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Lenovo'dan dünyanın en hafif 14-inç ultrabook'u: ThinkPad X1 Carbon

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,1b
1
31
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan dünyanın en hafif 14-inç ultrabook'u: ThinkPad X1 Carbon
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Intel'in üçüncü nesil Core işlemci ailesini duyurmasıyla birlikte üreticilerin ultrabook yarışı da alevlenmiş durumda. Sandy Bridge platformunu kullanan ilk ultrabook modelleriyle pazarın tepkilerini ölçen üreticiler, gelen tepkiler ve oluşan beklentilere göre şekillendirdikleri yeni ultrabook modelleriyle daha iddialı olmayı hedefliyorlar. IdeaPad U300s modeliyle ultrabook pazarına giriş yapan ve yakın zamanda bu seriyi Intel'in yeni işlemci ailesiyle güncellemeye hazırlanan Lenovo, profesyoneller için geliştirdiği ThinkPad ailesine de ultrabook modeli kazandırdı. Hali hazırda piyasadaki ThinkPad X1 modeliyle incelik konusunda oldukça iddialı olan Lenovo, bu modelin devamı olarak geliştirdiği ThinkPad X1 Carbon modeliyle ultrabook konfigürasyonunu yakalarken aynı zamanda dünyanın en hafif (1.36 Kg) 14-inç ultrabook'unu hazırladığını iddia ediyor.
Lenovo'dan dünyanın en hafif 14-inç ultrabook'u: ThinkPad X1 Carbon
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ThinkPad X1 Carbon, büyüyen ekran boyutuna rağmen piyasadkai X1 modelinden hem daha hafif hem de daha ince bir yapıda. En kalın noktası 18mm olan yeni ultrabook, donanımsal anlamda çok sayıda önemli güncelleme içeriyor. Örneğin ThinkPad X1 ile kıyaslandığında ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel seviyesinden 1600 x 900 piksel seviyesine yükseltilen ThinkPad X1 Carbon'da ekran parlaklığı 300nit olarak açıklanırken, arka aydınlatmada güncellemeler olduğunu da not düşelim. Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan ve 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen üçüncü nesil Core işlemci ailesinin ultrabook odaklı farklı modelleriyle konfigüre edilebilecek ThinkPad X1 Carbon, adından da anlaşılabileceği üzere kasa yapısında kullanılan karbon fiber malzeme ile hem yüksek mukavemet sunuyor hem de bunu sunarken hafiflikten de ödün vermiyor. 
Lenovo'dan dünyanın en hafif 14-inç ultrabook'u: ThinkPad X1 Carbon
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Tasarım olarak ThinkPad ailesinin karakteristik çizgilerini taşıyan ve Accutype klavye ile donatılan dizüstü bilgisayarda, depolama için farklı SSD seçeneklerine ve alternatif RAM kapasitelerine yer verilmesi bekleniyor. Ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre HD 4000 grafik birimi ile gelen ve bu sayede DirectX 11 API uyumlu uygulamarda donanımsal hızlandırma da sağlayabilen ThinkPad X1 Carbon, bu sayede belli ayar ve çözünürlük seviyelerinde temel oyun deneyimini geliştirirken, diğer taraftan vPro gibi özelliklerle profesyonellerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu yönetim özelliklerine de sahip. İnce kasa yapısına rağmen bağlantı özellikleri açısından pek çok kullanıcıyı tatmin edecek düzeyde olan sistemde bir adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, görüntü aktarımı için bir adet Mini DisplayPort ve 3.5mm kulaklık girişine yer veriliyor. Entegre kart okuyucusu da bulunan ThinkPad X1 Carbon'da, kurumların güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak adına parmakizi okuyucusuna da yer veriliyor. Buna ek olarak üçüncü parti yazılımlarla yüz tanıma ile sistem açma yeteneği için entegre kamera da unutulmamış. Bu kamera ile aynı zamanda SkyPe ve Google Talk gibi uygulamalar üzerinden görüntülü iletişim kurabilmek te mümkün. 
Lenovo'dan dünyanın en hafif 14-inç ultrabook'u: ThinkPad X1 Carbon
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Söz konusu olan taşınabilir bir sistem olduğu için pil ömrü de büyük önem taşıyor. Lenovo tarafından henüz detaylı batarya süresi açıklanmayan ThinkPad X1 Carbon, Rapid Charge özelliği ile geliyor. Bu özellik sayesinde örneğin bir toplantıya yetişmek istediğinizde, sadece 30 dakika içerisinde tamamiyle bitmiş olan bataryanın %80'inin yeniden şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz iletişim için standart olarak 802.11n WiFi donanımı ile gelen ThinkPad X1 Carbon'da dileyen kullanıcılar opsiyonel 3G özelliğini de alabiliyorlar. Bu sayede GSM operatörlerinden herhangi birinden elde edilen 3G hattı ile kablosuz internetin olmadığı noktalarda dahi internet erişimi sürdürülebiliyor ki bu özellik sürekli bağlı kalmak zorunda olan profesyoneller için büyük önem taşıyor. Lenovo ThinkPad X1 Carbon'un önümüzdeki iki ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor ancak fiyatın konfigürasyona göre değişiklik göstermesi bekleniyor. Yine de ThinkPad ailesinin mevcut çizgisi ve tüketici odaklı ultrabook'ların fiyatlandırmasını dikkate alırsak eğer ThinkPad X1 Carbon'un ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.
Lenovo'dan dünyanın en hafif 14-inç ultrabook'u: ThinkPad X1 Carbon
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Lenovo'dan dünyanın en hafif 14-inç ultrabook'u: ThinkPad X1 Carbon
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celalsungur 6 yıl
Toshiba'nın 1.12 gram ultrabook'unu gördüm Teknosa'da.
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Ursofalk 7 yıl
Thinkpadler gercekten guzelabi ya

