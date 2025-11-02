Xiaomi 17 Ultra iki versiyonla geliyor: Uydu desteği yolda

Yeni nesil Xiaomi 17 Ultra, çift uydu bağlantısı ve gelişmiş kamera özellikleriyle yolda
Kısa süre önce Çin’in sertifikasyon platformlarında görülen Xiaomi 17 Ultra, 2512BPNDAC ve 25128PNA1C model numaralarıyla listelendi. Her iki versiyonun da UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisini destekleyeceği belirtilirken, üst modelde Tiantong uydu araması ve Beidou kısa mesaj iletişimi özellikleri yer alacak. Bu sayede kullanıcılar, karasal ağların bulunmadığı bölgelerde bile iletişim kurabilecek. Özellikle çöl, açık deniz veya dağlık alanlar gibi erişimin sınırlı olduğu ortamlarda bu özellik, güvenlik açısından önemli bir avantaj sunacak.
Ayrıca sızıntılara göre Xiaomi 17 Ultra, düz bir yapıya sahip 6,8 inç OLED ekran ile gelecek. Ekran, 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir görsel deneyim sunacak. Cihazın kalbinde, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak.
Xiaomi 17 Ultra’nın siyah, beyaz ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Lansmanın Çin Bahar Festivali’nden önce gerçekleşeceği ve cihazın kısa süre içinde küresel pazarlara da açılacağı öne sürülüyor. Son olarak Sızan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra’nın başlangıç fiyatı yaklaşık 6.000 Yuan (yaklaşık 845 dolar) civarında olacak. Üst seviye varyantın fiyatının ise donanıma bağlı olarak daha yüksek olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
