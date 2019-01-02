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Louis Vuitton Tambour Horizon lüks akıllı saatine taze kan

Snapdragon Wear 2100 yongası ile piyasaya çıkan Louis Vuitton Tambour Horizon lüks akıllı saatine Snapdragon Wear 3100 takviyesi geldi. Louis Vuitton Tambour Horizon özellikleri haberimizde.
4 ay
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1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Louis Vuitton’un en pahalı Android Wear akıllı saati olarak piyasaya sürdüğü Tambour Horizon bir yıl aradan sonra güncellendi. Bu kez Qualcomm’un en yeni akıllı saat yongasına ev sahipliği yapıyor.

Louis Vuitton Tambour Horizon özellikleri

2500$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkan Tambour Horizon, Snapdragon Wear 2100 yongasından gücünü alıyor ve bu nedenle de batarya verimliliğinde problemler yaşıyordu. Snapdragon Wear 3100 yongası ile bu sorun giderildi.

Ayrıca Bkz. "“İnternet trafiği rakamlarının büyük kısmı şişirme”"

Yeni yonga ile ekran çözünürlüğünün de arttırıldığı ifade ediliyor. Seramik bir gövdeye sahip olan Tambour Horizon’un ekranını bir halka çevreliyor. Bekleme modunda ortaya çıkan bu halka 24 saati gösteriyor ve gece/gündüz bildirimi de mevcut.

Akıllı saatin diğer özellikleri açıklanmadı ancak ilk versiyonda 4GB depolama ve 512MB bellek yer alıyordu. Yeni yonga ile birlikte RAM bellek bir miktar daha artış gösterebilir. Bu da elbette fiyata yansıyacaktır.

Snapdragon Wear 3100 yongası henüz yeni sayılır ve sadece bir iki lüks modelde bulunuyor. Louis Vuitton Tambour Horizon akıllı saati bu açıdan üçüncü oldu. Saat yakın zamanda piyasaya çıkacak.

 

https://www.phonearena.com/news/louis-vuitton-luxury-smartwatch-snapdragon-wear-3100-better-battery-life_id112325 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
veteriner69 4 ay
Haberin orijinalinde karşılaştırmalı fiyatlar yazıyor ama Ekrem pahalı yazmış fiyat olarka sadece.
Buyurun fiyatlar:
$200 Mobvoi or Fitbit Versa, a $330 Samsung Galaxy Watch, $450 LG, $1,000 Montblanc, or $3,000 Louis Vuitton.
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