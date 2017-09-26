Levi's ve Google işbirliğinde üretilen akıllı ceketler önümüzdeki hafta satışa sunulacak

Özellikle bisiklet kullanıcılarına hitap eden bu akıllı ceketin koluna telefonunuzu yerleştirerek gelen bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Ceketin sol kol manşeti üzerinde bulunan Levi's Commuter anahtarı telefonunuzla etkileşime geçmenize olanak sağlıyor.

iOS ve Android platformlarının desteklediği Jacguard uygulamasını telefonunuza yükleyerek mesaj atabilir, sesli mesaj gönderebilir, bisiklet sürerken gideceğiniz yeri duyabilir, müziğinizi kontrol edebilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.

Telefonu cekete yerleştirdiğiniz aparat, USB üzerinden şarj olabiliyor ve pili yaklaşık 2 hafta dayanıyor. Aynı zamanda bu aparatın çıkarılabilir olmasıyla birlikte ceketinizi dilediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

2 Ekim'de Levi.com ve bazı Levi's mağazalarında satışa sunulacak olan bu ceketi alabilmek için 350$ gözden çıkarmanız gerekiyor.

https://www.engadget.com/2017/09/25/levis-smart-jacket-project-jaquard-on-sale/