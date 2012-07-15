Logitech Wireless Touchpad video inceleme "Kontrol için Farklı bir Yol!"

Logitech'in ilginç kontrol çözümü Wireless Touchpad'i inceliyoruz. Özünde dev bir dokunmatik yüzey olan kumandanın çoklu dokunma destekli yüzeyi ile imleç'i hareket ettirme yanında bir işlev de hızlı ve rahat bir şekilde yapılabiliyor. Peki farenin yerini alabilir mi? Cevabı bu videomuzda.

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