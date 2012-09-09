Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Linux için NVIDIA Optimus desteği kısa süre sonra gelebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
1
24
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NVIDIA'nın Linux platformu için yazılım desteği sunamadığını iddia eden Linus Torvalds'ın bir süre önce ilginç eleştirisine sahne olan konuşması uzun süre gündemde kalmıştı. NVIDIA bununla birlikte Linux için yazılım desteği sunmaya gayret ettiğini gösteren çalışmalarına devam ediyor.

NVIDIA yazılım mühendisi Aaron Plattner, platform geliştiricilerine gönderdiği bir emailde, geniş çaplı bir Optimus desteği için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Plattner, Dave Airlie'nin RandR 1.4 sağlayıcı nesne arayüzü için geniş çaplı bir desteği test ettiğini ve çalıştığına dair de kanıtları olduğunu belirtti. 

Bu sayede yapılan işe göre cihazın bağımsız ve entegre grafik kartı arasında geçiş yaparak enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Optimus teknolojisi, uyumlu Linux makinelerde de kullanılabilecek.

Plattner mailinde çekincelerini de sayarak gelişticilerin fikirlerinden istifade etmeyi istediğini ifade ediyor.

Linux Vakfı'na katılım artarken ve sürücü desteği her geçen gün gelişirken, Optimus teknolojisinin de buna eklenmesi, Linux gönüllülerini çok sevindirecektir.

http://www.pcworld.com/businesscenter/article/261874/coming_soon_to_linux_nvidia_optimus_graphics_support.html#tk.rss_news Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
simaros 7 yıl en beğenilen
küfür işe yaramış.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
med_cezir91 5 yıl
google da ararken düştüm buraya yıl oldu nerdeyse 2015 hala destek yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rocky Balboa® 5 yıl
Küfür işe yaramamış demekki
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 7 yıl
Harika bir haber:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Şu ana kadar bumbleebe ya da ironhide kullanıyorduk , verimi çok yoktu inş optimus ta verim artar.
not:optimusun windows versiyonu gibi olmaz inş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatality1907 7 yıl
Rubisco
Parmak işe yaramış orası ayrı.Haberde yannış olan şey : Itiraz edilen Nvidianın Linux ortamı için program / sürücü geliştirmemesi falan değil. Açık kaynak geliştiriciler için yeterince destek vermiyor olması. Kimse Nvidianın Linux ortamında niye kapalı kaynak ekran kartı sürücüsü var demiyor. Açık kaynak sürücü geliştirenler için bi gıdım destek vermiyorlar diye ağlıyor adam.

millet bilip bilmeden konuşuyor işte.
linus torvald ın tepkisi nvidia linux e sürücülerini açık kaynak olarak sunmuyor diye tepki gösteriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Vermeyin bu terbiyesiz linuxçulara teknoloji falan, hak etmiyorlar. Ne halleri varsa görsünler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 7 yıl
Parmak işe yaramış orası ayrı.
Haberde yannış olan şey : Itiraz edilen Nvidia'nın Linux ortamı için program / sürücü geliştirmemesi falan değil. Açık kaynak geliştiriciler için yeterince destek vermiyor olması. Kimse Nvidia'nın Linux ortamında niye kapalı kaynak ekran kartı sürücüsü var demiyor. Açık kaynak sürücü geliştirenler için bi gıdım destek vermiyorlar diye ağlıyor adam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reposion 7 yıl
arada bir canın cehenneme demek gerekiyor bu firmalara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
O parmak işe yaramış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King ov Hell 7 yıl
Görünüşe göre Nvidia'nın kafaya "Dank" etmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 7 yıl
Sonunda bee.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 7 yıl
anca bağıracan çağıracan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simaros 7 yıl en beğenilen
küfür işe yaramış.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 7 yıl
demek ki Linus ın tepkisi işe yaramış..

1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1766 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, linux ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl IFA 2012: Lenovo'nun yeni nesil dizüstü bilgisayarlarını değerlendiriyoruz 7 yıl Sony Vaio Duo 11 video inceleme "Windows 8 Tablet ve PC Bir Arada! 7 yıl Uygulama Haber 21. Bölüm "Bastion, Michael Jackson Experience, Supermagical ve 10 konu daha" 7 yıl IFA 2012: Toshiba AT 300 Tegra 3'lü yeni tablet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim