Logitech G9x Modern Warfare 3 Oyuncu Faresi Video İnceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|3 aydır kullanıyorum bu g9x aleti logitech alıpta pişman olduğum tek ürün bu oldu. 2 ay içinde dış kabının rengi karardı. kablosu örme kılıf yerinden patladı. pişmanım uzak durun almayın.
|Adil kullanım yüzünden video yu bile izleyemiyoruz teşekkürler Superoffline
|scroll ayarlama tuşu mouse un üstünde olsaydı(g500deki gibi) çok daha iyi olurdu. böyle çok kullanışsız.
|o deilde patlak sokaklar gerzomattaki black jack erdinç abiye çok benzemiyomu
|Hem performans hem göze hitap şekli başarılı. Adamlar işi biliyor.
|şeklini beğenmedim
|mu fareyi nereden bulabilirim yardımcı olabilirmisiniz
|ha şunuda söyleyeyim bu mausu g9x kendim kulanıyorum , daha iyi alternatifleri var,
|Arkadaşlar Logitech marka ürün alacaksanız eğer ithalatcısını ısrarla sorun vede o ürünün ithalatcısı MERSA firmasıysa o logitech ürününden kesinlikle uzak durun başka bir ithalatcının ürününü alın yoksa en ufak bir arızada garanti kapsamında bile olsa firma MERSA isa o ürün Logitech olsa bile elinizde patlar, benden size tavsiye
|Anlaşılan o ki logitech'de pastadan payını almak istemiş
|adamlar işi biliyor baktılarki cod yazısı olan herşey yok satıyor onlarda hemen bi cod mw3 faresi çıkartıyor :)
inceleme eksik mw3 için yapılmış bir fareyi mw3 de görmek isterdik enazından 1 oyunda deneseydiniz bari