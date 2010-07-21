Lexar Media 128GB kapasiteli USB belleğini satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Lexar Media, Echo SE serisi altında hazırladığı 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu. Yüksek depolama kapasitesiyle kullanıcılara önemli tüm dosyalarıyla birlikte resim, müzik ve video arşivlerini yanlarında taşıma fırsatı sunan yeni sürücü, 28MB/saniye okuma ve 10MB/saniye yazma hızlarına destek sunuyor.
Beraberinde gelen yazılım sayesinde veri yedekleme ve 128-bit AES şifreleme özelliklerine de sahip olan 128GB kapasiteli Echo SE USB bellek, beş yıllık garanti ve 500$ seviyesindeki etikt fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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500$ = 765 TL. GB başına 765/128 = 5,97 TL.
Bunun yerine, 640 GB 2.5" harici Disk (150 TL) alırsan, 150 / 640 = 0,23 TL.
İşte kazıklanmanın basit bir hesabı.