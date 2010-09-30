Logitech taşınabilir ses sistemleri ve HD web kameraları

Logitech 2010 basın lansmanında firmanın daha çok taşınabilir cihazlara odaklandığını gördük. Taşınabilir yeni Z305 ve Z515 ses sistemleri yanında HD Web kameraları lansmanın öne çıkan donanımları arasındaydı. Bu röportajımızda Logitech Pazarlama ve Satış Müdürü Mustafa Uyar'dan yeni ürünleri ve firmanın 2010 vizyonu hakkındaki bilgileri alıyoruz.

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