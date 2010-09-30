Logitech taşınabilir ses sistemleri ve HD web kameraları

Genel Yayın Yönetmeni
Logitech 2010 basın lansmanında firmanın daha çok taşınabilir cihazlara odaklandığını gördük. Taşınabilir yeni Z305 ve Z515 ses sistemleri yanında HD Web kameraları lansmanın öne çıkan donanımları arasındaydı. Bu röportajımızda Logitech Pazarlama ve Satış Müdürü Mustafa Uyar'dan yeni ürünleri ve firmanın 2010 vizyonu hakkındaki bilgileri alıyoruz.
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Teşşekkürler.
kullandığım logitech ürünleri : z-5500, mx-5500 , mx-3200 , clearchat pc wireless headset. gran tourismo 5 çıkınca g27 yada logitech driving force gt.
röportaj için teşekkürler
mesut bey i atlamayalım lütfen o da on numara...