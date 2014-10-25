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Logitech UE Mobile BOOMBOX Mercek Altında

5 yıl
16b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Logitech'in son seri bass ile donatılmış taşınabilir micro hoparlörlerinden, Ultimate Ears damgalı, Mobile BOOMBOX'ı inceliyoruz.


Logitech UE Mobile Boombox 
Yapısı: Taşınabilir 2.0 
Sürücü 2 x Full Range + 1 Pasif Radyatör
Sürücü Ebatı: 30 mm
Frekans Aralığı: 150 Hz - 18 kHz
Ses Çıkış Gücü: 2.5 W 
Hassasiyet: 78 dB 
Dahili Pil: Lithium Ion 
Bağlantı: Bluetooth ve Aux 
Profiller A2DP, AVRCP, HFP
Uyumluluk Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar
Dahili Mikrofon Var
Dayanıklılık: 10 Saat
Şarj Süresi: 4 Saat
Çekim Mesafesi 15 m
Multi-Person access:Var
Ağırlık 286 gr

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 3 yıl
Faydalı bir inceleme olmuş, teşekkürler. Fakat incelenen ürün Boombox değil, Mini Boom. Boombox modeli bunun bir üstü, daha büyü ve taşıma saplı olanı.
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palio2006 4 yıl
Philips sb5200g kullanan varmı
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DH Misafiri 4 yıl
İnceleme için çok teşekkürler. Fakat şu reklamın sesini ayarlayın artık.. Çok yüksek. Gecenin bir yarısı milleti ayağa kaldırıyor..
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
İzleyelim
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Mr xXx 5 yıl
Minimal ama başarılı
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CoxeD 5 yıl
Ebayden aldığım şu üründen müthiş derecede memnunum, bu tip ürünlere ihtiyacı olupta bir ton para vermek istemeyenlere tavsiye ederim, ayrıca DH'nin bir incelemesini yapmasını isterim.
dx.com/...
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aycibin 4 yıl CoxeD
CoxeD

Ebayden aldığım şu üründen müthiş derecede memnunum, bu tip ürünlere ihtiyacı olupta bir ton para vermek istemeyenlere tavsiye ederim, ayrıca DH'nin bir incelemesini yapmasını isterim.

dx.com/...

ben kız arkadaşıma bundan alacakıtım ama bekleme lüksüm olmadığından tr'den ihome ibt24 aldım.sıfırı biraz pahalı ama uygun fiyatlı temiz 2inci el bulmuştum.ebay'de sizinkinden çok var.başarılı olmasa o kadar tutmazdı bence de.

bu tür ürünlerde kalite çok farkediyor.düzgün birşeyse boyutundan dolgun ses veriyor ama çoğu da teneke gibi.mesela HP'lerden uzak durun.

dinlediğiniz odanın köşesine yakın,mümkünse altı dolu ahşap büfe gibi bir yüzeye koyun.baslar çok daha güzel yayılıyor.

böyle bir hoparlörü arabada kulanma nedenini anlamadım.video'da duyduğum sese bakılırsa home ibt24 biraz daha uygun fiyatla daha dolgun ses ve daha temiz bas veriyor.
youtube.com/...
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Seko92 5 yıl
Bu cihazların tümümün ederinin çok üzerinde fiyatlarla satıldığını düşünüyorum. Çin'den 25 TL getirtebileceğiniz tek hoparlörün verebileceğinden biraz daha fazlası için 250 TL istiyorlar. Bunun uç noktasını geçen gün D&R mazağasında denediğim Beats Pill'de yaşadım. 649 TL gibi astronomik bir fiyata satılan 15 cm'lik bu ürünü cep telefonumla bağlanarak denediğimde, içimden "bu fiyatta olduğuna göre sesi muhteşemdir" diye düşünürken son derece sıradan bir ses aldım. Akıl var mantık var. Siz ev sineması sistemine bile teki 649 TL'ye gayet güzel bir hoparlör alabilirsiniz. Bu ufacık hoparlörlerin bu boyla zaten fiziksel olarak mucize yaratmaları mümkün değil. Asla ne evinizdeki ne de arabanızdaki hoparlörlerin yerini tutamazlar. Hiç kimsenin bunları ciddi ciddi müzik dinlemek için aldığını düşünmüyorum. Bunlar ancak başka bir işle uğraşırken arkada fon yapsın diye kullanılabilecek ürünler. Açın Youtube'daki şu videoyu bir izleyin :
youtube.com/...
Bizde 500 TL üzerinde bir fiyatla satılan Jambox Jawbone ile 35 TL'ye satılan markasız Çin malı hoparlör ile karşılaştırılıyor. Ben aynısını Çin'den 25 TL'ye, kahvaltı ederken kenarda müzik dinlemek için aldım. Bozulursa ya da sıkılırsam atar yenisini alırım. Paranızı çöpe atmayın. Bu ebattaki hoparlörlere 100 TL'den fazla para vermeyin.
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DH Sezer 5 yıl Seko92
Teşekkürler deneyimlerini paylaştığın için yalnız malzeme kalitesi ve dayanıklılık da önemli. Mutlaka farklılıklar vardır, fakat ne denli değebilecek farklılıklar var görebilmek adına ben de aldım.
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HAAltuntas 5 yıl
Emeğine sağlık Üstad. İncelemenin içinde her şey var ve anlatım da oldukça keyifli.

İhtiyacım değil fakat yine de elektronik bir cihaz olması beni cezbetmesinde yeterli oldu.
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eXaline 5 yıl
İnceleme için teşekkürler. Bu arada konuşurken kullandığınız mikrofonu çöpe atsanız çok iyi olur video boyunca çıkan cızırtılar oldukça sinir bozucu.
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innformatics 5 yıl
Bu güzel inceleme ve Kavinsky için teşekkürler.
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