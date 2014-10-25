Logitech UE Mobile BOOMBOX Mercek Altında

Haber Editörü
Logitech'in son seri bass ile donatılmış taşınabilir micro hoparlörlerinden, Ultimate Ears damgalı, Mobile BOOMBOX'ı inceliyoruz.
Logitech UE Mobile Boombox
Yapısı: Taşınabilir 2.0
Sürücü 2 x Full Range + 1 Pasif Radyatör
Sürücü Ebatı: 30 mm
Frekans Aralığı: 150 Hz - 18 kHz
Ses Çıkış Gücü: 2.5 W
Hassasiyet: 78 dB
Ses Çıkış Gücü: 2.5 W
Hassasiyet: 78 dB
Dahili Pil: Lithium Ion
Bağlantı: Bluetooth ve Aux
Profiller A2DP, AVRCP, HFP
Uyumluluk Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar
Dahili Mikrofon Var
Dayanıklılık: 10 Saat
Bağlantı: Bluetooth ve Aux
Profiller A2DP, AVRCP, HFP
Uyumluluk Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar
Dahili Mikrofon Var
Dayanıklılık: 10 Saat
Şarj Süresi: 4 Saat
Çekim Mesafesi 15 m
Çekim Mesafesi 15 m
Multi-Person access:Var
Ağırlık 286 gr
Ağırlık 286 gr
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dx.com/...
ben kız arkadaşıma bundan alacakıtım ama bekleme lüksüm olmadığından tr'den ihome ibt24 aldım.sıfırı biraz pahalı ama uygun fiyatlı temiz 2inci el bulmuştum.ebay'de sizinkinden çok var.başarılı olmasa o kadar tutmazdı bence de.
bu tür ürünlerde kalite çok farkediyor.düzgün birşeyse boyutundan dolgun ses veriyor ama çoğu da teneke gibi.mesela HP'lerden uzak durun.
dinlediğiniz odanın köşesine yakın,mümkünse altı dolu ahşap büfe gibi bir yüzeye koyun.baslar çok daha güzel yayılıyor.
böyle bir hoparlörü arabada kulanma nedenini anlamadım.video'da duyduğum sese bakılırsa home ibt24 biraz daha uygun fiyatla daha dolgun ses ve daha temiz bas veriyor.
youtube.com/...
youtube.com/...
Bizde 500 TL üzerinde bir fiyatla satılan Jambox Jawbone ile 35 TL'ye satılan markasız Çin malı hoparlör ile karşılaştırılıyor. Ben aynısını Çin'den 25 TL'ye, kahvaltı ederken kenarda müzik dinlemek için aldım. Bozulursa ya da sıkılırsam atar yenisini alırım. Paranızı çöpe atmayın. Bu ebattaki hoparlörlere 100 TL'den fazla para vermeyin.
İhtiyacım değil fakat yine de elektronik bir cihaz olması beni cezbetmesinde yeterli oldu.