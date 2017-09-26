Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Levi's ve Google işbirliğinde üretilen akıllı ceketler önümüzdeki hafta satışa sunulacak

Levi's ve Google işbirliğinde üretilen telefonunuzla etkileşime geçmenize olanak sağlayan bu akıllı ceket 2 Ekim'den sonra 350$'dan satın alınabilecek. Detaylar haberimizde...
1 yıl
2,2b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Levi's ve Google işbirliğinde üretilen akıllı ceketler önümüzdeki hafta satışa sunulacak
Özellikle bisiklet kullanıcılarına hitap eden bu akıllı ceketin koluna telefonunuzu yerleştirerek gelen bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Ceketin sol kol manşeti üzerinde bulunan Levi's Commuter anahtarı telefonunuzla etkileşime geçmenize olanak sağlıyor.
iOS ve Android platformlarının desteklediği Jacguard uygulamasını telefonunuza yükleyerek mesaj atabilir, sesli mesaj gönderebilir, bisiklet sürerken gideceğiniz yeri duyabilir, müziğinizi kontrol edebilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz. 
Telefonu cekete yerleştirdiğiniz aparat, USB üzerinden şarj olabiliyor ve pili yaklaşık 2 hafta dayanıyor. Aynı zamanda bu aparatın çıkarılabilir olmasıyla birlikte ceketinizi dilediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.
2 Ekim'de Levi.com ve bazı Levi's mağazalarında satışa sunulacak olan bu ceketi alabilmek için 350$ gözden çıkarmanız gerekiyor.

https://www.engadget.com/2017/09/25/levis-smart-jacket-project-jaquard-on-sale/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HesapsızKitapsız 1 yıl
Tektip İşçi tulumuna benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Anlaşılan Akıllı kıyafetlerde çoğalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Apple watch varken kim neden bir kot cekete 350 dolar versin. Tam anlamıyla saçmalık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 1 yıl
İyice .okunu çıkardılar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl iPhone 8'deki cam arka panelin değişimi, ekrandan daha pahalı 1 yıl ''2050'ye kadar yapay zeka insanlarla aynı öğrenme yeteneğine sahip olacak'' 1 yıl Bilgisayarınız sizi kalbinizden tanıyacak! Kardiyak Tarama nedir? 1 yıl Yeni nesil ANKA’lar her türlü hava koşulunda gözetleme yapabilir hale geldi 1 yıl Microsoft, Office 2019'u önümüzdeki yıl piyasaya sunacak 1 yıl Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit Hepsiburada'da satışta! 1 yıl Samsung, otomobiller için eUFS bellek üretimine başladı 1 yıl 30 santimetre doğrulukla konum tespiti yapan telefonlar gelecek yıl piyasada 1 yıl Instagram aylık 800 milyon kullanıcıya ulaştı 1 yıl Android Oreo'da alarm sorunu başladı 1 yıl iPhone X ön siparişleri 50 milyonu geçebilir 1 yıl Japonya kendi dijital para birimini oluşturuyor: J Coin 1 yıl İşletmelere Windows 10 S’li bilgisayarlar geliyor 1 yıl CrossFire gidiyor mGPU geliyor 1 yıl iPhone X’in bataryası kaç mAh? 1 yıl Mars'taki buzul yatakları kolonilerin su ihtiyacını karşılayabilir mi? 1 yıl Bixby butonu orta sınıf Samsung modellerine geliyor 1 yıl iPhone 8 batarya testi sonuçları 1 yıl Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl Ethereum madenciliği giderek zorlaşıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Levi's ve Google işbirliğinde üretilen akıllı ceketler önümüzdeki hafta satışa sunulacak Sonraki NASA'dan günün fotoğrafı: İşte İstanbul Boğazı'nın uzaydan muhteşem görüntüsü 1 yıl Elon Musk, Mercedes'in yatırımını tehdit olarak görmüyor 1 yıl Yerli siber güvenlik girişimi ATAR dünyaya açılıyor 1 yıl Samsung Galaxy On7 Prime inceleme 1 yıl Dubai’de elektrikli araçlara ücretsiz otoyol, otopark ve şarj veriliyor 1 yıl "Modern" uzay yarışından onlar da var: Avustralya Uzay Ajansı kuruluyor 1 yıl Bitcoin için önemli hafta: Çin bitcoin pazarından çekiliyor 1 yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eSpor turnuvası düzenlenecek 1 yıl Labirent benzeri çip ile kanser hücreleri tespit edilebilir 1 yıl Veri tasarruflu Twitter Lite test sürecine başladı 1 yıl Zuckerberg açıkladı: Facebook hisseleri satışa çıkacak 1 yıl Yeni algoritmalar ile robotların yürüme kabiliyeti geliştirilebilir 1 yıl Turkcell’den her şeyi internete taşıyan yepyeni bir hizmet: Lifecell 1 yıl Nokia 9 göründü: Kavisli ekran, çift kamera, kablosuz şarj 1 yıl THK her uçak biletinden 50 kuruş istiyor 1 yıl AMD Radeon RX 500 ekran kartlarının yerini Vega 11 alabilir 1 yıl G.Skill’den AMD Ryzen ve Threadripper işlemciler için DDR4 bellek kitleri 1 yıl Microsoft ve Facebook’tan dev denizaltı kablo atağı 1 yıl Super Mario Run güncellemesi yeni karakter ve yüzde 50 indirim getiriyor 1 yıl Intel Coffee Lake masaüstü işlemciler karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim