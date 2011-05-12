Lenovo'nun ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1, 17 Mayıs'ta satışa sunuluyor

IBM'in bilgisayar bölümünü satın alarak dünya çapında marka haline gelen Lenovo, anavatanı Çin'in en büyük dünyanın ise en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Henüz resmi herhangi bir açıklama olmasa da Acer'ı satın alacağı yönünde bir takım iddialar yurt dışındaki bazı teknoloji sitelerinde kendine yer bulan Lenovo, Apple'ın MacBook Air modeline rakip olarak hazırladığı, inceliği ve donanımı ile dikkat çeken ThinkPad X1'in kullanıma sunulacağı tarihi açıkladı.

13.3-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip olan 21.5mm kalınlığındaki (en ince notebook olmasa da en incelerden bir tanesi) askeri standartları karşılayan yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiş kasa yapısı ve Gorilla Glass ekran teknolojisi ile taşınabilir olduğu kadar darbeye ve çizilmeye karşı korumalı bir yapı sergiliyor. 1.36 Kg ağırlığında olan ThinkPad X1, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alıyor ve 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Kullanıcıların farklı işlemci seçenekleriyle konfigüre edebileceği dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre HD 3000 grafik birimini kullanıyor. Intel'in sık sık altını çizdiği üzere yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabilen grafik birimi ayrıca yeni çıkan sürücü güncellemesi ile var olan oyun performansını, %43'e kadar arttırmış durumda. Tabi performans noktasında iddialı olmak isteyen Lenovo'nun, ThinkPad X1 için Nvidia üretimi harici grafik çözümüne ve Optimus teknolojisine de yer verebilir.

Depolama sürücüsü olarak 160GB'lık SSD birimine yer verilen sistem, ThinkPad serisi altında sunulduğu için öncelikli olarak profesyonelleri hedef alıyor ancak ince yapısı ve yüksek taşınabilirlik özellikleri onu son kullanıcılar arasında da popüler kılmaya aday yapıyor. Gelişmiş veri güvenliği için Intel'in Trusted Platfom Module teknolojisi ile donatılan dizüstü bilgisayar, 38.4 Watt/saat kapasiteli pil ile geliyor ve Rapid Charge adı verilen hızlı şarj teknolojisi ile boş pilin %80'ini 30 dakika içerisinde yeniden doldurabiliyor.

Kablosuz internet erişimi ve dosya paylaşımı için 802.11n WiFi, Bluetooth ve 3G teknolojilerine yer verilen dizüstü bilgisayarda entegre internet kamerası, stereo hoparlörler, parmakizi okuyucuus, çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylar da unutulmamış. Yurt dışı satışı 17 Mayıs'ta başlayacak ThinkPad X1'in Avrupa'da konfigürasyonuna göre 3000$ seviyesinin üzerinde olabileceği belirtiliyor.