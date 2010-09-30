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Logitech taşınabilir ses sistemleri ve HD web kameraları

8 yıl
42,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Logitech 2010 basın lansmanında firmanın daha çok taşınabilir cihazlara odaklandığını gördük. Taşınabilir yeni Z305 ve Z515 ses sistemleri yanında HD Web kameraları lansmanın öne çıkan donanımları arasındaydı. Bu röportajımızda Logitech Pazarlama ve Satış Müdürü Mustafa Uyar'dan yeni ürünleri ve firmanın 2010 vizyonu hakkındaki bilgileri alıyoruz.


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DH Misafiri 7 yıl
ben Z506 5+1 aldım samsung c7000 modeline bağladım ancak 5+1 olarak çalıştıramıyorum kitapcığında tv resmini koymuşlar hopörlörleri nasıl dağıtacağını göstermişler ama nasıl bağlacancağını nasıl bir kablo kullanacağımı belirtmemişler sizden ricam bu konuda bana yardımcı olmanız
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ugurli 8 yıl
teşekkürler:)
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monoblaine 8 yıl
Logitech Z515 için ilk unboxing videosu benden:

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monoblaine 8 yıl
Ayrıca çektiğim videolar arasında bu da var:


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mesutarslan04 8 yıl
ARKADAŞLAR BENDEDE LONOVO S10-2 NETBOOK VAR ÜZERİNDE DAHİLİ KAMERA VAR FORMAT ATTIM KAMERA DRİVERİ SİLİNDİ TEKRARDAN NASIL AÇABİLİRİM ARKADAŞLAR Bİ YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK İYİ OLUR
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shavkat 8 yıl
Pazarlama müdürüde Logitech'e yakışır biri olmuş, Mesut beyde profesyonel sunuculuğa doğru ilerliyor.
Teşşekkürler.
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mrchad 8 yıl
gerçekten güzel bir söyleşi logitech müdürü ile de kalitesini kanıtlıyo :)
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santanio 8 yıl
hayatımda gördüğüm en iyi pazarlama ve satış müdürü sattıkları ürünü bu kadar iyi tanıyan ve tanıtan ender insanlardan biri... logitech de çalışması ayrı bir iyi olmuş...

kullandığım logitech ürünleri : z-5500, mx-5500 , mx-3200 , clearchat pc wireless headset. gran tourismo 5 çıkınca g27 yada logitech driving force gt.
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apokoc 8 yıl
güzel bir röportaj olmuş :) forever logitech
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M1A2Abrams 8 yıl
logitech on numara
röportaj için teşekkürler
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selahattın ısık 8 yıl
M1A2Abrams

logitech on numara
röportaj için teşekkürler

mesut bey i atlamayalım lütfen o da on numara...
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ERASERHEAD 8 yıl
bu ne ya aşmış kendine logitech hey maşşallah
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Hobar 8 yıl
Webcamler hakkında dediklerine katılıyorum. 3 yıldır logitech webcamim var. Kamera açtığımda karşıdan olumlu tepkiler alıyorum. bir kere hareketi çok hızlı yakalıyor. monitör ışığında bile yeterli aydınlıkta görüntü sunabiliyor. Ve yazılımı çok kullanışlı. Video kaydı çok iyi. Şu an 6 tane logitech ürün kullanıyorum hepsinden de memnunum. ancak g serisi oyun klavyelerinde neden Türkçe desteği yok anlamıyorum açıkcası. 10-15 tane tuş üretmek bu kadar mı zor?
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PETTIBONE 8 yıl
İzleyek bakalım.
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