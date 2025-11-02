Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17 Ultra iki versiyonla geliyor: Uydu desteği yolda

    Xiaomi 17 Ultra iki versiyonla geliyor. UWB, çift uydu bağlantısı ve gelişmiş kamera sistemiyle donatılan cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle amiral gemisi rekabetine hazırlanıyor.

    Xiaomi 17 Ultra iki versiyonla geliyor: Uydu desteği yolda Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 17 Ultra üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çin kaynaklarına göre cihaz, iki farklı versiyon ile piyasaya çıkacak ve her iki model de ileri bağlantı teknolojileriyle donatılacak. Şirketin bu modelle birlikte hem donanım gücü hem de bağlantı yeteneklerinde yeni bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

    Yeni nesil Xiaomi 17 Ultra, çift uydu bağlantısı ve gelişmiş kamera özellikleriyle yolda

    Kısa süre önce Çin’in sertifikasyon platformlarında görülen Xiaomi 17 Ultra, 2512BPNDAC ve 25128PNA1C model numaralarıyla listelendi. Her iki versiyonun da UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisini destekleyeceği belirtilirken, üst modelde Tiantong uydu araması ve Beidou kısa mesaj iletişimi özellikleri yer alacak. Bu sayede kullanıcılar, karasal ağların bulunmadığı bölgelerde bile iletişim kurabilecek. Özellikle çöl, açık deniz veya dağlık alanlar gibi erişimin sınırlı olduğu ortamlarda bu özellik, güvenlik açısından önemli bir avantaj sunacak.

    Ayrıca sızıntılara göre Xiaomi 17 Ultra, düz bir yapıya sahip 6,8 inç OLED ekran ile gelecek. Ekran, 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir görsel deneyim sunacak. Cihazın kalbinde, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak.

    Xiaomi 17 Ultra iki versiyonla geliyor: Uydu desteği yolda Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Ultra’nın kamerası, markanın fotoğraf teknolojisindeki iddiasını bir kez daha ortaya koyacak. Digital Chat Station’a göre cihaz, 50 megapiksel ana sensör ve 200 megapiksel periskop telefoto lens ile gelecek. Ana sensörün geliştirilmiş büyük sensör yapısı ve sensör içi yakınlaştırma teknolojisi sayesinde, özellikle düşük ışık koşullarında daha net ve detaylı görüntüler elde edilmesi bekleniyor.

    Xiaomi 17 Ultra’nın siyah, beyaz ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Lansmanın Çin Bahar Festivali’nden önce gerçekleşeceği ve cihazın kısa süre içinde küresel pazarlara da açılacağı öne sürülüyor. Son olarak Sızan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra’nın başlangıç fiyatı yaklaşık 6.000 Yuan (yaklaşık 845 dolar) civarında olacak. Üst seviye varyantın fiyatının ise donanıma bağlı olarak daha yüksek olması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    H
    HumanHunter 5 saat önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 10 saat önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 17 saat önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 1 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 1 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 1 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 1 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 2 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 2 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 2 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 2 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 2 gün önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 2 gün önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 2 gün önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 2 gün önce

    kod var mı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    atmosferik motorlu araçlar en iyi kakaolu fındık kreması markaları elektrik mi elektronik mi real debrid lole ne kadar yatırdım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum