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MSI, AMD Fusion işlemcili dizüstü bilgisayarını gösterdi

8 yıl
16,1b
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12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin resmi tantımını Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapmaya hazırlandığı Fusion işlemcileri için üreticilerin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bilindiği üzere AMD'nin Fusion tabanlı ilk platformu olan Brazos, başta dizüstü bilgisayarlar olmak üzere nettop'larda ve hepsi bir arada bilgisayarlarda kullanılacak. Fusion tabanlı dizüstü bilgisayar üretiminde sektördeki ilk isimlerden birisi olmayı hedefleyen MSI, Brazos platformunu kullanan CR650 isimli yeni dizüstü bilgisayarına ait ilk detayları açıkladı.

MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarı, AMD'nin 1.6GHz'de çalışan ve ısıl güç tasarımı 18 Watt olan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Bobcat mimarisini temel alan işlemci aynı zamanda DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 entegre grafik birimini beraberinde getiriyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan entegre grafik birimi yüksek çözünürlükte oyun deneyimi vaad etmese de temel 3D hızlandırma yetenekleri, Flash hızlandırma ve HD video oynatma gibi genel kullanıma yönelik önemli özelliklere sahip.

Tasarım olarak MSI'ın güncel ürün gamındaki Classic serisi dizüstü bilgisayar modelleriyle büyük benzerlikler gösteren CR650, 15.6-inç ekrana sahip. Performans ve güç tüketimi arasında ideal dengeyi kurabilmek adına ECO teknolojisiyle donatılan sistem, daha yüksek görüntü kalitesi için Color Film Print teknolojisini de destekliyor. Görüntü aktarımı içişn D-Sub ve HDMI konnektörlerini üzerinde barındıran dizüstü bilgisayar, geliştirilmiş DSP özelliği ile yüksek kaliteli ses deneyimi de vaad ederek genel kullanımı hedefliyor.

MSI'ın yeni dizüstü bilgisayar modeli CR650, endüstri adına büyük önem taşıyor zira AMD'nin yıllardır beklenen Fusion teknolojisini kullanan ilk sistemlerden birisi olacak gibi görünüyor. Fusion işlemci ailesiyle birlikte Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı ile eş zamanlı olarak pazara sürülmesi beklenen sistemin fiyatı ise açıklanmadı.


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::Ashes:: 8 yıl
bence fusion işlemcileri suistimal etmişler..
bu habere bakılırsa fusionlu Netbooklarda 700liradan 800liradan gelir heralde..
bu notebook şuan için İntel Gma 4500lü yada hd 4200lü 4570li notebooklara kıyasla daha iyi görünüyor ve fiyatıda 800-900lira alan olur..
Ama ben 400liralık bir netbook'un üzerinde görmek isterdim bakalım görücez inş olur bende alırım :=)
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theyapici 8 yıl
netbook büyüklüğünde uzun pil götüren ve bir netbooka göre daha fazla iş yapan 3d manasında 500 600 tl arası cihazları 4 gözle bekliyorum atom a karnımız tok
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SERIM 8 yıl

theyapici

netbook büyüklüğünde uzun pil götüren ve bir netbooka göre daha fazla iş yapan 3d manasında 500 600 tl arası cihazları 4 gözle bekliyorum atom a karnımız tok


Aynen katılıyorum, atom ların yerine geçebilecek bir ürün bekliyorum aynı kategoride ve fiyat aralığında ..
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erkayer62 8 yıl

theyapici

netbook büyüklüğünde uzun pil götüren ve bir netbooka göre daha fazla iş yapan 3d manasında 500 600 tl arası cihazları 4 gözle bekliyorum atom a karnımız tok


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1963bursa 8 yıl
Fiyatı bundan uygun olursa NanoDC işlemcili modelleri buna tercih ederim.
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Wilson Fisk 8 yıl
umarim bu fusion aletinin 80x 6310'dan daha iyi modelleri de vardir.25 fps batman ve avp oynatanlar bunlar degil sanirim.
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carloska 8 yıl
2011 AMD nin yılı olacağı kesin... rekabet = kalite ucuzluk...intel ve nv ye kalsak sömürülmeye devam ederiz yıllarca
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KiLLeR© 8 yıl
carloska

2011 AMD nin yılı olacağı kesin... rekabet = kalite ucuzluk...intel ve nv ye kalsak sömürülmeye devam ederiz yıllarca


Hangisine muhtaç olursan sömürülürsün, marka farketmez


Fusion işlemciler dizüstü için çok güzel değerlerle geliyor. Entegre grafik birimininde bahsedilen özellikleri bence ideal. Sonuçta oyun için laptop tercih edilmemeli zorunlu olmadıkça.

Bulldozer işlemcilerinide merakla bekliyoruz. Umduğumuzu buluruz inşallah


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