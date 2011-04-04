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Logitech yeni faresi M325'in satışına başladı

8 yıl
30,5b
1
12
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar çevrebirimleri üretiminde dünyanın lider üreticilerinden birisi olan ve 2008 yılında 1 milyardan fazla fare sattığını açıklayarak bu alanda tekrarlanması zor bir başarıya imza atan firma, Wireless Mouse M325 adını verdiği yeni faresini kullanıcıların beğenisine sundu. Ergonomik tasarımı ile dikkat çeken kompakt boyutlardaki fareye, gelişmiş optik izleme teknolojisi eşlik ediyor. Kaydırma tekerleğinin benzerlerine kıyasla çok daha hassas olduğu belirtilen M325, 2.4GHz kablosuz iletişim teknolojisiyle haberleşiyor.

Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları düşünülerek hazırlanan farenin her iki tarafında da kaplamalı parmak alanlarına yer verilierek daha rahat ve keyifli bir kullanım deneyimi sunulması hedeflenmiş. Bir adet AA pil ile 18 aya kadar çalışabilen Logitech Wireless Mouse M325, Avrupa'da 30 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla raflardaki yerini almış durumda.


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KAZUYA MISHIMA 7 yıl
mouse konusunda sadece alternatif yine logitech baska markadan bahsedilememis bile
adamlar tekrakibimiz kendimiz diyor sanırım:D
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floydrose 8 yıl
Marathon 8 tuş bulundurur lazerlidir scroll ister kademeli isterse akıcı olarak ayarlanabilir. Marahhonla karşılaştırılacak bir mouse değil abes olur aynı şekilde Anywhere mx lede karşılaştırılamaz.
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Nightmare70 8 yıl
Bende logitech m705 marathon var 3 yıla kadar pil ömrü sunuyor lazer olduğu içinde inanılmaz hassas çok memnunum
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CARNIVALE 8 yıl
güzel bir model ama keşke optik yerine lazer olsaydı.

Scrollun vx nano veya marathon gibi olmaması sevindirici.

ikincisi bu Türkiye'ye ne zaman gelir? Temmuz- Ağustos ayını bulur gelmesi.

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floydrose 8 yıl
Logitech m705 marathon kullanıyorum pil süresi 3 yıl ve tasarımı çok harika arkadaşlar bu mouse u almadan önce birde ona göz atın derim 65tl civarında.
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Mr.Loney 8 yıl
18 aymı :O
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Aydolan 8 yıl
Diğer logitech modellerinde ne farkı var? Sadece tekerlek ile pil ömrümü?

Logitech M235 ile arasında sadece 6 ay pil ömrü ve 30 lira fiyat farkı var
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jiddi 8 yıl
30 Avro ! çok para yahu , ne alıyoruz böyle !..
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daysleeperxp 8 yıl
Anywhere mouse mx aldım hacı var mı ötesi?
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