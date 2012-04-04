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Logitech oyun klavyeleri G105 ve G510'ün Türkçe versiyonlarını duyurdu

7 yıl
5,5b
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17
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech oyun klavyeleri G105 ve G510'ün Türkçe versiyonlarını duyurdu
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Bilgisayar çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Logitech, popüler oyun klavyelerinin Türkçe versiyonlarını ülkemizde satışa sundu. Bilindiği üzere oyunculara yönelik pek çok klavye ülkemizde İngilizce versiyonları ile satılmakta. Uzun süredir benzer şekilde İngilizce oyun klavyesi sunan Logitech, önemli bir adım atarak G105 ve G510 modellerinin Türkçe versiyonlarını pazara sundu. Şirketin güncel ürün gamında en çok tercih edilen oyun klavyesi olan G105, iki farklı parlaklık düzeyine sahip olan ayrıca dilendiğinde kapatılabilen yeşil LED arka aydınlatması ile oyunları daha çok geceleri oynayan veya loş ortamda oynamayı arzulayanlara askeri stilde gece görüşü sağlıyor. Üzerinde altı adet programlanabilir G tuşu bulunan klavye, tuş başına üç makro özelliği ile her oyun için tek tuşa balma, makro ve LUA komut dosyaları gibi işlevleri gerçekleştirebiliyor.
Çok tuşlu giriş özelliği ile aynı anda beş butona basılabilmesine olanak tanıyan klavye, medya uygulamaları için de hızlı kontrol olanağı sunmakta. Kazara oyundan çıkılmasını engellemek isteyen Logitech, bunun için Windows / Kısayol Menüsü tuşları devre dışı bırakılabiliyor. Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununun resmi klavyesi olan Logitech G105'in Türkçe versiyonu ülkemizde KDV dahil 116TL son kullanıcı fiyatı ile satışa sunuluyor. Daha gelişmiş özelliklere sahip olan G510 üzerinde yer alan LCD ekran üzerinden kullanıcılarına oyunlarla ilgili gerçek zamanlı istatistikler sağlayabiliyor. Üç farklı moda sahip 18 adet programlanabilir G tuşu ile 54 makro ayarı sunan klavye, kişiselleştirilebilir arkadan RGB ışıklandırma özelliği ile donatılan klavye ile 3.5mm kulaklık girişi ile geliyor. Logitech G510'un Türkçe versiyonu için belirlenen fiyat ise KDV dahil 280TL.

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santanio 7 yıl
g510 eng sahibiyim sadece türkçe tuşların olduğu bir paket satmayı düşünülüyor mu acaba... söküp yerine bunları taksak ?
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vidoko 7 yıl
logitech ve a4tech işini biliyor..
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BrainDamaged 7 yıl
İkinci gayet güzel.
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enja 7 yıl
resim.donanimhaber.com/... Logitech G105 Oyuncu Klavyesi (Mini İnceleme)
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E_Aydin35 7 yıl
Renkler, tasarım ve konumlandırma değişik ama güzel olmuş görünüşde konforlu ve rahat uyum sağlıyacağımız bir klavye'ye benziyor..
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senatorts 7 yıl
fiyatı ortamanın çok üstünde güzele benziyor
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Aѕℓαη66™ 7 yıl kenshinx
kenshinx
sanalmarketim.com/...

+1905
alacak arkadaslara tavsiyem sanalmarketimden alin. 89tl ye geldi kargo dahil kargo 21saatte elime gecti. Ayrica resim garip cikmis tuslar basik degil tam oyun klawyesi forumda aratin incelemesi var. Tr versiyon mavi led buyuk enter tus mw3 logosu yok fark bu
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Kumandan 7 yıl
bizim g19 da Türkçe olsaydı ya :/
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garrote 7 yıl
şuan G105 den yazıyorum. mwf3 için çıkan klavye vatanda bulabilirsiniz.
tr versiyonunda enter tuşu büyük ve mwf3 yazısı yok
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ZiveR 7 yıl
Tuşlar basik mi yoksa resimlerde mi problem bulunuyor ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Hater- 7 yıl ZiveR
ZiveR

Tuşlar basik mi yoksa resimlerde mi problem bulunuyor ?

Resimlerde problem var.

Ayrıca G105 zaten Türkçe idi. G110'da Türkçe olaydı eyiydi. Gerçi bu saatten sonra değişmem klavyemi sorun olmadıkça.
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Mr.sari 7 yıl
g110 nin türkçe versiyonu çıkacakmı bir bilginiz varmı ?
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DH Misafiri 7 yıl
G105 mi yoksa G105 Call of Duty Edition mı ülkemizde satışa sunuldu? G105'in Türkçe versiyonu uzun süredir ülkemizde satılıyor diye biliyorum.
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ozancn 7 yıl
g105 türkçe versiyonu zaten satılıyordu. Bunların kendinden haberi yok
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