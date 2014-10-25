Logitech UE Mobile BOOMBOX Mercek Altında

Logitech'in son seri bass ile donatılmış taşınabilir micro hoparlörlerinden, Ultimate Ears damgalı, Mobile BOOMBOX'ı inceliyoruz.

Logitech UE Mobile Boombox



Yapısı: Taşınabilir 2.0

Sürücü 2 x Full Range + 1 Pasif Radyatör

Sürücü Ebatı: 30 mm

Frekans Aralığı: 150 Hz - 18 kHz

Ses Çıkış Gücü: 2.5 W

Hassasiyet: 78 dB

Dahili Pil: Lithium Ion

Bağlantı: Bluetooth ve Aux

Profiller A2DP, AVRCP, HFP

Uyumluluk Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar

Dahili Mikrofon Var

Dayanıklılık: 10 Saat

Şarj Süresi: 4 Saat

Çekim Mesafesi 15 m