Lenovo'dan iddialı özelliklere sahip tablet/dizüstü bilgisayar melezi: ThinkPad Helix

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Windows 8'in piyasaya giriş yapmasıyla birlikte farklı tasarım özelliklerine sahip bilgisayarların boy gösterdiğine tanık oluyoruz. Bu bağlamda çıkartılabilir ekranlı tablet/dizüstü bilgisayar tasarımları giderek daha fazla popülerlik kazanırken, konsept yeni modellerle her geçen gün zenginleşiyor. Bu akıma dahil olan yeni isimlerden Lenovo, ThinkPad Helix adını verdiği yeni bilgisayarını tanıttı. Çin merkezli şirketin tasarım konusundaki gelişimini gözler önüne seren ThinkPad Helix, piyasada satılmakta olan mevcut tablet/dizüstü bilgisayar melezleriyle kıyaslandığında önemli farklılıklara sahip.
Windows 8 işletim sistemini kullanan ve Intel'in Core i5/Core i7 serisi işlemcilerinden güç alan dizüstü bilgisayarda, 11.6-inç büyüklüğündeki ekran hem 400nit parlaklık sunuyor hem de 1080p yani Full HD çözünürlüğü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Döndürülebilir yapıda olan ekran aynı zamanda 10 parmak çoklu dokunmatik desteği sunuyor. Tablet olarak 6 saat pil ömrü sunan cihaz, klavyeye bağlandığında ekstra pil ile birlikte 10 saat kullanılabilyor. Üstelik ekranın, klavyeye bağlandığı noktaya konumlandırılan fanlara, kapaği açılarak daha fazla hava sağlanması da söz konusu. 8GB DDR3 bellek ve 256GB SSD depolama sürücü ile alınabilecek olan ThinkPad Helix, NFC ve 4G bağlantı desteğine de sahip. Amerika'da 1499$'dan başlayan fiyatlarla çıkacak olan cihaz için Şubat ayına kadar beklemek gerekecek.
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hala daha yetersiz buluyorum. piyasada core i7-3517U + gt 635 kombinasyonlu ultrabooklar bulunabilirken hala daha tabletlerde benzer güçte donanım sunulmuyor.
Gayet güzel sunuluyor. Şuan hali hazırda samsung un i5 tabletleri ve lenovo ile hp nin getireceği i7 ler, surface pro gibi güçlü bir donanıma sahip makineler var. Özellikle şuan tablet çıkaran bu firmalar cihazı salt olarak tablet üretmektense kullanıcıya ultrabook dan soğutup klavyeli bir tablet almaya itiyorlar. Büyük firmaların peşindeler genel olarak. Son kullanıcıyı ilk olarak hedef almıyorlar. Lenovo, Hp, Samsung, Intel çoktan bu tabletlerin tanıtımlarını ve demo ürünlerini firmalara verip denemelerini sağladılar da zaten. Cihazlar ofis kullanımı için oldukça güzel hatta haddinden fazla güçlü bile denebilir.