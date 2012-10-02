Lian Li, mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasası PC-7H'yi duyurdu

Masaüstü bilgisayarlar için kasa ve güç kaynağı gibi bileşenler hazırlayan Lian Li, mid-tower formundaki yeni kasası PC-7H'yi duyurdu. 210 mm x 473 mm x 490 mm ebatlarında ve 5.8 kilogram ağırlığında dizayn edilen PC-7H'de, materyal olarak alüminyumun tercih edildiğini görüyoruz.

Micro ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 250 mm uzunluğunda güç kaynaklarına ve maksimum 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veren PC-7H'de, ekran kartı için 400 mm civarında boşluk bırakılmış. Bu durum piyasada bulunan üst düzey tüm ekran kartlarını yer problemi yaşamaksızın kasa ile birlikte kullanabileceğimiz manasına geliyor.

3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 4 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 1 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ev sahipliği yapan kasanın PCI, PCI-Ex genişletme slot sayısı 8. Sabit disk ve optik sürücülerin montajında herhangi bir araca (tornavida, vida vs) ihtiyaç duyulmuyor.



Üst kısmında 2 adet USB 3.0 portu, 1 adet mikrofon girişi ve 1 adet ses çıkışı konumlandırılan kasanın ön yüzünde 2 adet 140 mm'lik fan, arka yüzünde ise 1 adet 120 mm'lik fan yer almakta. Kasanın ön yüzünde yer alan 140 mm'lik fanlardan altta kalan fan, sabit diskleri serinletirken; üstte kalan fan anakart ve diğer bileşenleri serinletiyor. Hava sirkülasyonunun yetersiz kalacağını düşünürseniz kasanın üst kısmına ve yan paneline fan takviyesi yapabileceğinizi belirtelim.



Son olarak kablo saklama kanallarının ve toz filtrelerinin esgeçilmediği PC-7H, vergiler hariç 119$ fiyat etiketiyle satılacak. Kasanın bu aydan itibaren ABD ve Kanada pazarlarına giriş yapacağı bildiriliyor.

