem taşıyor. Lenovo tarafından henüz detaylı batarya süresi açıklanmayan ThinkPad X1 Carbon, Rapid Charge özelliği ile geliyor. Bu özellik sayesinde örneğin bir toplantıya yetişmek istediğinizde, sadece 30 dakika içerisinde tamamiyle bitmiş olan bataryanın %80'inin yeniden şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz iletişim için standart olarak 802.11n WiFi donanımı ile gelen ThinkPad X1 Carbon'da dileyen kullanıcılar opsiyonel 3G özelliğini de alabiliyorlar. Bu sayede GSM operatörlerinden herhangi birinden elde edilen 3G hattı ile kablosuz internetin olmadığı noktalarda dahi internet erişimi sürdürülebiliyor ki bu özellik sürekli bağlı kalmak zorunda olan profesyoneller için büyük önem taşıyor. Lenovo ThinkPad X1 Carbon'un önümüzdeki iki ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor ancak fiyatın konfigürasyona göre değişiklik göstermesi bekleniyor. Yine de ThinkPad ailesinin mevcut çizgisi ve tüketici odaklı ultrabook'ların fiyatlandırmasını dikkate alırsak eğer ThinkPad X1 Carbon'un ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.