Euro işareti nasıl yapılır? Klavyede euro simgesi (€) yapma

“€” işareti, Avrupa Birliği’nin resmi para birimi Euro’yu ifade eder ve Yunanca epsilon harfinden esinlenerek oluşturulmuştur. Diğer para birimleri gibi Euro sembolü de bilgisayarda sıkça kullanılır. Ancak, klavyede olmayan semboller arasında olduğundan özellikle yeni PC kullanıcıları klavyede Euro işareti nerede aramakta, nasıl yazıldığını bilmemektedir. Peki, Windows ve Mac klavyede euro işareti nasıl yapılır?

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Klavyede euro işareti yapma ⌨️ Tam Boyutta Gör Euro işareti, Türkçe Q klavyede AltGr + E veya Ctrl + Alt + E tuşlarına basılarak yapılır. Euro simgesi kodu 0128’dir. Klavyede Alt tuşuna basılı tutup 0128 yazılarak da Euro sembolü (€) çıkarılabilir. Mac’te euro işareti nasıl yapılır 💻 Tam Boyutta Gör Mac klavyede euro işareti yapmak için Option + E veya Option + Shift + 2 tuşlarına basılır.

Euro işareti kopyala 👉🏻 €

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Euro işareti nasıl yazılır? Klavyede euro sembolü yapma