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Logitech G9x Modern Warfare 3 Oyuncu Faresi Video İnceleme

6 yıl
41,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Logitech'in Modern Warfare 3 temalı G9x versiyonu test masamızda. Performans isteyen ve üst seviye donanımlardan hoşlanan oyunculara özel fare bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?
 

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asalet03 6 yıl en beğenilen
bence fare güzel ama
inceleme eksik mw3 için yapılmış bir fareyi mw3 de görmek isterdik enazından 1 oyunda deneseydiniz bari
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< 6 yıl
bf3 için olsaydı daha güzel olurdu
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JrMaster 6 yıl
Üzerine bi kılıf geçirip MW3 Mouse Denmesi Caiz Değildir.
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hakan_44 6 yıl
3 aydır kullanıyorum bu g9x aleti logitech alıpta pişman olduğum tek ürün bu oldu. 2 ay içinde dış kabının rengi karardı. kablosu örme kılıf yerinden patladı. pişmanım uzak durun almayın.
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DH Misafiri 6 yıl
Adil kullanım yüzünden video yu bile izleyemiyoruz teşekkürler Superoffline
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Banzai! 6 yıl
scroll ayarlama tuşu mouse un üstünde olsaydı(g500deki gibi) çok daha iyi olurdu. böyle çok kullanışsız.
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oldnomy 6 yıl
o deilde patlak sokaklar gerzomattaki black jack erdinç abiye çok benzemiyomu
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JoeyBane 6 yıl
Hem performans hem göze hitap şekli başarılı. Adamlar işi biliyor.
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zazra 6 yıl
şeklini beğenmedim
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hakangs41 6 yıl
mu fareyi nereden bulabilirim yardımcı olabilirmisiniz
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gacvokem 6 yıl
ha şunuda söyleyeyim bu mausu g9x kendim kulanıyorum , daha iyi alternatifleri var,
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gacvokem 6 yıl
Arkadaşlar Logitech marka ürün alacaksanız eğer ithalatcısını ısrarla sorun vede o ürünün ithalatcısı MERSA firmasıysa o logitech ürününden kesinlikle uzak durun başka bir ithalatcının ürününü alın yoksa en ufak bir arızada garanti kapsamında bile olsa firma MERSA isa o ürün Logitech olsa bile elinizde patlar, benden size tavsiye
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sarge61 6 yıl
Anlaşılan o ki logitech'de pastadan payını almak istemiş
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halogonga 6 yıl
adamlar işi biliyor baktılarki cod yazısı olan herşey yok satıyor onlarda hemen bi cod mw3 faresi çıkartıyor :)
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