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Vipracing 7 yıl
90 lı yıllardan beri Thinkpad leri severim (ilk laptopmun Thinkpad olması da bir etkenmi diyeceğim ama değil
) .Windows tabanlı bir cihaz alıcak olsam bundan başkasına bakmam sanırım.Hem klasik&hem de modern tasarım&donanım öğelerini başarılı bir şekilde birleştirdiklerini görmek sevinidirici.Çok beğendim
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DH Misafiri 7 yıl
Anca idda edebilir, Lenovo nun bu servis ile pek şansı yok bence
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Nef'i 7 yıl
Ultrabook'lar oldukça hızlı gelişiyor.
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selcuk20 7 yıl
Nasıl oldu da 5 yıldır değişmeyen 1366 x 768 çözünürlüğü değiştirebildiler çok şaşırtıcı doğrusu. Apple retina ekran çıkarmasaydı da 5 yıl daha değişmeseydi. Tüh, yazık olmuş.
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VurqunCu 7 yıl
Thinkpad serisinden böyle kasa tasarımı çıkarmıydı
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MxFxOx 7 yıl
tasarım mükemmel
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MxFxOx 7 yıl
tabletlere alternatif işte klavyeyi çıkar en ala tablet olur.
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stepcideee 7 yıl
DX11 desteği ile HD 4000'de yetecektir bu cihaza.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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amuse 7 yıl
nasıl en hafifi bende sony vpc-z21v9e var ağırlığı 1.18 kg
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MattPegasus 7 yıl amuse
amuse

nasıl en hafifi bende sony vpc-z21v9e var ağırlığı 1.18 kg

Söylediğiniz model 13.1".Galiba başlığı okumadınız:Lenovo'dan dünyanın en hafif 14-inç ultrabook'u: ThinkPad X1 Carbon
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Stanislas Xavier 7 yıl
Thinkpadler benim için vazgeçilmezlerdir ve bu cihaz gerçekten bir çok kişinin beklediği bir cihaz.Benim için keşke şöyle olsaydı dediğim nokta bu aletler ince oldukları için entegre gpu ile çalışıyorlar işlemci konusunda intel çok başarılı ama entegre gpu konusunda aynı performansı veremiyor.Amd nin gpu ları %80-90 fark atmakta..Amd işlemci kullansan bu sefer de (her ne kadar trinity 2 lerin performansı henüz bilinmese de ) işlemci performansından kaybediyorsun.Orta yolu bulmak lazım..Bir de denildiği gibi hiç de ucuz olmayacaktır.ssd ler malum :( Şöyle bir durumda söz konusu bu biraz kişisel sayılabilir bu aletlere bu kadar para verirken seçeneklerin içine macbook air lar da giriyor ve kişisel bir yargı olarak söylüyorum mac os x bence bu tarz cihazlar için çok daha uygun bir sistem hızlı ve sorunsuz.Ancak windows 8 i de görüp karar vermek lazım çünkü konsept windows 8 ile tam anlamıyla olgunluğa erişecek.Tercih etme konusunda bir çok çıkmaz mevcut ama bu cihaz geri dönersek bence thinkpadler içinde en başarılı tasarımlardan biri ve özellikleri de yeterli düzeyde,benim açımdan tercih edilesi en yüksek windows modeli..
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 7 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Thinkpadler benim için vazgeçilmezlerdir ve bu cihaz gerçekten bir çok kişinin beklediği bir cihaz.Benim için keşke şöyle olsaydı dediğim nokta bu aletler ince oldukları için entegre gpu ile çalışıyorlar işlemci konusunda intel çok başarılı ama entegre gpu konusunda aynı performansı veremiyor.Amd nin gpu ları %80-90 fark atmakta..Amd işlemci kullansan bu sefer de (her ne kadar trinity 2 lerin performansı henüz bilinmese de ) işlemci performansından kaybediyorsun.Orta yolu bulmak lazım..Bir de denildiği gibi hiç de ucuz olmayacaktır.ssd ler malum :( Şöyle bir durumda söz konusu bu biraz kişisel sayılabilir bu aletlere bu kadar para verirken seçeneklerin içine macbook air lar da giriyor ve kişisel bir yargı olarak söylüyorum mac os x bence bu tarz cihazlar için çok daha uygun bir sistem hızlı ve sorunsuz.Ancak windows 8 i de görüp karar vermek lazım çünkü konsept windows 8 ile tam anlamıyla olgunluğa erişecek.Tercih etme konusunda bir çok çıkmaz mevcut ama bu cihaz geri dönersek bence thinkpadler içinde en başarılı tasarımlardan biri ve özellikleri de yeterli düzeyde,benim açımdan tercih edilesi en yüksek windows modeli..

Kararsız Kâzım.



Döndün dolaştın yine Thinkpad e geldin.



Ama genelde haklısın. Bakalım Trinity ler nasıl olacak CPU performansı bakımından...
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