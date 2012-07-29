Logitech MK710 kablosuz klavye fare seti video inceleme

Logitech'in yeni bilgisayar alanlar veya kablolardan kurtulmak isteyenler için hazırladığı MK710 klavye fare seti; uzun pil ömrü ve çoklu ortam yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu videomuzda MK710'un klavye ve faresini ayrı ayrı ele alıyor, yeteneklerini değerlendiriyoruz.

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