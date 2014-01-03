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Lian Li'den sıra tasarımında bilgisayar kasası

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
1
36
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Lian Li'den sıra tasarımında bilgisayar kasası

Genelde ilginç tasarıma sahip bilgisayar kasalarıyla ismini duyuran Lian Li, bu kez sıra tasarımı içerisine monte ettiği yeni bir bilgisayar kasası prototipi DK01 ile karşımızda. 

Lian Li tasarımlarında kullanıcı değerlendirmelerine önem verdiği için önceki prototipler gibi kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda DK01 son şeklini alacak. 

Lian Li DK01 altına bir sandalye çekerek hemen kullanmaya başlayacağınız şekilde geliştirilmiş. Üst ksımdaki can kaplamadan kasanın çalışma şekli sürekli takip edilebiliyor. Kasa sürgü yoluyla dışarı kaydırılabiliyor. Ancak lüzumsuz kullanımın önüne geçmek için ön kısımda bir kilit mekanizması bulunuyor.

Kasa fırçalanmış alüminyum malzemeden imal edilmiş ve yaklaşık olarak 80cm x 80cm x 60cm ölçülere sahip. EATX, XL-ATX ve ATX anakartlar kolayca kasaya yerleşebiliyor. Ayrıca 14 adet 3.5 inç ve 2.5 inç HDD sürücüler için de yer mevcut.

Bunun yanında kasa içerisine 7 adet 120mm fan, her iki kenara olacak şekilde 240mm-360mm boyutlarında sıvı soğutma sistemleri, 28cm uzunluğa kadar ekran kartı ve güç kaynağı, 18cm yüksekliğe kadar soutucular sığdırılabiliyor.

Ön kısımda 4 adet USB 3.0 portu ve HD ses bağlantıları yer alırken, LED aydınlatma, üst cam kaplama ve monitör standı standart olarak gelecek.  
 
Lian Li'den sıra tasarımında bilgisayar kasası


http://vr-zone.com/articles/lian-li-unveils-dk01-desk-chassis-prototype/68376.html Yorum Yaz
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saintroyo 5 yıl en beğenilen ceo-tr
örnekleri var zaten... modifikasyon olarak yapanlar var.. hatta bundan çok daha güzel görüntüye sahipler bile diyebiliriz..

mesela;


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
örnekleri var zaten... modifikasyon olarak yapanlar var.. hatta bundan çok daha güzel görüntüye sahipler bile diyebiliriz..mesela;...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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SuperSantorelli 5 yıl camoka5
camoka5
Güzel fiyattan soksa, (ki lian li asla öyle birşey yapmaz) hiç düşünmem alırım.
Modifikasyon olarak çok daha başarılılarını yapanlar var ama ona kascak beceri, ilgi, istek, zaman lazım. Ben de yok o malesef.

soksa,ne la?
camoka5Güzel fiyattan soksa, (ki lian li asla öyle birşey yapmaz) hiç düşünmem alırım.Modifikasyon olarak çok daha başarılılarını yapanla...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Syndrome Of A Down 5 yıl
Mantıklı ve hoş
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Kasa ile masa arasında bir fark olmalı bu tasarım nedir.Aklıma barkod okuyucular geldi.Markete koysalar daha iyi.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Çok küçük duruyor.Biraz daha geniş yapılsaydı daha iyi olurdu.
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netstat 5 yıl
bu tip masa içine sistem kuranlar yıllardır var zaten ama ilk defa bir firma üretiyor galiba. ilgi çekici..
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ReDComrade 5 yıl
Fatih projesi kapsamında bu sıralardan 1 milyon tane sipariş edilmiş.
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yusi_42 5 yıl
@asterisk ne den bu kadar uzatıyorsun anlamıyorum. saintroyo ikinci mesajında seninde haklı yanların oldugunu belirtmiş.
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pegasus1881 5 yıl
adamlar bu ısı coktan serı uretıme gecırdı paranız coksa verırsınız sıparısı vector custom a malezyadan gelır masa(kasa)nız parası olana hersey var lıanlıde zaten cocuk mama masası gıbı bırsey kalır bunun yanında

facebook.com/...
overclock.net/...

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scientist8 5 yıl
Bu masaya aslında ekranı da dahil etseler ve ekran kasadaki bir düğmeye bastığında cd rom gibi aşağıdan yukarıya çıksa çok daha iyi olur. Kullanılmadığında ise ekran masa içine gömülerek tam bir masaya dönüşmüş olur.
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medcezr 5 yıl
çok mükemmel görünüyor ve kablo kirliliğide olmaz böylelikle
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Turkforce 5 yıl
Biraz daha değiştirirlerse internet kafeler için uygun olur. :-)
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thinkwithbrain 5 yıl
Bişi yapıyonuz bari tam yapın ya. Kime hitap ediyo şimdi bu. Oyuncu sistemi desen o iki ekran ne öyle, illa kafamı sağa sola mı çevircem ortaya bakmak varken. Hadi burda olay ekranlar değil kasa diyelim, (ama şu resmi çekip koyarken düşüncen bunları benim gibi bi çok kişi buna takılacak diye) Oyuncu için değil desen başkası bu kadar gösterişi ne yapsın. Ayrıca o ayaklar ne öyle allasen. Hiç uymuş mu
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camoka5 5 yıl
Güzel fiyattan soksa, (ki lian li asla öyle birşey yapmaz) hiç düşünmem alırım.
Modifikasyon olarak çok daha başarılılarını yapanlar var ama ona kascak beceri, ilgi, istek, zaman lazım. Ben de yok o malesef.
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Behlül 5 yıl
Bu tür şeyleri neden büyütüyorlar anlamam. Önünde şu şu varmış fırçalanmış aleminyum'muş. Kullanışlı olduğundan eminim de, yapılamaz birşey değil ki, keşke onlarca yüzlerce görsek bu tür şeyleri, ucuz olur, isteyen seçer beğendiğini alır. Kasa yani, tasarım deseniz kimse abartmasın, liseye giden çocuğa versem o da düşünür, hadi bilemedin üniversitede kimin eline tutuştursan sketch up'ta bile çizer yani.
altına bir sandalye çekerek hemen kullanmaya başlayacağınız şekilde geliştirilmiş.

Hadi ya, ciddiler mi gerçekten de bir sandalye çekince kullanabiliyor muyuz, geliştirirken zorlanmışlar mı

not: evet tersimden kalktım

Edit, bazıları bilgisayarını açarken çok zorlanıyor galiba onlar için demek ki bu, bir şeyi de beğenmeyin
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SuperSantorelli 5 yıl camoka5
camoka5
Güzel fiyattan soksa, (ki lian li asla öyle birşey yapmaz) hiç düşünmem alırım.
Modifikasyon olarak çok daha başarılılarını yapanlar var ama ona kascak beceri, ilgi, istek, zaman lazım. Ben de yok o malesef.

soksa,ne la?
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