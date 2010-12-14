MSI, AMD Fusion işlemcili dizüstü bilgisayarını gösterdi

AMD'nin resmi tantımını Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapmaya hazırlandığı Fusion işlemcileri için üreticilerin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bilindiği üzere AMD'nin Fusion tabanlı ilk platformu olan Brazos, başta dizüstü bilgisayarlar olmak üzere nettop'larda ve hepsi bir arada bilgisayarlarda kullanılacak. Fusion tabanlı dizüstü bilgisayar üretiminde sektördeki ilk isimlerden birisi olmayı hedefleyen MSI, Brazos platformunu kullanan CR650 isimli yeni dizüstü bilgisayarına ait ilk detayları açıkladı.

MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarı, AMD'nin 1.6GHz'de çalışan ve ısıl güç tasarımı 18 Watt olan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Bobcat mimarisini temel alan işlemci aynı zamanda DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 entegre grafik birimini beraberinde getiriyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan entegre grafik birimi yüksek çözünürlükte oyun deneyimi vaad etmese de temel 3D hızlandırma yetenekleri, Flash hızlandırma ve HD video oynatma gibi genel kullanıma yönelik önemli özelliklere sahip.

Tasarım olarak MSI'ın güncel ürün gamındaki Classic serisi dizüstü bilgisayar modelleriyle büyük benzerlikler gösteren CR650, 15.6-inç ekrana sahip. Performans ve güç tüketimi arasında ideal dengeyi kurabilmek adına ECO teknolojisiyle donatılan sistem, daha yüksek görüntü kalitesi için Color Film Print teknolojisini de destekliyor. Görüntü aktarımı içişn D-Sub ve HDMI konnektörlerini üzerinde barındıran dizüstü bilgisayar, geliştirilmiş DSP özelliği ile yüksek kaliteli ses deneyimi de vaad ederek genel kullanımı hedefliyor.

MSI'ın yeni dizüstü bilgisayar modeli CR650, endüstri adına büyük önem taşıyor zira AMD'nin yıllardır beklenen Fusion teknolojisini kullanan ilk sistemlerden birisi olacak gibi görünüyor. Fusion işlemci ailesiyle birlikte Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı ile eş zamanlı olarak pazara sürülmesi beklenen sistemin fiyatı ise açıklanmadı.