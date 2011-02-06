MSI hepsi bir arada bilgisayar lansmanlarına devam ediyor: Wind Top AE2240

Android tabanlı tablet bilgisayarlarını önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planlayan MSI, hepsi bir arada bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi. Wind Top AE2240 model adını taşıyan bilgisayar, Intel platformunu kullanıyor ve Pentium P6100, Core i3 ya da Core i5 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 21.6-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan sistem, depolama için 640GB kapasiteli sabit disk kullanıyor ve 2GB/4GB bellekle donatılabiliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics'i kullanan sistemin kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği de sunuyor. Optik sürücü olarak Super Multi DVD yazıcıya yer verilen hepsi bir arada bilgisayarda çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde kamera, iki adet entegre hoparlör ve Gigabit Ethernet ile geliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ile HDMI konnektörlerine yer verilen sisteme, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile geliyor ve Amerika'da 990$ seviyesinden ön-siparişe sunulmuş durumda.