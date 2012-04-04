Logitech oyun klavyeleri G105 ve G510'ün Türkçe versiyonlarını duyurdu

Bilgisayar çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Logitech, popüler oyun klavyelerinin Türkçe versiyonlarını ülkemizde satışa sundu. Bilindiği üzere oyunculara yönelik pek çok klavye ülkemizde İngilizce versiyonları ile satılmakta. Uzun süredir benzer şekilde İngilizce oyun klavyesi sunan Logitech, önemli bir adım atarak G105 ve G510 modellerinin Türkçe versiyonlarını pazara sundu. Şirketin güncel ürün gamında en çok tercih edilen oyun klavyesi olan G105, iki farklı parlaklık düzeyine sahip olan ayrıca dilendiğinde kapatılabilen yeşil LED arka aydınlatması ile oyunları daha çok geceleri oynayan veya loş ortamda oynamayı arzulayanlara askeri stilde gece görüşü sağlıyor. Üzerinde altı adet programlanabilir G tuşu bulunan klavye, tuş başına üç makro özelliği ile her oyun için tek tuşa balma, makro ve LUA komut dosyaları gibi işlevleri gerçekleştirebiliyor.

Çok tuşlu giriş özelliği ile aynı anda beş butona basılabilmesine olanak tanıyan klavye, medya uygulamaları için de hızlı kontrol olanağı sunmakta. Kazara oyundan çıkılmasını engellemek isteyen Logitech, bunun için Windows / Kısayol Menüsü tuşları devre dışı bırakılabiliyor. Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununun resmi klavyesi olan Logitech G105'in Türkçe versiyonu ülkemizde KDV dahil 116TL son kullanıcı fiyatı ile satışa sunuluyor. Daha gelişmiş özelliklere sahip olan G510 üzerinde yer alan LCD ekran üzerinden kullanıcılarına oyunlarla ilgili gerçek zamanlı istatistikler sağlayabiliyor. Üç farklı moda sahip 18 adet programlanabilir G tuşu ile 54 makro ayarı sunan klavye, kişiselleştirilebilir arkadan RGB ışıklandırma özelliği ile donatılan klavye ile 3.5mm kulaklık girişi ile geliyor. Logitech G510'un Türkçe versiyonu için belirlenen fiyat ise KDV dahil 280TL.