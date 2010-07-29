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Logitech 2011 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alanında en büyük donanım üreticilerinden biri olan Logitech, 2011 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Haziran'da sona eren üç aylık ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 artış, bir önceki çeyreğe göreyse %10 düşüşle 479 milyon dolar gelir elde eden Logitech'in net kârı ise 20 milyon dolar oldu.

Logitech'in başkanı ve tepe yöneticisi Gerald P. Quindlen konuyla ilgili açıklamasında "Firmamız 2011 mali yılına güçlü başladı. Satış ve kârlılık hedeflerimizi aştık ve şirket tarihinin en iyi ilk çeyrek kâr marjına ulaştık. Perakende ürün gruplarının önemli bir bölümünde güçlü bir şekilde büyüdük özellikle de Harmony kumandalar ve işaretleme cihazlarında."

İlk çeyrekte sergilenen güçlü performans sonrasında Logitech, tüm yıl hedeflerinde güncellemeye gitti ve yıllık gelir beklentisini 2.3 milyar dolar ile 2.35 milyar dolar seviyesine, operasyon kârını ise 160milyon dolar ile 170 milyon dolar seviyesine güncelledi.


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birolmth 8 yıl
ExECaLiBuR
G serisi için diyorsan en az bi 10 bin kişinin toplu istekte bulunması lazım. Üst seviye kablosuz setlere bile yeni yeni Q TR geldi.

istekler dikkate alınmış diye duydum yakında g serisindeki kalvyeler türkçe oluyormuşş
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tahir40 9 yıl
Pek sevmediğim bi marka. Bize en kazık fiyatlarla class B ürünleri kaktırıyorlar. Logitech almadan altına bi bakın...
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vidoko 9 yıl
logitech eskisi kadar hoşuma gitmiyor:)nedendir anlamadım.
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vidoko 9 yıl
artık logitech dende soğudum :) level mi atlıyorum ne
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ugacomtr 9 yıl
razer yaparsa logitechin kesin yapması lazım :(
ExECaLiBuR
29.07.2010 Saat: 17:38
G serisi için diyorsan en az bi 10 bin kişinin toplu istekte bulunması lazım. Üst seviye kablosuz setlere bile yeni yeni Q TR geldi.
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mehmetgirgin 9 yıl
webcamını kullanıyorum güzel yani salak saçma legitec messenger gibi yazılımını saymazsak tabi
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ugacomtr 9 yıl
ne zaman q tr klavye üretecekse... klavyelerinde ığüşçö ne zaman görürüz acaba?
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ExECaLiBuR 9 yıl
G serisi için diyorsan en az bi 10 bin kişinin toplu istekte bulunması lazım. Üst seviye kablosuz setlere bile yeni yeni Q TR geldi.
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