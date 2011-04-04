Logitech yeni faresi M325'in satışına başladı

Bilgisayar çevrebirimleri üretiminde dünyanın lider üreticilerinden birisi olan ve 2008 yılında 1 milyardan fazla fare sattığını açıklayarak bu alanda tekrarlanması zor bir başarıya imza atan firma, Wireless Mouse M325 adını verdiği yeni faresini kullanıcıların beğenisine sundu. Ergonomik tasarımı ile dikkat çeken kompakt boyutlardaki fareye, gelişmiş optik izleme teknolojisi eşlik ediyor. Kaydırma tekerleğinin benzerlerine kıyasla çok daha hassas olduğu belirtilen M325, 2.4GHz kablosuz iletişim teknolojisiyle haberleşiyor.

Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları düşünülerek hazırlanan farenin her iki tarafında da kaplamalı parmak alanlarına yer verilierek daha rahat ve keyifli bir kullanım deneyimi sunulması hedeflenmiş. Bir adet AA pil ile 18 aya kadar çalışabilen Logitech Wireless Mouse M325, Avrupa'da 30 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla raflardaki yerini almış durumda.