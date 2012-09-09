Linux için NVIDIA Optimus desteği kısa süre sonra gelebilir

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NVIDIA'nın Linux platformu için yazılım desteği sunamadığını iddia eden Linus Torvalds'ın bir süre önce ilginç eleştirisine sahne olan konuşması uzun süre gündemde kalmıştı. NVIDIA bununla birlikte Linux için yazılım desteği sunmaya gayret ettiğini gösteren çalışmalarına devam ediyor.
NVIDIA yazılım mühendisi Aaron Plattner, platform geliştiricilerine gönderdiği bir emailde, geniş çaplı bir Optimus desteği için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Plattner, Dave Airlie'nin RandR 1.4 sağlayıcı nesne arayüzü için geniş çaplı bir desteği test ettiğini ve çalıştığına dair de kanıtları olduğunu belirtti.
Bu sayede yapılan işe göre cihazın bağımsız ve entegre grafik kartı arasında geçiş yaparak enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Optimus teknolojisi, uyumlu Linux makinelerde de kullanılabilecek.
Plattner mailinde çekincelerini de sayarak gelişticilerin fikirlerinden istifade etmeyi istediğini ifade ediyor.
Linux Vakfı'na katılım artarken ve sürücü desteği her geçen gün gelişirken, Optimus teknolojisinin de buna eklenmesi, Linux gönüllülerini çok sevindirecektir.
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/261874/coming_soon_to_linux_nvidia_optimus_graphics_support.html#tk.rss_news Yorum Yaz Paylaş Tweetle
not:optimusun windows versiyonu gibi olmaz inş.
millet bilip bilmeden konuşuyor işte.
linus torvald ın tepkisi nvidia linux e sürücülerini açık kaynak olarak sunmuyor diye tepki gösteriyor.
Haberde yannış olan şey : Itiraz edilen Nvidia'nın Linux ortamı için program / sürücü geliştirmemesi falan değil. Açık kaynak geliştiriciler için yeterince destek vermiyor olması. Kimse Nvidia'nın Linux ortamında niye kapalı kaynak ekran kartı sürücüsü var demiyor. Açık kaynak sürücü geliştirenler için bi gıdım destek vermiyorlar diye ağlıyor adam.
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