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Lexar Media 128GB kapasiteli USB belleğini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,7b
1
6
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lexar Media, Echo SE serisi altında hazırladığı 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu. Yüksek depolama kapasitesiyle kullanıcılara önemli tüm dosyalarıyla birlikte resim, müzik ve video arşivlerini yanlarında taşıma fırsatı sunan yeni sürücü, 28MB/saniye okuma ve 10MB/saniye yazma hızlarına destek sunuyor.

Beraberinde gelen yazılım sayesinde veri yedekleme ve 128-bit AES şifreleme özelliklerine de sahip olan 128GB kapasiteli Echo SE USB bellek, beş yıllık garanti ve 500$ seviyesindeki etikt fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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mehmetgirgin 9 yıl
çok eksiği var bence
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sight 9 yıl
Bu disk Fat mı destekliyor yine klasik? O zaman at çöpe hiç gerek yok, ne yapayım artık onu 4GB den büyük dosya yazamadıktan sonra!
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kenan109 9 yıl
128Gb'ye 10MB/sn ile veri yazmak :S Ömrümü yer
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alito 9 yıl
şaka değil. o parayı verecek adamlar olmasa zaten o fiyatı koyamaz
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geek90 9 yıl
500 $ mı ????!!!!

Sanırım şaka yapıyorlar. Evet evet şaka olmalı.

500$ = 765 TL. GB başına 765/128 = 5,97 TL.
Bunun yerine, 640 GB 2.5" harici Disk (150 TL) alırsan, 150 / 640 = 0,23 TL.

İşte kazıklanmanın basit bir hesabı.
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mehmednaim 9 yıl
Hem USB 2.0 hem de çok pahalı.
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