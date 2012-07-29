Logitech MK710 kablosuz klavye fare seti video inceleme

Logitech'in yeni bilgisayar alanlar veya kablolardan kurtulmak isteyenler için hazırladığı MK710 klavye fare seti; uzun pil ömrü ve çoklu ortam yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu videomuzda MK710'un klavye ve faresini ayrı ayrı ele alıyor, yeteneklerini değerlendiriyoruz.
Ürünü ben kullanıyorum ama çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim klavye için tek iyi diyebileceğim sessiz değil ama çok fazlada sesli değil :) Fare ise tam bir fiyasko şahsi kanaatim ben bu sebepten G700 kullanıyorum
mousu tavsiye ederim ama klavyeyi asla..
Tek iyi yanı pilim hiç bitmedi :)