Lian Li'den sessizlik odaklı mid-tower bilgisayar kasası: PC-B12

Bilgisayar kasası ve güç kaynağı üreticisi Lian Li, mid-tower segmentindeki yeni modeli PC-B12 ile ürün portföyünü genişletiyor. PC-B12 ile sessizlik konusuna önem veren tüketiciler hedef alınıyor.

210 mm x 472 mm x 498 mm ebatlara ve 6.4 kg net ağırlığa sahip PC-B12, Lian Li'nin klasik tasarım çizgilerini taşımakta. Sade tasarımıyla ön plana çıkan kasada alüminyum kullanılmış. Kasanın ön yüzünde ve yan kapaklarında ise gürültü önleyici materyallere yer verilmiş. 2 adet 5.25-inç'lik sürücü, 3 adet 3.5-inç'lik sürücü ve 1 adet 2.5-inç'lik sürücü desteği sunan kasada, 8 adet genişletme slotu bulunuyor.

Gerekli hava akışı için kasanın ön yüzünde 2 adet 140 mm'lik fan, arka yüzünde ise 120 mm'lik 1 adet fan mevcut. Öndeki 140 mm'lik fanlar, soğuk havayı kasanın alt kısmındaki boşluktan çekiyor. 120 mm'lik fanın hemen arkasında bulunan parça ise hem gürültüyü önlüyor hem de kasadan atılan sıcak havayı yüzeye doğru yönlendiriliyor.



240 mm uzunluğunda güç kaynaklarına, 360 mm uzunluğunda ekran kartlarına, ATX ve Micro ATX anakartlara destek veren kasanın ayakları kauçuktan yapılmış. Böylece titreşim kaynaklı gürültülerin önüne geçiliyor. Kasanın üst kısmında ise açma / kapama tuşu, 2 adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi ve ses çıkışı konumlandırılmış durumda. Kasada kablo kanallarının da unutulmadığını ekleyelim.



Lian Li PC-B12, ağustos ayının sonlarına doğru vergiler hariç 169$ fiyatla piyasaya sürülecek.

