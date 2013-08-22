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Lockheed Martin, gelecekte taşıma görevlerini geliştirdiği Transformer TX isimli insansız hava araçlarıyla yapmayı planlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lockheed Martin, gelecekte taşıma görevlerini geliştirdiği Transformer TX isimli insansız hava araçlarıyla yapmayı planlıyor
Lockheed Martin, gelecekte taşıma görevlerini geliştirdiği Transformer TX isimli insansız hava araçlarıyla yapmayı planlıyor
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak savaşa alanları da değişiyor. Hava, kara ve deniz araçlarını insansız hale getirmek için çalışmalar yapan şirketler ve büyük devletler, geleceğin savaşlarını şekillendirmek amacıyla adımlar atıyorlar. Bu doğrultuda 1912 yılında kurulan havacılık sektörünün öncü firmalarından Lockheed Martin, gelecekte askeri araçları taşımak adına Transformer TX isimli insansız bir hava aracı projesi geliştiriyor.
Firmanın U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi oldukça önemli hava araçlarını uzun yıllardır geliştiren "Skun Works (Lockheed Advanced Development Projects)" ekibi tarafından hazırlanan Transformer TX projesi, savaş alanlarına her türlü askeri aracın, askerin ya da mühimmatın taşınması amacıyla tasarlanıyor. İnsansız formda hazırlanan hava araçları, dikey iniş kalkış yapabilmesine olanak sağlayan fan tahrik sistemi kullanıyor ve bu sayede de standart helikopter modellerinden daha etkili bir kontrol seçeneği sunabiliyorlar. Konu hakkında farklı modeller hazırlayan Lockheed Martin, aynı zamanda Piasecki Aircraft isimli şirket ile ortak hareket ediyor.
Konsept tasarım aşamalarının tamamlandığı belirtilen Transformer TX insansız hava aracı projesinin, DARPA tarafından kabul edildiği takdirde 2015 yılına kadar gerçek anlamda çalışan örneklerinin üretilebileceği belirtiliyor. Hazırlanan modelleri direkt olarak aşağıda görebilirsiniz.
 
Lockheed Martin, gelecekte taşıma görevlerini geliştirdiği Transformer TX isimli insansız hava araçlarıyla yapmayı planlıyor
Lockheed Martin, gelecekte taşıma görevlerini geliştirdiği Transformer TX isimli insansız hava araçlarıyla yapmayı planlıyor
Lockheed Martin, gelecekte taşıma görevlerini geliştirdiği Transformer TX isimli insansız hava araçlarıyla yapmayı planlıyor

http://technabob.com/blog/2013/08/21/lockheed-martin-transport-drone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aybey 6 yıl
Şunu da unutmamak lazım. Teknoloji her yıl ilerleme hızını 2 kat artırıyor. Örnekse bu yıl elinizdeki teknoloji 1 birim ise 5 yıl sonra 5 veya 10 değil 16 oluyor. 6. yıl ise 32 gibi. Biraz kaba bir benzetme ama; birinci yıl 1 birim, ikinci yıl 2 birim, üçüncü yıl,4, dördüncü yıl 8, beşinci yıl 16 altıncı yıl 32 gibi devam ediyor. o sebeple 1941 de yapılan ENIAC, yaklaşık 167 m² bir alana sığıyordu ve ağırlığı 30 tondu. 72 yılda biz bu ev büyüklüğündeki sistemi gözlüğe sığdırabildik. onu geç 1903'deki Wright Kardeşlerin başarılı ilk uçuşundan sonra çok sısa bir sürede daha uzun havada kalabilen araçlar geliştirildi, kıtalar arası uçan ve bunu da ilk zaman uçaklarının ihtiyaç duyduğu yakıtla tamamlayabilen uçaklara sahibiz.
Roketler çok eskiden beri kullanılıyordu ancak görmediğin hedefi vurabilen, 300 km-320 km menzile sahip V2 roketleri 1944-45 arasında tam randıman kazandı. Oysaki sıvı yakıtlı roket denemeleri 1926 yılında bir Amerikalı tarafından gerçekleştirildi, menzili 56 metre idi 18 yılda 5357 küsur kat menzil kazanabilmiş. Bunlardan sonra gelen Satürn roketleri ile insanlar, uydular, hayvanlar uzaya taşındı. bundan 50 yıl önce bir adam Jupiter'in yanına gideceğiz deselerdi, hadi lan derlerdi. Şimdi Voyager (1 ve 2) güneş sistemimizin sınırındalar Heliosfer yani güneş rüzgarımızın diğer yıldızlardan gelen rüzgarlarla kesiştiği durduğu yerdir.
O yüzden olmaz demeyin olur.
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cagataykoroglu 6 yıl
Şiket 1912 de kuruldu, 1995 te isim değiştirmiştir. 18 yılda nasıl bu hale geldi düşünmediniz mi?
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darkaura 6 yıl
daha osprey de bu tip dikey inis kalkisi duzgun yapamiyorlar. ucak kaza rekorlari kiriyor. tx altinda arazi araci tasirken nasil duzgun ucacak cok merak ediyorum.
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cagataykoroglu 6 yıl darkaura
darkaura

daha osprey de bu tip dikey inis kalkisi duzgun yapamiyorlar. ucak kaza rekorlari kiriyor. tx altinda arazi araci tasirken nasil duzgun ucacak cok merak ediyorum.

Gidip Nazlerin hayalet uçağını araştırırsan adamların o zamandan şu an kullanılan b-2 nin çok benzerini yaptığını görebilirsin. O uçak seri üretime geçmedi ve ilk uçak test uçuşunda düştü. 2. uçak Amerika nın eline geçti ve şu an 1 b-2 nin fiyatı tam 1 milyar dolar. Radara bir kartal kadar iz bırakıyor. Bu tür sistemler 2 günlük değil onlarca yıllık projelerdir. Git bak bakalım şimdiki füzelerin atası v-1 testleri sırasında kaç kişi öldü.
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