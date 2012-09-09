Linux için NVIDIA Optimus desteği kısa süre sonra gelebilir

NVIDIA'nın Linux platformu için yazılım desteği sunamadığını iddia eden Linus Torvalds'ın bir süre önce ilginç eleştirisine sahne olan konuşması uzun süre gündemde kalmıştı. NVIDIA bununla birlikte Linux için yazılım desteği sunmaya gayret ettiğini gösteren çalışmalarına devam ediyor.





NVIDIA yazılım mühendisi Aaron Plattner, platform geliştiricilerine gönderdiği bir emailde, geniş çaplı bir Optimus desteği için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Plattner, Dave Airlie'nin RandR 1.4 sağlayıcı nesne arayüzü için geniş çaplı bir desteği test ettiğini ve çalıştığına dair de kanıtları olduğunu belirtti.





Bu sayede yapılan işe göre cihazın bağımsız ve entegre grafik kartı arasında geçiş yaparak enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Optimus teknolojisi, uyumlu Linux makinelerde de kullanılabilecek.





Plattner mailinde çekincelerini de sayarak gelişticilerin fikirlerinden istifade etmeyi istediğini ifade ediyor.





Linux Vakfı'na katılım artarken ve sürücü desteği her geçen gün gelişirken, Optimus teknolojisinin de buna eklenmesi, Linux gönüllülerini çok sevindirecektir.