Lexar Media 128GB kapasiteli USB belleğini satışa sunuyor

Lexar Media, Echo SE serisi altında hazırladığı 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu. Yüksek depolama kapasitesiyle kullanıcılara önemli tüm dosyalarıyla birlikte resim, müzik ve video arşivlerini yanlarında taşıma fırsatı sunan yeni sürücü, 28MB/saniye okuma ve 10MB/saniye yazma hızlarına destek sunuyor.

Beraberinde gelen yazılım sayesinde veri yedekleme ve 128-bit AES şifreleme özelliklerine de sahip olan 128GB kapasiteli Echo SE USB bellek, beş yıllık garanti ve 500$ seviyesindeki etikt fiyatıyla kullanıma sunuluyor.