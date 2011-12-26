Logitech Wireless Boombox video inceleme

Haber Editörü
|300-350 arası bazı yerlerde..
|Kardeş z5500 benim hayalim di, harika bir sistemdi, ama tiz sesler kötü, creativ S750 de ise tizler ve bas iyi ama bas z5500 gibi ortamı sallamıyor. Ama bende MHC-GN88D var. Ses sistemi değil müzik seti, Ve harika bir sesi var, ev yılıkıyor desem yeridir. z5500 den çok daha iyi emin ol. Bence sen ses istiyorsan SONY hifi sistemlerden şaşma...
|Fiyatı sanki biraz pahalı gibi geldi
|Logitech bu işi iyi biliyor z5500 ün üstüne daha iyi bir sessistemi çıktıysa aydınlatın bizi bilelim:)
|Yani bari cydia ve Installationus oonları saklasaydınız ipad 2 jailbreak yapılmış donanımhaber çalışanlarına yakıştıramadım :) işin şakası güzel bir sisteme benziyor abii fiyat 478 lira gördüm one ya ses sistemi alınıyor eve o paraya !!! Bu arada ebay de 150 dolar fakat kargosu çok tutuyor 50 $...