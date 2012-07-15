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Logitech Wireless Touchpad video inceleme "Kontrol için Farklı bir Yol!"

6 yıl
27,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Logitech'in ilginç kontrol çözümü Wireless Touchpad'i inceliyoruz. Özünde dev bir dokunmatik yüzey olan kumandanın çoklu dokunma destekli yüzeyi ile imleç'i hareket ettirme yanında bir işlev de hızlı ve rahat bir şekilde yapılabiliyor. Peki farenin yerini alabilir mi? Cevabı bu videomuzda.
 

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igorparker 6 yıl
Ürün güzel de videodan aklımda kalan Apple (eypıl), flow control (follov kontrol) ve unifying (ünifeying) kelimelerinin hatalı telaffuzları oldu :)
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DH Misafiri 6 yıl
alin bir mac kullanin dar gelirliligin alemi yok
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smela 6 yıl
ürünün orjinali için apple.com/...
windows xp vista 7 hiçbiri dokunmatik kullanıma uygun değildir logitech çıkan bu cihazın bende windows 8 beta sürümleri ile incelenmesi gerekti gerek metro arayüz gerek diğer fonk. daha kullanışlı olacağı kanısındayım.
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DH Misafiri 6 yıl
Farenin yerini asla ve asla alamaz berbat bir ürün çok kullanışsız laptoplarda mecburi olarak yapılmış birşey ama masaüstü pc lerde kullanılamayacak bir ürün. Birkere oyun oynanmaz düşünsenize crysis 2 oynuyonuz 1 tane bile adam oldurememişsiniz :D
1 Yanıt Yanıtla
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The Catalyst 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Farenin yerini asla ve asla alamaz berbat bir ürün çok kullanışsız laptoplarda mecburi olarak yapılmış birşey ama masaüstü pc lerde kullanılamayacak bir ürün. Birkere oyun oynanmaz düşünsenize crysis 2 oynuyonuz 1 tane bile adam oldurememişsiniz :D





trackpad i incelerken kriterleriniz bu mu şimdi. çok yazık.


ayrıca gayet kullanışlıdır. neye göre kullanışsız olduğuna karar verdiniz?
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DH Misafiri 6 yıl
itachi237; hiç indimi
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Amedra 6 yıl
robot gibisiniz maşallah hic uyumuyorsunuz
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itachi237 6 yıl
Mac kullanicilarinin bi tarafi kalkar simdi
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