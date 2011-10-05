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Logitech ile tablet odaklı yeni ürünleri hakkında konuştuk!

7 yıl
44,6b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Klavye ve fare başta olmak üzere, bilgisayar çevre birimleri üreticisi Logitech ile iPad aksesuarları başta olmak üzere, bluetooth teknolojisini kullanan ürünleri hakkında konuştuk!
 

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TheFormul 7 yıl
Logitech 'i çok beğeniyorum ses sistemi,klavye,gamepad falan ne bulursam logitech almaya çalışıyorum bence kral marka.
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SystemApps 7 yıl
adam ne kameraya bakıyo ne de göz iletişimi kuruyor.Keşke ayağını çekseydiniz belkide tekini yukarıya kaldırarark konuşuyordu :D
logitechin bi kamerası vardı aman allahım bu kadar mı berbat bir kamera...
sonuç olarak a4techin mause ve webcamini kullanıyorum en f/p oranını tutturabilen bu alanda bana göre a4tech dir.
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DH Misafiri 7 yıl
Ben yazacaktım nirvanha arkadaş benden önce davranmış önce bize saygı duyup oyun klavyelerini türkçeleştirsinler, tuşların yerini ezbere bilmek zorunda mıyım?..
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nirvanha 7 yıl
Kusura Bakmayın Büyük Yazacağım ,çünkü sesimizi duyan yok!
EY LOGITECH!
G SERISINDEN BIR OYUNCU KLAVYEYI NE ZAMAN TÜRKÇE DESTEKLİ OLARAK GÖRECEĞİZ?.
YADA GIDIP RAZER ALACAĞIZ , HENUZ MEKANIK KLAVYEYEDE YENI ÇIKTIĞINA VE TR DESTEKLI OLDUĞUNA GÖRE ......
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DH Misafiri 7 yıl
logitech klayve mause olayına cok gömüldü bence daha özgür bi ortam olan ses sistemlerinde ürün gamını çeşitlendirmesi gerekiyo zira edifier bu alanda sağlam geliyo boşuna bu alanda pazar payı kaybetmeye gerek yok diye düşünüyorum
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batuhan15 7 yıl
Logitech'e söyleyin elimde logitech.tv tek uzantısı bende, satın alsınlar. Özel mesajınızı bekliyorum. Teşekkürler.
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DeepNote 7 yıl
Hah tam istediğim bu televizyonda bluetooth var ama logitech de rf kulaklıklar vardı.Çıkartın şu bluetooth'lu kulaklıkları da bir an evvel tv'yi öyle izleyim.Ha mümkünse vatan bilgisayara gelsin indirim çekim var.Bu arada logitech'e bir ricam ışıklı kablosuz bir klavye getirsinler türkiye'ye ve türkçe karakterleri olsun.Ben bir tane alıcam da münkünse.
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ugacomtr 7 yıl
firma olarak düzelmeler var. benim icin ise dünya devi bir firmanın yaptıgı rezilligi sizlere söylemek istiyorum. z5400 hoparlorlerimden birisinin altı, g510 klavyemin bilekligi ve g9 mouse için bir adet değiştirilebilir kab talebinde bulundum. 3 adet distrübütörden hicbirisinde bu ürünlerin olmadıgı bilgisi geldi. logitech türkiyeyi aradıgımda da hicbir türlü sonuc alamadım. 0800 ile başlayan almanyadaki ücretsiz hattı aradım. burada ise sadece mouse kabının yollanabileceğini söylediler ve yolladılar. sorun şu ki kocaman dünya devi bir firmanın bu bileşenlerden yedekte bulundurmaması nasıl bir rezilliktir? eger distrübütörlere veriliyorsa bu malzemeler neden para karşılıgında satışı yok? hadi Türkiyede yok bu ürünler neden yurt dışında yok... a4 klavyemde de başıma gelen bu olayda direk gönderilmişti. ücret talep etmemişlerdi hatta. ben ücretleri karşılıgında malzemeleri istememe ragmen olmadıgı ve kesinlikle getirilemedigi söylendi. bu olay sonucunda logitech beni kendinden uzaklaştırdı.
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hahayouaredead 7 yıl
iyimiş
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