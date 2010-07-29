Alanında en büyük donanım üreticilerinden biri olan Logitech, 2011 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Haziran'da sona eren üç aylık ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 artış, bir önceki çeyreğe göreyse %10 düşüşle 479 milyon dolar gelir elde eden Logitech'in net kârı ise 20 milyon dolar oldu.

Logitech'in başkanı ve tepe yöneticisi Gerald P. Quindlen konuyla ilgili açıklamasında "Firmamız 2011 mali yılına güçlü başladı. Satış ve kârlılık hedeflerimizi aştık ve şirket tarihinin en iyi ilk çeyrek kâr marjına ulaştık. Perakende ürün gruplarının önemli bir bölümünde güçlü bir şekilde büyüdük özellikle de Harmony kumandalar ve işaretleme cihazlarında."

İlk çeyrekte sergilenen güçlü performans sonrasında Logitech, tüm yıl hedeflerinde güncellemeye gitti ve yıllık gelir beklentisini 2.3 milyar dolar ile 2.35 milyar dolar seviyesine, operasyon kârını ise 160milyon dolar ile 170 milyon dolar seviyesine güncelledi.