Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1, 17 Mayıs'ta satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

IBM'in bilgisayar bölümünü satın alarak dünya çapında marka haline gelen Lenovo, anavatanı Çin'in en büyük dünyanın ise en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Henüz resmi herhangi bir açıklama olmasa da Acer'ı satın alacağı yönünde bir takım iddialar yurt dışındaki bazı teknoloji sitelerinde kendine yer bulan Lenovo, Apple'ın MacBook Air modeline rakip olarak hazırladığı, inceliği ve donanımı ile dikkat çeken ThinkPad X1'in kullanıma sunulacağı tarihi açıkladı.

13.3-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip olan 21.5mm kalınlığındaki (en ince notebook olmasa da en incelerden bir tanesi) askeri standartları karşılayan yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiş kasa yapısı ve Gorilla Glass ekran teknolojisi ile taşınabilir olduğu kadar darbeye ve çizilmeye karşı korumalı bir yapı sergiliyor. 1.36 Kg ağırlığında olan ThinkPad X1, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alıyor ve 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Kullanıcıların farklı işlemci seçenekleriyle konfigüre edebileceği dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre HD 3000 grafik birimini kullanıyor. Intel'in sık sık altını çizdiği üzere yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabilen grafik birimi ayrıca yeni çıkan sürücü güncellemesi ile var olan oyun performansını, %43'e kadar arttırmış durumda. Tabi performans noktasında iddialı olmak isteyen Lenovo'nun, ThinkPad X1 için Nvidia üretimi harici grafik çözümüne ve Optimus teknolojisine de yer verebilir.

Depolama sürücüsü olarak 160GB'lık SSD birimine yer verilen sistem, ThinkPad serisi altında sunulduğu için öncelikli olarak profesyonelleri hedef alıyor ancak ince yapısı ve yüksek taşınabilirlik özellikleri onu son kullanıcılar arasında da popüler kılmaya aday yapıyor. Gelişmiş veri güvenliği için Intel'in Trusted Platfom Module teknolojisi ile donatılan dizüstü bilgisayar, 38.4 Watt/saat kapasiteli pil ile geliyor ve Rapid Charge adı verilen hızlı şarj teknolojisi ile boş pilin %80'ini 30 dakika içerisinde yeniden doldurabiliyor.

Kablosuz internet erişimi ve dosya paylaşımı için 802.11n WiFi, Bluetooth ve 3G teknolojilerine yer verilen dizüstü bilgisayarda entegre internet kamerası, stereo hoparlörler, parmakizi okuyucuus, çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylar da unutulmamış. Yurt dışı satışı 17 Mayıs'ta başlayacak ThinkPad X1'in Avrupa'da konfigürasyonuna göre 3000$ seviyesinin üzerinde olabileceği belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wozniak 8 yıl
xxxx1
Yurt dışı satışı 17 Mayısta başlayacak ThinkPad X1in Avrupada konfigürasyonuna göre 3000$ seviyesinin üzerinde olabileceği belirtiliyor................................................................Bukadar para asla verilmez...sağlamlığına,adına hiç bir şey demem ama araba alırsın o fiyata hatta üzerine biraz daha bekle bir gece kondu dikersin Beşiktaşa...

Her şeyi herkez alcak diye bi kaide yok zaten, parası olan alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 8 yıl
Yurt dışı satışı 17 Mayıs'ta başlayacak ThinkPad X1'in Avrupa'da konfigürasyonuna göre 3000$ seviyesinin üzerinde olabileceği belirtiliyor
................................................................
Bukadar para asla verilmez...sağlamlığına,adına hiç bir şey demem ama araba alırsın o fiyata hatta üzerine biraz daha bekle bir gece kondu dikersin Beşiktaşa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Güncel: PowerColor HD 6950 Vortex II "Ekstra Soğuk" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -17- 8 yıl Gigabyte Aivia M8600 Fare "Oyunculara özel hybrid çözüm" video inceleme 8 yıl 1.2 Ghz'lık Mobee Nett Tablet 7 inceleme masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim