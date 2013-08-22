Lockheed Martin, gelecekte taşıma görevlerini geliştirdiği Transformer TX isimli insansız hava araçlarıyla yapmayı planlıyor

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Teknolojinin gelişmesine paralel olarak savaşa alanları da değişiyor. Hava, kara ve deniz araçlarını insansız hale getirmek için çalışmalar yapan şirketler ve büyük devletler, geleceğin savaşlarını şekillendirmek amacıyla adımlar atıyorlar. Bu doğrultuda 1912 yılında kurulan havacılık sektörünün öncü firmalarından Lockheed Martin, gelecekte askeri araçları taşımak adına Transformer TX isimli insansız bir hava aracı projesi geliştiriyor.
Firmanın U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi oldukça önemli hava araçlarını uzun yıllardır geliştiren "Skun Works (Lockheed Advanced Development Projects)" ekibi tarafından hazırlanan Transformer TX projesi, savaş alanlarına her türlü askeri aracın, askerin ya da mühimmatın taşınması amacıyla tasarlanıyor. İnsansız formda hazırlanan hava araçları, dikey iniş kalkış yapabilmesine olanak sağlayan fan tahrik sistemi kullanıyor ve bu sayede de standart helikopter modellerinden daha etkili bir kontrol seçeneği sunabiliyorlar. Konu hakkında farklı modeller hazırlayan Lockheed Martin, aynı zamanda Piasecki Aircraft isimli şirket ile ortak hareket ediyor.
Konsept tasarım aşamalarının tamamlandığı belirtilen Transformer TX insansız hava aracı projesinin, DARPA tarafından kabul edildiği takdirde 2015 yılına kadar gerçek anlamda çalışan örneklerinin üretilebileceği belirtiliyor. Hazırlanan modelleri direkt olarak aşağıda görebilirsiniz.
http://technabob.com/blog/2013/08/21/lockheed-martin-transport-drone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Roketler çok eskiden beri kullanılıyordu ancak görmediğin hedefi vurabilen, 300 km-320 km menzile sahip V2 roketleri 1944-45 arasında tam randıman kazandı. Oysaki sıvı yakıtlı roket denemeleri 1926 yılında bir Amerikalı tarafından gerçekleştirildi, menzili 56 metre idi 18 yılda 5357 küsur kat menzil kazanabilmiş. Bunlardan sonra gelen Satürn roketleri ile insanlar, uydular, hayvanlar uzaya taşındı. bundan 50 yıl önce bir adam Jupiter'in yanına gideceğiz deselerdi, hadi lan derlerdi. Şimdi Voyager (1 ve 2) güneş sistemimizin sınırındalar Heliosfer yani güneş rüzgarımızın diğer yıldızlardan gelen rüzgarlarla kesiştiği durduğu yerdir.
O yüzden olmaz demeyin olur.
Gidip Nazlerin hayalet uçağını araştırırsan adamların o zamandan şu an kullanılan b-2 nin çok benzerini yaptığını görebilirsin. O uçak seri üretime geçmedi ve ilk uçak test uçuşunda düştü. 2. uçak Amerika nın eline geçti ve şu an 1 b-2 nin fiyatı tam 1 milyar dolar. Radara bir kartal kadar iz bırakıyor. Bu tür sistemler 2 günlük değil onlarca yıllık projelerdir. Git bak bakalım şimdiki füzelerin atası v-1 testleri sırasında kaç kişi öldü.