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MSI hepsi bir arada bilgisayar lansmanlarına devam ediyor: Wind Top AE2240

8 yıl
8,4b
1
6
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI hepsi bir arada bilgisayar lansmanlarına devam ediyor: Wind Top AE2240
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Android tabanlı tablet bilgisayarlarını önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planlayan MSI, hepsi bir arada bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi. Wind Top AE2240 model adını taşıyan bilgisayar, Intel platformunu kullanıyor ve Pentium P6100, Core i3 ya da Core i5 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 21.6-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan sistem, depolama için 640GB kapasiteli sabit disk kullanıyor ve 2GB/4GB bellekle donatılabiliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics'i kullanan sistemin kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği de sunuyor. Optik sürücü olarak Super Multi DVD yazıcıya yer verilen hepsi bir arada bilgisayarda çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde kamera, iki adet entegre hoparlör ve Gigabit Ethernet ile geliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ile HDMI konnektörlerine yer verilen sisteme, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile geliyor ve Amerika'da 990$ seviyesinden ön-siparişe sunulmuş durumda.

MSI hepsi bir arada bilgisayar lansmanlarına devam ediyor: Wind Top AE2240
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MSI hepsi bir arada bilgisayar lansmanlarına devam ediyor: Wind Top AE2240
Tam Boyutta Gör

MSI hepsi bir arada bilgisayar lansmanlarına devam ediyor: Wind Top AE2240
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bence bu süper kaliteli ve pahalı olur artı msı parcaları sağlam kullanmasını bilmek gerek
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redbloodedman 8 yıl
@dreamblue35, batuist cevap vermeden ben onun yerine cevap veriyim. Arkadaş orada mobil gpu demiş dikkat edersen, dolayısı ile ısınma problemi olmadan kalite bir mobil gpu kullanılabilir.
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Batuist 8 yıl

redbloodedman

@dreamblue35, batuist cevap vermeden ben onun yerine cevap veriyim. Arkadaş orada mobil gpu demiş dikkat edersen, dolayısı ile ısınma problemi olmadan kalite bir mobil gpu kullanılabilir.


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dreamblue35 8 yıl
batuist arkadaşın merakını hemen gidereyim; oraya gtx460 bir ekran kartı koymayı düşünüyorsan öncelikle soğutmayı iyi yapman gerekli soğutmayı iyi yapmazsan o monitör kasasının içi sıcaktan erir ha diyelim soğutmayı iyi yaptın bu seferde kasanın genişlği artar bu da göze hiç bir şekilde hitap etmeyen bir görüntü oluşturur bu tip bilgisayarlar bence ev için değil ofis için daha kullanışlı ev bilgisayarı için şu an için çok yetersiz
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Batuist 8 yıl
merak ediyorum bakalım ne zaman böyle hepsi bir arada bir PCde adam gibi bir mobil gpu kullanacak üreticiler..
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almila1299 8 yıl

Batuist

merak ediyorum bakalım ne zaman böyle hepsi bir arada bir PCde adam gibi bir mobil gpu kullanacak üreticiler..



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