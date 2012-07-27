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Lian Li'den sessizlik odaklı mid-tower bilgisayar kasası: PC-B12

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,8b
1
5
Kasa
knight
Haber Editörü
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Lian Li'den sessizlik odaklı mid-tower bilgisayar kasası: PC-B12
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Bilgisayar kasası ve güç kaynağı üreticisi Lian Li, mid-tower segmentindeki yeni modeli  PC-B12 ile ürün portföyünü genişletiyor. PC-B12 ile sessizlik konusuna önem veren tüketiciler hedef alınıyor.
210 mm x 472 mm x 498 mm ebatlara ve 6.4 kg net ağırlığa sahip PC-B12, Lian Li'nin klasik tasarım çizgilerini taşımakta. Sade tasarımıyla ön plana çıkan kasada alüminyum kullanılmış. Kasanın ön yüzünde ve yan kapaklarında ise gürültü önleyici materyallere yer verilmiş. 2 adet 5.25-inç'lik sürücü, 3 adet 3.5-inç'lik sürücü ve 1 adet 2.5-inç'lik sürücü desteği sunan kasada, 8 adet genişletme slotu bulunuyor.
Gerekli hava akışı için kasanın ön yüzünde 2 adet 140 mm'lik fan, arka yüzünde ise 120 mm'lik 1 adet fan mevcut. Öndeki 140 mm'lik fanlar, soğuk havayı kasanın alt kısmındaki boşluktan çekiyor. 120 mm'lik fanın hemen arkasında bulunan parça ise hem gürültüyü önlüyor hem de kasadan atılan sıcak havayı yüzeye doğru yönlendiriliyor.
240 mm uzunluğunda güç kaynaklarına, 360 mm uzunluğunda ekran kartlarına, ATX ve Micro ATX anakartlara destek veren kasanın ayakları kauçuktan yapılmış. Böylece titreşim kaynaklı gürültülerin önüne geçiliyor. Kasanın üst kısmında ise açma / kapama tuşu, 2 adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi ve ses çıkışı konumlandırılmış durumda. Kasada kablo kanallarının da unutulmadığını ekleyelim.
Lian Li PC-B12, ağustos ayının sonlarına doğru vergiler hariç 169$ fiyatla piyasaya sürülecek.
Lian Li'den sessizlik odaklı mid-tower bilgisayar kasası: PC-B12
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Lian Li'den sessizlik odaklı mid-tower bilgisayar kasası: PC-B12
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magnagizmo 7 yıl
Arkadaş hangı zamanda yaşıyoruz dışı siyah içi aliminyum renkte kim alır bunu Vodafone un iPhone 3Gs pazarlaması gibi birşey olmuş ayrıca gorünüşte oldukça kalitesiz bir kasa modeli.
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xyz000 7 yıl
Alakasız Olucak Ama.
Görültü Önleyici Meteryal Derken Başkanım ?
1 Yanıt Yanıtla
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..Knight.. 7 yıl xyz000
xyz000

Alakasız Olucak Ama.

Görültü Önleyici Meteryal Derken Başkanım ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şu süngerimsi malzemeden kullanmışlar. Üçüncü fotoğrafta görünüyor.
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yc#1 7 yıl
Kullanılan malzeme ve işçilik göz önüne alındığında fiyat normal.
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Psydia 7 yıl
Performans, kullanim kolayligi ve tasarimina gore fiyatinin fazla oldugunu dusunuyorum...
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