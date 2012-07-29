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Logitech MK710 kablosuz klavye fare seti video inceleme

6 yıl
44,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Logitech'in yeni bilgisayar alanlar veya kablolardan kurtulmak isteyenler için hazırladığı MK710 klavye fare seti; uzun pil ömrü ve çoklu ortam yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu videomuzda MK710'un klavye ve faresini ayrı ayrı ele alıyor, yeteneklerini değerlendiriyoruz.
 
 

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DH Misafiri 3 yıl
Cümlenin sonunu tuhaf tuhaf söylemenle videoyu kapatmam bir oldu.
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abdurrahman42 6 yıl
Güzel Ama Fiyatı Pahalı 115Tl :D
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alperen_69 6 yıl
2 sene hatta 2,5 sene önce daha yeni çıktığı zaman çok sabırsızlanmıştım ne zaman tr ye gelirde alırım diye ilk olarak mx200 deki sanırım mx620 fare ile geliyordu ve adı mk700 dü sonra türkiyeye gelmeden güncellendi ve ismi mk710 faresi ise m705 oldu ,geç geldiği ve fiyasaya fiyatlı girdiğinden logitech k350 fare olarakta mx1100 aldım ,daha sonra yakından gördüğümde iyiki almamışım dedim bana göre k350 klavye olarak bundan çok daha iyi fareye gelince bendeki unifying değil keşke olsaydı belki yakında sevebileceğim unifying bir fare çıkarsa onuda yenilerim
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b10dJ3rn 6 yıl
niye ürün satıştan mı kalktı yeni alıcaklar vardır belki yardımcı olur bu inceleme
Ürünü ben kullanıyorum ama çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim klavye için tek iyi diyebileceğim sessiz değil ama çok fazlada sesli değil :) Fare ise tam bir fiyasko şahsi kanaatim ben bu sebepten G700 kullanıyorum
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mimar007 6 yıl
bende ürünü kullandım. verdiğiniz paraya göre beklentilerinizi karşılamıyor. mouse'u güzel fakat klavye fiyasko. tuşların tam ortasına basmanız gerekiyo mesela.
mousu tavsiye ederim ama klavyeyi asla..
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DH Misafiri 6 yıl
bence çok gereksiz bir ürün. nedeni fiyatı ve zaten siyah olan bir klavyeye aydınlatma koyulmaması. mini iki led lamba ile tuşların yerleri ve çerçeveleri daha güzel bir hal alabilir. Sonuçta belirli meblada para verip saçma bir fare ile kullanım tam bir kabus olacaktır....
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DH Misafiri 6 yıl
Eğer ürünü alırsam acaba klavyede key ghosting problemi yaşar mıyım? Aynı anda basıldığında kaç tuşa kadar destekliyor? Bir de CihanKaygusuz arkadaşım klavyenin oyun performansı nasıl özellikle fps ve araba yarışı oyunlarında cevaplandırırsan teşekkür ederim
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chatlaxs 6 yıl
Logitech gondermistir mesut hocam incelemistir gecte olsa :))
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stagemasterone 6 yıl
Arkadaşlar iş yerimde kullanmak için microsoft wireless 2000(75lira), evimde kullanmak içimse mk710(190lira) almıştım. Ama emin olunki verdiğim paraya pişmanım kesinlikle microsoft daha iyi hatta 3000 olanı dahada iyi. mk710 un artısı sadece pil ömrü, gerçekten başarılı, ama pil ömrü için bu kadar para verilir mi verilmez bence. Çünkü zaten şarjlı pil kullanıyorum. Oyüzden almayı düşünenler microsoftada baksınlar.
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Gopc@ 6 yıl
Yıllar önce çıkmış olan bir klavyenin yeni inceleme yapılması bir utançtır... 2 yıl önce aldım kullandım ve 1 yıl önce sattım... İyi güzel ama verdiğiniz parayı kesinlikle haketmiyor ve mouse çabuk sıkıntılar çıkartabiliyor... Örneğin hassasiyet ayar tuşu rezalet... Hassas konuma geçtiğinizde geri sert konuma geçmeniz çok zor mouseyi sert bir yere ters olarak vurmak zorundasınız... Siz siz olun uzak durun... Bilekleriniz çok ağrıyor... Yumuşak kısım bir süre sonra beton gibi oluyor :((

Tek iyi yanı pilim hiç bitmedi :)
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CVenturas 6 yıl
Video inceleme olsun taştan olsun demeye başladım. Eskiden klavye incelemelerine bakmazdım bile. Şu incelemeler daha sık yapılsa ne güzel olur.
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Illuminn 6 yıl
Her şeyi çıkar çıkmaz incelemek de bir beceri olsa gerek
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