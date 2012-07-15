Logitech Wireless Touchpad video inceleme "Kontrol için Farklı bir Yol!"

Genel Yayın Yönetmeni
Logitech'in ilginç kontrol çözümü Wireless Touchpad'i inceliyoruz. Özünde dev bir dokunmatik yüzey olan kumandanın çoklu dokunma destekli yüzeyi ile imleç'i hareket ettirme yanında bir işlev de hızlı ve rahat bir şekilde yapılabiliyor. Peki farenin yerini alabilir mi? Cevabı bu videomuzda.
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windows xp vista 7 hiçbiri dokunmatik kullanıma uygun değildir logitech çıkan bu cihazın bende windows 8 beta sürümleri ile incelenmesi gerekti gerek metro arayüz gerek diğer fonk. daha kullanışlı olacağı kanısındayım.
trackpad i incelerken kriterleriniz bu mu şimdi. çok yazık.
ayrıca gayet kullanışlıdır. neye göre kullanışsız olduğuna karar verdiniz?