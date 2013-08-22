Lockheed Martin, gelecekte taşıma görevlerini geliştirdiği Transformer TX isimli insansız hava araçlarıyla yapmayı planlıyor

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak savaşa alanları da değişiyor. Hava, kara ve deniz araçlarını insansız hale getirmek için çalışmalar yapan şirketler ve büyük devletler, geleceğin savaşlarını şekillendirmek amacıyla adımlar atıyorlar. Bu doğrultuda 1912 yılında kurulan havacılık sektörünün öncü firmalarından Lockheed Martin, gelecekte askeri araçları taşımak adına Transformer TX isimli insansız bir hava aracı projesi geliştiriyor.

Firmanın U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi oldukça önemli hava araçlarını uzun yıllardır geliştiren "Skun Works (Lockheed Advanced Development Projects)" ekibi tarafından hazırlanan Transformer TX projesi, savaş alanlarına her türlü askeri aracın, askerin ya da mühimmatın taşınması amacıyla tasarlanıyor. İnsansız formda hazırlanan hava araçları, dikey iniş kalkış yapabilmesine olanak sağlayan fan tahrik sistemi kullanıyor ve bu sayede de standart helikopter modellerinden daha etkili bir kontrol seçeneği sunabiliyorlar. Konu hakkında farklı modeller hazırlayan Lockheed Martin, aynı zamanda Piasecki Aircraft isimli şirket ile ortak hareket ediyor.

Konsept tasarım aşamalarının tamamlandığı belirtilen Transformer TX insansız hava aracı projesinin, DARPA tarafından kabul edildiği takdirde 2015 yılına kadar gerçek anlamda çalışan örneklerinin üretilebileceği belirtiliyor. Hazırlanan modelleri direkt olarak aşağıda görebilirsiniz.

http://technabob.com/blog/2013/08/21/lockheed-martin-transport-drone/