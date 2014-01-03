Lian Li'den sıra tasarımında bilgisayar kasası









Genelde ilginç tasarıma sahip bilgisayar kasalarıyla ismini duyuran Lian Li, bu kez sıra tasarımı içerisine monte ettiği yeni bir bilgisayar kasası prototipi DK01 ile karşımızda.





Lian Li tasarımlarında kullanıcı değerlendirmelerine önem verdiği için önceki prototipler gibi kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda DK01 son şeklini alacak.





Lian Li DK01 altına bir sandalye çekerek hemen kullanmaya başlayacağınız şekilde geliştirilmiş. Üst ksımdaki can kaplamadan kasanın çalışma şekli sürekli takip edilebiliyor. Kasa sürgü yoluyla dışarı kaydırılabiliyor. Ancak lüzumsuz kullanımın önüne geçmek için ön kısımda bir kilit mekanizması bulunuyor.





Kasa fırçalanmış alüminyum malzemeden imal edilmiş ve yaklaşık olarak 80cm x 80cm x 60cm ölçülere sahip. EATX, XL-ATX ve ATX anakartlar kolayca kasaya yerleşebiliyor. Ayrıca 14 adet 3.5 inç ve 2.5 inç HDD sürücüler için de yer mevcut.





Bunun yanında kasa içerisine 7 adet 120mm fan, her iki kenara olacak şekilde 240mm-360mm boyutlarında sıvı soğutma sistemleri, 28cm uzunluğa kadar ekran kartı ve güç kaynağı, 18cm yüksekliğe kadar soutucular sığdırılabiliyor.





Ön kısımda 4 adet USB 3.0 portu ve HD ses bağlantıları yer alırken, LED aydınlatma, üst cam kaplama ve monitör standı standart olarak gelecek.

http://vr-zone.com/articles/lian-li-unveils-dk01-desk-chassis-prototype/68376.html